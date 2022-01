„Viděli jste někdy film o Harrym Potterovi? Víte, kdo jsou ti lidé, kteří tam řídí banku? Židé! Je to jasná karikatura Žida z antisemitské literatury,” rozvášňuje se ve svém podcastu Steward. Tehdy prý čekal na autorčinu adresu obrovskou vlnu kritiky z celého světa, nestalo se tak.

Jon Stewart calls out @jk_rowling over antisemitism depiction of goblins who run the Gringotts Wizarding Bank in Harry Potter "an obvious antisemitic trope". #JKRowling https://t.co/YIXvTQ5SZV pic.twitter.com/Js7tasnhP1