Co bylo impulsem ke scénáři? Prošla jste nějakou podobnou zkušeností? Ne. Ani režisér Tomáš Winski ne. Začalo to tak, že jsme se asi před sedmi lety potkali na kávě, Tomáš v tu dobu žil ve Varšavě a vyprávěl mi, že tam nedostal pro podporu pro svůj film.. Byl zklamaný, já se naopak právě vrátila z Ameriky a plná euforie. Podporovala jsem ho, aby si vytvořil nějaký scénář v Čechách a on mi nabídl, abych to napsala s ním. V tu chvíli už nešlo couvnout, tak jsme si načrtli tři náměty, z nichž tenhle vyhrál. Já jsem v tu dobu měla pocit, že se umělecky trochu motám v kruhu, a potřebovala jsem nějaký impuls. Tak jsme se začali scházet na Letné a psát.

Od začátku šlo o polyamorii, tedy soužití v několika vztazích?

O polyamorii a otevřený vztah. S prvním nápadem přišel Tomáš. Trend byl tehdy populární právě v Polsku, u nás se o tom ještě moc nemluvilo. Vedla k tomu ale daleká cesta. Původní verze scénáře byla víceméně moralizující. Bylo znát, že vlastně lidi s tímhle způsobem života trochu odsuzujeme nebo spíš že podvědomě hájíme náš konzervativnější přístup k životu. Chtělo to dost práce vymanit se z tohoto pohledu na život a dát divákovi šanci, aby si sám odpověděl na otázky. Těch verzí vznikla spousta! Vyptávali jsme se i svých přátel, dávali jim různé otázky k tématu. Trvalo to několik let, než se dostavil pocit, že jsme konečně našli správný směr. Zajímalo nás zkoumat míru upřímnosti ve vztahu. Nakolik můžeme být opravdu sami sebou a kolik volnosti jsme zároveň ochotni dát tomu druhému. Nakonec do hry vstoupil producent Jirka Konečný.

A ten vám to konstruktivně rozcupoval.

Jirka je velmi respektující producent. Samozřejmě měl poznámky, ale taky nám dal důvěru, což je nejdůležitější. Pamatuju si, že 30. ledna 2020 jsme si sedli a řekli: tak a letos už to musíme natočit! Už to trvá dlouho. Teď nebo nikdy. A opravdu jsme na podzim točili. V tom největším lockdownu, kdy všechno bylo zavřené a nikde nikdo. To, že se film dostal do hlavní soutěže karlovarského festivalu, je pro nás úplný sen.

Reagoval někdo z vašich přátel pozitivně na případnou polyamorii?

Většina tvrdila, že by do toho nikdy nešla. Ale byly to zajímavé disputace. Vyzvídali jsme, co budou dělat, až se jejich vztah vyčerpá, jestli měli někdy chuť zkusit v rámci vztahu jiné partnery a podobně. Chlapi přiznávali, že by šli i do paralelních vztahů nebo občasných jednorázových známostí. Ale jakmile padla otázka, zda by to tolerovali i svým partnerkám, nastávalo dlouhé ticho.

Tak to je - muži si rádi občas dopřejí nevěru, ale u partnerek to nesnesou.

No, vypadalo to tak. Obvykle se nám z odpovědi vykroutili. Právě na tohle polyamoristi, s nimiž jsme mluvili, poukazují – že spousta párů spolu často žije v klamu, protože se tajně podvádějí. A že společensky je pro ně přijatelnější lhát, než si přiznat, co oba prožívají a dát si svobodu.

Proč mají lidé potřebu vyhledávat jiné partnery nebo soužití více párů? Láká je dobrodružství nebo možnost najít lepšího partnera? Což může být nekonečná odysea…

Důvodů je určitě víc. Taky třeba nejsou v daném vztahu šťastni, ale neumí to říct. Osobně si myslím, že aby vztah fungoval dlouho a dobře, vyžaduje obrovskou míru osobního zapojení a společného růstu, otevřenou komunikaci a maximální ochotu překonávat společně krize. Mimochodem, díky natáčení jsem si potvrdila, že bych do polyamorie nikdy nešla.

Proč?

