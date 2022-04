Ve filmu se opakuje krásný obraz lodi symbolizující střídání epoch a lidí putujících mezi nimi. Prý bylo těžké ji sehnat?

Ano, najít ji bylo neskutečně těžké, nebudete tomu věřit. Navíc v Lotyšsyku je nevyzpytatelné počasí, takže když jsme ji konečně dopravili k řece, pronásledovaly nás pohromy. První rok během příprav lilo jako z konve, řeka byla plná vody. Ale když jsme přijeli na natáčení další rok, vypadalo Lotyšsko jako poušť. Prostě peklo. Museli jsme čekat na déšť… Jinak máte pravdu, loď měla symbolizovat jakési bezčasí, jakási loď krve z Dantova pekla. Cosi, co přiváží nový režim, nebo odváží starý – například skupinu Židů.

Dojde i na scénu se zmijí, kterou hrdina z lásky ke své dívce brutálně ubije. Asi to nebyl živý had?

Ne. Mohu vás ujistit, že při natáčení nezemřelo žádné zvíře, ani mu nebylo ublíženo. Měli jsme samozřejmě atrapu. Chtěl jsem trochu důmyslnější pohyblivý model, ale přesvědčili mě, že tenhle musí stačit. Mimochodem, i tato scéna je symbolická. Muž, žena a had - chápu ji jako určitý archetyp.

Město na řece je koprodukční film. Jak probíhal herecký casting, z něhož jste si vybral i českou herečku Brigitu Cmuntovou do role Židovky?

Koprodukce vždycky přináší různé herce z různých zemí, to je dáno smlouvou. Ve vašem případě spoluprací s producentkou Juliettou Sichel. Já chtěl točit v latgalštině, což je jeden z místních jazyků, proto jsem potřeboval řadu neherců, kteří jej umí. Ale pochopitelně šlo i o české obsazení, zejména Brigitu. Nemá sice židovský původ, ale je zajímavý typ a její rysy Židovku připomínají. Z její tváře vyzařuje také určitá inteligence, která byla pro postavu třeba. Byl jsem rád i za další herce, kapitána lodi nebo mladého nacistu, všichni odvedli svou práci skvěle. Mám zahraniční koprodukce rád, těší mě objevovat jiné obzory a různé herecké styly, posouvá mě to dál. Působím teď jako ředitel jednoho lotyšského divadla a musím vám říct, že po půlroce cítím, jak mě unavuje dívat se pořád na stejné herce…

Je dnes těžké natočit v Lotyšsku film? Bez koprodukční účasti?

Nerad bych se mýlil, ale ročně u nás vznikne asi pět šest filmů. Někdo se snaží vyjít s domácím rozpočtem, pro mě jsou přínosem koprodukce. Vždycky dám potřebné partnery dohromady. Ani si neumím svůj další film představit jako ryze lotyšský. Ne že bych nesehnal prostředky, ale myslím, že by působil více provinčně. Koprodukce vám dá nadhled, zajímavou synergii energií a zahraniční přesah. O tom jsem přesvědčen.

Nakolik poznamenala pandemie lotyšská divadla a kina? Vracejí se diváci?

Divadla tolik ne, tam se lidé vrátili celkem brzo. Chtějí vidět známé tváře a zažít autentickou atmosféru v sále. Ale u filmu je to jiné, s radikálním nástupem platforem jako Netflix si lidé uvědomili, že mohou filmy sledovat pohodlně doma. Trochu se dalšího vývoje obávám. Nemyslím, že by to odnesl filmový průmysl jako takový, ale kina asi ano. Chuť jít ven a dívat se na příběhy na velkém plátně slábne. Odrazí se to i na tvůrčím přístupu filmařů. Technická stránka potlačí uměleckou, respektive práci s filmovou řečí a obrazem, půjde více už jen o příběh. To není dobrý směr.

Jaká nálada je teď kvůli ukrajinské krizi mezi lidmi v Lotyšsku? Pobaltské země mají s ruskými ataky své zkušenosti.

Sledujeme samozřejmě podrobně situaci. A uvědomujeme si, že dalším cílem budeme my. Padly iluze o tom, že Rusko není zas tak špatné a že jsou možné dobré a férové vztahy. Víme, že se Putin snaží obnovit Sovětský svaz, kam by rád zahrnul i Pobaltí. Na Ukrajině se nyní rozhoduje o všech našich zemích, proto ji musíme podpořit, posílat jí zbraně a peníze. Mám-li být osobní, nevěřím pátému článku NATO, většina zemí by v klíčové chvíli určitě řekla, že nepůjde bránit ani Ukrajinu ani Pobaltí. Zažíváme čas, kdy nám spadly růžové brýle. A já se divím, proč ještě dál udržujeme diplomatické vztahy s Ruskem. Co dělá Orbán, je nepřijatelné, ale měkký postoj předvádějí i Francie a Německo. Myslím, že kvůli obchodu a ropě by se uměly smířit nejen s okupací Ukrajiny, ale i Pobaltí. Je dobré to vědět.