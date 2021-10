S nápadem na seriál o lidech, kteří mizí do divočiny, jste přišel vy sám?

Ano, téma mě láká od 90. let, kdy lidé začali s alternativním způsobem života, tehdy hlavně na Šumavě. Byli dost ostře sledováni a nezřídka se stávalo, že jim sociálky odebíraly děti. Až teprve kolem roku 2000 se situace víc stabilizovala a nastal zlom ve společenském vnímání tohoto životního stylu.

Také jste zkoušel žít v divočině?

Ne, ale obdobím rebelství jsem si samozřejmě jako mladý prošel. V devadesátých letech jsem byl anarchista, zajímal se o squaty a volil zelené. Dnes volím pravici.

Dá se podle vás žít mimo systém?

Ne. Je to do jisté míry naivní představa. Nemůžete zůstávat věčně na samotě. Potřebujete dělat určité základní nákupy, fungovat alespoň v rámci nějaké vesnické komunity, která je poblíž. V jejích sociálních strukturách. Například chodit do stejné hospody nebo konzumu. Jinak se na vás dívají jako na divného. Ale fandím všem, kteří se o to pokoušejí. Včetně našich seriálových hrdinů. Baví mě na nich, že mizí z nastaveného systému. Také se ale často dostávají do konfliktů s vlastními dětmi. Mladá generace už většinou moc nesdílí jejich pohled na život, soužití s přírodou ji svazuje, a tak z venkova prchá zpět do města.

Podařilo se vám najít odpovídající lokace i herce?Jsem z Českých Budějovic, znám šumavskou krajinu a říkal jsem si, jak to tam projedeme a najdeme k natáčení nějaký pěkně zpustlý statek. A řeknu vám, skoro jsme ho nenašli. V posledních dvou letech začal být právě o tyhle lokality a staré chalupy velký zájem. Platí se za ně nevídané peníze a probíhají rekonstrukce. Nakonec jsme objevili jednu starou sudetskou usedlost, tam jsme se se štábem usadili. S herci to bylo jako obvykle – člověk musí respektovat jejich pracovní vytížení a závazky jinde. Jsem rád, že máme Jana Plouhara, Petru Bučkovou, Lenku Vlasákovou, Veroniku Žilkovou nebo Pavla Zedníčka.

Urychlila podle vás návrat k přírodě pandemie?

Podle mě to s ní tolik nesouvisí. Možná ten nákup nemovitostí. Ale pokud jde o životní styl, je to jak jsem říkal – starší generace hledají klid, mladí z něj prchají. To se pořád točí dokola. Upřímně, jaká je tady u nás divočina? Civilizace a zástavba všechno válcují, lesy mizí. Nenajdete tu žádný rozlehlý les, kde byste se ztratila. Musíte leda na Aljašku, ale to se kapku prodraží.