Bylo mi z toho občas i fyzicky špatně. Když člověk točí scénář, kde je spoustu extrémně emočních scén - zuřivé hádky, rozbíjení věcí, výbuchy pláče - je to vlastně snazší, než tohle podivné bublání emocí pod povrchem. O čemž Hranice lásky jsou. Tím těžší to bylo i hrát. Nořili jsme se do dialogů, pohledů, napojovali se na postavy a mě to často úplně zevnitř rozežíralo. Zvláštní zkušenost. Takhle intenzívní pocity jsem při natáčení asi nezažila.

Hodně tomu napomáhají detaily vašich tváří, se kterými režisér pracuje opravdu jako hodinář.

To právě Tomáš chtěl, aby film působil takhle intimně. Říkali jsme si, že se nám buď podaří diváka intenzívně napojit na postavy, aby měl pocit, že je součástí jejich vztahu, nebo ne a pak film nepřijme. Snad se to povedlo.

Potkali jste kvůli natáčení s některými páry, které polyamorii provozují?

Ano, byly to různé páry, které soužití prožívají různě. Občas bylo patrné, že se jeden tváří, že mu to vyhovuje, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Nebo to někomu vyhovovalo víc, druhému méně. Ale taky jsme potkali páry, u kterých jsme si říkali, že působí vyrovnaně a dokáží soužití třeba čtyř lidi vybalancovat. To si pak řeknete: sakra, bylo by to skvělý takhle umět fungovat. S více podněty a partnery a přitom se mít dál s přítelem rád. Chce to značnou míru osobního rozvoje. A na tu já osobně v téhle etapě nemám.

Pro takhle intimní příběh bylo důležité, abyste si se svým filmovým partnerem sedli. Jak jste našli Matyáše Řezníčka, přes konkurs?

Ano. Původně jsem chtěla, aby Petra hrál někdo ze Slovenska. Aby to nebyla okoukaná česká tvář. Pak přišel na konkurs Matyáš, kterého nám doporučil Olmo Omerzu. A mně to bylo jasné. Tomáš říkal, počkej, já si to ještě ověřím na videu, které jsme s ním na castingu natočili. Ale já už věděla. Pak to posvětil i Tomáš. Natočili jsme s Matyášem několik scén na kameru, na základě toho pak režisér oslovoval další herce.

Ve filmu hraje zásadní roli i mobil, na který pár natáčí skoro všechny své zážitky, dokonce skrze něj komunikuje. Je prostředníkem, který jeden z partnerů drží před tím druhým a klade otázky. Čí to byl nápad?

To je skoro nejzajímavější na celém filmu – s nápadem přišel Andrzej Wajda, v jehož workshopu jsme svůj projekt na začátku s Tomášem v Polsku prezentovali. Devadesátiletý režisér, který tímhle opět potvrdil svou filmařskou genialitu. Navzdory věku zůstával moderně uvažujícím filmařem. Člověk by čekal, že tenhle stařičký pán ani nemá mobil, a on ho přitom takhle nápaditě vsunul do našeho příběhu. A dal mu tím další rozměr. Do mobilu se ukládají všechny radosti, bolesti, sexuální scény i žárlivost hlavní dvojice. Má to jednak zcizovací prvek, hrdinům se o hodně intimních věcech mluví přes mobil líp. A zároveň to tam všechno zůstane, nevykouří se to jako z paměti.

Jakým způsobem tyhle dílny fungují?

Tohle byl Ekran - scénáristický workshop, kam přivezete vybrané pasáže ze svého filmu a další účastníci, především vybraní světoví režiséři a scénáristé vám je okomentují. Ať už kriticky nebo pomocí nápadu, který vám navrhnou. Navíc dostanete šanci si dvě scény z vašeho scénáře natočit, což je obrovsky přínosné, protože okamžitě vidíte, co nefunguje. Pan Wajda byl epický, dokázal mluvit o každém projektu třeba čtyřicet minut v kuse. Mluvil o věcech, u kterých jste měla pocit, že s filmem ani nesouvisejí. Probral komunismus, vesmír, lidi mimo film. My si říkali: proboha o čem to mluví? Jenže on pak najednou vytáhne nápad, před kterým si sednete. Prostě pustil intuici a dobral se podstaty. Musím říct, že setkání s ním bylo jedno z těch, na které nikdy nezapomenu.

