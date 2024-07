Drobný herec, který na plátně vypadá hřmotněji než ve skutečnosti, je bezprostřední, sálá z něj energie a hovor doprovází živou gestikulací jako rozpohybovaný mužík, kterého nelze zastavit. Svůj druhý pobyt na karlovarském festivalu si jako člen poroty Geoffrey Rush užívá, alespoň to prozradil v komorním kruhu dvou novinářek.

Zažíváte na festivalu příjemné dny?

Ano, mám se dobře. Odpoledne a večer sedím a dívám se na soutěžní filmy, vždycky dva denně – to je letos moje hlavní náplň. Rád se také procházím ulicemi a pozoruju lidi. A byl jsem se podívat ve sklárně Moser, která mě nadchla. Líbí se mi i letošní festivalový design, který pracuje chytře se třemi kruhy, jež souvisí s filmem a nabízí různé kontexty.

Vítězové hlavní soutěže budou známí až v sobotu večer, hodnotit ji teď asi nemůžete. Nicméně – dozvěděl jste se z kolekce filmů něco zajímavého o evropské historii?

Ano. Není to sice vyloženě dominantní téma těchto filmů, ale přesto - Evropa a druhá světová válka, kolem toho se leckteré příběhy točí – z různých úhlů pohledu. Také jsem si o tom hodně četl. Povídali jsme si o vaší historii s členy poroty, myslím, že je dobré znát historické pozadí, když se díváte a hodnotíte takové snímky. Náš kolega v porotě Sjón, islandský scenárista, spisovatel a hudebník, který napsal mimo jiné scénář k filmu Ada, toho o evropské historii hodně ví. Bylo zajímavé poslouchat, co vyprávěl například o válečné genocidě.

Co si myslíte o českých filmech tady na festivalu?

Zdá se mi, že jsou dobře vybalancované. Pokud vím, někteří jejich tvůrci byli v minulosti nominovaní na Křištálový glóbus a dostali v soutěži druhou šanci. Letos je tu například snímek Světýlka.

| Video: Youtube

Festivaly nabízejí mimo jiné podívanou na velkém plátně, společně s mnoha diváky. Souhlasíte, že je to důležité, zvlášť v době streamovacích platforem, které drží lidi doma?

Ano, nesmíme ani v postcovidové době zapomínat na to, co je smyslem kin – že je to zážitek sdílený s ostatními lidmi. A na to, že právě tohle stálo u úplného začátku filmu. Pandemický čas nás přiměl sledovat filmy jen v malém rodinném nebo přátelském kruhu, bez většího technologického vybavení. Teď po pandemii se u publika ujímají spíše velké projekty s velkým rozpočtem jako Barbie, Oppenheimer nebo Duna, snímky, které jsou k vidění v kinech IMAX, jejichž význam roste. Menší nezávislé filmy už takové štěstí nemají, hůře si hledají diváky.

Hostem festivalu byl letos také režisér Steven Soderbergh, který se tu zmínil mimo jiné o tom, že spálil své deníky a jak to pro něj bylo osvobozující. Je pro vás také důležité vést si záznamy o svém životě?

Nemám přímo deník, ale vedu si jakési poznámky v notebooku, kam si zapisuji zásadní momenty, jsou to takové útržky paměti. Občas tím listuju a ohlížím se za tím, co jsem dělal a kde. A žasnu. Třeba v roce 1997, říkám si – hm, to jsem byl poprvé v Praze na Barrandově a točil Bídníky, ano, a tady zase Žlutá ponorka v Laterně Magice, no to byla nádhera! Mým dětem tehdy bylo šest a tři roky, byly v Praze se mnou. Znám vlastně dobře vaši zemi, vaši kulturu. Když mi nabídli před dvěma lety na festivalu Křišťálový glóbus, řekl jsem si: Proč ne? Vždyť jsem tu skoro doma.

Vaší kariérou významně pootočil Oscar, kterého jste dostal za roli pianisty Davida Helfgotta ve filmu Záře. To musel být jeden ze zásadních okamžiků ve vašem životě, ne?

