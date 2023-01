S aristokraty trávíte už několik let, znáte důvěrně jejich osudy a vztahy. Dokázalo vás po té dlouhé době ještě něco překvapit? Vždycky vás něco překvapí. Často člověk objeví ještě větší zvěrstva, která komunisti těmhle lidem udělali. A čím vším se museli živit, od pokrývače, přes opraváře až po servírky. Přitom nikdo si slůvkem nepostěžoval. Věčně překvapující je pro mě fakt, jak se rodiny dokáží popasovat s obnovou zničených sídel a kolik energie do toho investují.

Který osud vámi tentokrát nejvíc pohnul?

Všechny jsou určitým způsobem emotivní. Ale nejvíc asi příběh paní starohraběnky Marie Salmové, noblesní dámy, která jako dítě prožila se svou rodinu nejprve perzekuce od nacistů, později od Čechů a která se živila jako řidička náklaďáku. Byla to úžasná paní, ale bohužel se lednové premiéry nedožila, umřela loni v létě, v devadesáti letech. Mrzí mě to. Jsem moc ráda, že se nám podařilo ji zachytit v seriálu ještě v plné síle. Vzpomínám, jak jsme v době, kdy se natáčení vleklo kvůli covidu, jezdili po silničkách kolem Rájce nad Svitavou. Pálila to tam mezi stromy stovkou a nesmírně si to užívala. Věřím, že se teď na nás dívá shora, poslouchá, co říkám a směje se. Měla velký smysl pro humor.

Koho ještě ve třetí řadě představíte?

Rody, které jsou spojené s historií a tradicí Čech a Moravy, jako jsou Salmové, Waldsteinové, Stránští, Strachwitzové, Zejdlicové, Dobrzenští nebo Habsburkové.

Habsburkové, vida. Můžete k nim říct něco bližšího?

Císařská koruna, která patřila Habsburkům, je zásadním momentem třetí řady. Je to sice rod panovnický, pro který se termín aristokracie neužívá. Ani to nejsou tak úplně Češi. Ovšem seděli u nás na trůně téměř čtyři století! To neodmáznete. A modrou krev tu určitě mají. Kdyby nevznikla naše samostatná republika, byl by Karel Habsbursko-Lotrinský, jeden z protagonistů cyklu, naším králem a císařem. O sobě ale říká, že má krev červenou. A že je dobré, když člověk sám sebe nepřeceňuje.

Čím vás při natáčení aktuální aktéři nejvíc pobavili?

My zažívali veselé chvilky spíš ve štábu, když někdo něco popletl nebo něco okomentoval. Ale je pravda, že jsme se snažili, aby navzdory často smutným osudům nepůsobily příběhy jen truchlivě. Pomohly nám k tomu různé rodinné výjevy z jejich archivů nebo nečekané momentky jako třeba smích paní Valdštejnové, který je neopakovatelný – když jsme se jí zeptali, zda má modrou krev, smála se upřímně bez přestání asi dvě minuty. Vtipná byla také etuda jednoho z mužů, který vzpomínal, jak ho nebavilo jako malého ministrovat, a aby dal najevo svou nechuť, snědl veškerou zásobu hostií v kostele.

Podařilo se podle vás šlechtickým rodům vplout do naší společnosti, nebo jsou spíš skanzenem? Jak se jim v daných poměrech žije?

Řeknu to takhle - z hlediska celkového kontextu je srovnání jejich způsobu života a odpovědnost za jednání s kulturou dnešní společnosti zdrcující. Někam se nám za ty roky vytratila noblesa. Oni jsou opravdu do jisté míry skanzen, který ctí slušnost a základní krédo: „Nesmím udělat ostudu svému jménu.“ Je to velká vzácnost – a kéž by nebyla. Doufám, že k tomu náš seriál aspoň trochu přispěje. Nevolám po návratu císařství, ale jsem přesvědčená, že hodnoty jako čestnost a slušnost by se měly předávat.