Byla práce s Tomášem Winskim v něčem jiná než u režisérů, s nimiž jste točila dřív?

Je velmi otevřený diskuzi. Neřeší ego a má mimořádnou intuici. A hlavně chce svým filmem říct něco, co je pro něj bytostně důležité. Potkala jsem se i s režiséry, jejichž práce působila dojmem, že ani neví, proč si vás vybrali. Netrápí je, jak postavu hrajete, řeknou, ať přejdete zprava doleva a je natočeno.

Bohužel je to dost často na plátně vidět.

Vím. Takové figury může pak hrát kdokoli a film je sterilní nebo jak to říct. Tomáš je ale pečlivý a ví dobře, co od vás na place chce. Jakmile jste falešná, stopne to a jede se znovu. Faleš ihned vidí a hercům nic neodpustí. V detailních záběrech, o kterých jste mluvila, a kterých bylo hodně, se prozradí všechno. Já se na něj mohla v tomto směru absolutně spolehnout. To je pro herce velká radost.

Natáčení v lockdownu asi nebylo úplně snadné. Ve filmu jsou i exteriéry, neměli jste v Praze potíže?

Nebylo to vždycky jednoduché, to je pravda. Většina scén se samozřejmě odehrávala mezi čtyřmi stěnami. Ale na natáčení v baru Cobra na nás vystartovali policajti a přijeli nás zatknout v sedmi policejních vanech a se samopaly.

Tak to jste byli vy. Příjemně jste tehdy osvěžili pandemické zpravodajství…

To jsme byli my. Nakonec se to vysvětlilo, lidi z okolí si mysleli, že děláme v lockdownu nelegální mejdan, ale my jen natáčeli. Produkce to vyřídila. Vlastně to do jisté míry bylo v tomhle období snazší, protože byl levnější pronájem, v běžných podmínkách bychom platili víc.

Pojďme od filmu k vám. Co potřebujete od partnera, aby vztah fungoval vám?

Jak člověk stárne, priority se mění. Pro mě je důležitý smysl pro humor, inteligence, fakt, že dotyčnému můžu věřit, že můžeme problémy řešit společně, taky kuráž, kreativita a ochota objevovat nové věci, nelpět na zajetých stopách, schopnost přiznat chybu…

Hm. Není toho málo. Chodí takoví muži po české půdě?

Nevím. Já teď žiju s Francouzem. A když tak o tom uvažuju, nechodila jsem s Čechem nikdy. V naší společnosti jsou určité věci nastavené jinak než venku.

Třeba?

Mám pocit, že jsme daleko víc uzavření. Energie, kterou na lidech miluju, tu není tak běžná. Lidé si moc často nepovídají o emocích, o tom, co jim vadí, proč by to chtěli změnit.

Asi přetrvávají modely, které jsme si přinesli z výchovy našich matek a babiček. Vydržely v jednom vztahu často celý život, ale jestli byly šťastné, kdoví. Jak to vidíte?

Určitě, taky byly často vychovávané v tom, že nemají jinou možnost. Jedině manžel je zajistí. Život je těžký, tak s ním musí vydržet. Větší svoboda, to je trend až poslední doby. Naštěstí si už dnes můžeme říct, co nás ve vztahu trápí, jak to napravit. Přemýšlet i o sobě, vyznat se v tom, co člověk chce, i nechce.

Vám to šlo odjakživa?

Ne a nejde mi to moc ani teď. Musím se to učit všude, v práci, v přátelských i partnerských vztazích. Není to vůbec snadné. Ale vědět, že můžu, je obrovská úleva! I když jsem s tím začala poměrně pozdě. Hodně mi pomohlo cestování a srovnávání způsobu života a jeho kvality. Inspiruje mě Itálie. Bezprostřednost, s jakou Italové pouštějí emoce ven, je mi dost blízký. V Čechách to máme jinak. Samozřejmě jsou výjimky potvrzující pravidlo, ale obecně jsme uzavřenější a řešíme problémy formou sarkasmu až cynismu. Máme unikátní humor, to je super. Na druhou stranu ale často skrýváme, co se v nás děje a emoce přiznáme až po čtvrtém pivu. Což je škoda.