Záře byla opravdu výjimečný film, bylo mi tehdy pětačtyřicet a najednou Oscar. Překvapilo mě to. Do té doby jsem hrál spíše na divadle a točil australské filmy, které nepřekročily národní hranice. Jen postupně mi docházelo, že snad konečně docenili mé herectví - do té doby mě skoro nikdo neznal. Otevřelo mi to dveře do filmového světa. Snímek Záře objel řadu malých festivalů v USA, zahajoval dokonce Sundance. Pak přišly jiné projekty, důležité a s variabilními postavami. Mimo jiné mi Bille August nabídl roli v adaptaci Bídníků. Byl to policajt – inspektor Javert, hrozný idiot.

close info Zdroj: se svolením HCE zoom_in Záře změnila radikálně herci kariéru

Jiného policajta jste myslím už potom nehrál?

Ne, nikdy víc. Tenhle mi úplně stačil. Ale přišly další projekty, z nichž se staly významné filmy – třeba Zamilovaný Shakespeare od Johna Maddena, k němuž psal scénář Tom Stoppard, jenž nabídl trochu jiné pojetí Shakespeara. Nebo Královna Alžběta, příběh Alžběty I., kde hrála titulní roli vynikající Cate Blanchettová. K tomu se váže i vtipný moment. Režisér Shekhar Kapur přijel z Indie do Evropy a bydleli jsme tehdy v pražských Hlubočepích. Dodnes se tomu kdekdo směje. Já nevím, vážně je nějaké jiné místo k žití vtipnější než Brno? No nic.

Co jste dělali v Hlubočepích?

Shekhar mě vzal na večeři. A mluvili jsme o celém příběhu. Neměl nic do činění s Anglií. Bylo to cosi blížícího se kontinentální mytologii. Po tom všem, co jsme během hovoru snědli, se mě pak Shekhar zeptal svým asijským přízvukem: Dáte si becherovku? Já měl ovšem zato, že se ptá na něco úplně jiného: chcete lepší nabídku („better offer“)? Bylo to vážně absurdní. Jeden z nás mluvil o digestivu, druhý o kontraktu a výši honoráře. Nakonec jsme to nějak zdárně uzavřeli.

Nezapomenutelná je i vaše postava excentrického logopeda z Královy řeči.

Ano, to byla hezká nabídka. Sháněli jsme o něm různé informace a dlouho se nedařilo zjistit potřebné detaily. Až pár týdnů před natáčením se podařilo produkci kontaktovat jeho vnoučata, už dospělá. Požádali jsme je o jeho fotku, abychom mohli do scénáře vepsat autentické poznámky k jeho vzhledu. Byl to sofistikovaný pán, proto má také ve filmu motýlka. Ten film měl úspěch, jaký nikdo z nás nečekal. Říkal jsem Colinu Firthovi, že tohle nemůže nikoho bavit – že je to de facto film o dvou mužích ve středním věku, kteří vedou debatu mezi čtyřmi zdmi a jeden z nich při tom koktá… A vidíte, při prvním promítání - jakmile král pronese první sprostá slova - se lidé začali smát. Myslím, že nakonec bavil diváky ten konflikt mezi mocným a bohatým mužem a obyčejným člověkem, s nímž se většina z nich mohla ztotožnit.

| Video: Youtube

Jestli dovolíte, odbočíme z intelektuálních příběhů k čistě oddechové podívané, k Pirátům z Karibiku, kteří zůstávají diváckými miláčky. Kde ve vaší kariéře stojí lstivý kapitán Barbossa?

Piráti z Karibiku jsou fajn, je to komerčně chytrý a zábavný projekt. Pirát Barbossa mě samozřejmě bavil, i s tím svým kloboukem. V posledním filmu mě zastřelili, obětoval jsem se, abych zachránil svou dceru. Tak trochu mě překvapilo, když mi znovu nabídli účast v dalším pokračování. Já jim říkal – ale vždyť jsem mrtvý. A oni na to: ne ne, stačí říct jedno magické slovo „vúdú“ a jste zpátky. No, nevím, Johnny Depp tam stejně nejspíš nebude hrát, oslovili nějakého jiného herce. Jestli mám znovu obléci Barbossův kostým, tak mám lepší nápad. Třeba tam vsunout nějakou další linku, inspirovanou Hamletem. Mohl bych se například vrátit jako duch. To je dobré, ne?

close info Zdroj: se svolením Falconu zoom_in Kapitán Barbossa z Pirátů z Karibiku se možná vrátí jako duch