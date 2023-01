Umíte i odpočívat?

Po pravdě, dlouho odpočívat nevydržím, tak maximálně čtrnáct dní. Pak se už potřebuji vrátit do vysokých obrátek, na které jsem zvyklý. Pokud jde o volno, trávím je buď na chalupě nebo bloudím někde po lese. A nejraději ze všeho cestuji po hradech a zámcích, které jsou mou vášní.

Oslnivý i temný Hollywood. Film Babylon je ďábelskou, ale příliš dlouhou jízdou

Zahnala vám chmury i role ve filmu Přání k narozeninám, který právě vstoupil do kin?

Ano, i když zatím jsem bohužel film neviděl. Mohu vycházet jen ze vzpomínek, které jsou už dva roky staré, a reakcí lidí, kteří Přání k narozeninám viděli. A s velkou radostí musím říct, že jsou z něj nadšení. Protože jim něčím připomíná klasické francouzské komedie, ke kterým se můžete pořád vracet, pořád se u nich smějete a kdykoli vám zlepšují náladu. Film Přání k narozeninám je trochu bláznivá road movie, plná nečekaných zvratů, gagů, komických situací a zároveň fungujících mezilidských vztahů. Takové natáčení je za odměnu. Režiserka Marta Ferencová obsadila film herci, kteří mají podobný smysl pro humor a navíc se máme rádi i v běžném životě. Moc se těším, až si na film zajdu!

Zdroj: Youtube

Hrajete také ve filmu Arvéd, který teď posbíral nominace na ceny od kritiků i akademiků. Jak se vám tenhle složitě strukturovaný projekt s Vojtěchem Maškem natáčel?

Vojta Mašek je především výborný divadelní režisér. A tato až divadelní stylizace a struktura jsou pro film určující. Pozoruhodné a temné téma! O podivné, děsivé a ambivalentní osobnosti, jakou nepochybně mystik, intelektuál a kolaborant se všemi režimy Arvéd Smíchovský byl. Ve filmu hraju postavu kněze, který byl Smíchovského spoluvězněm v kriminále na Mírově. Strávil s ním poslední chvíle jeho života. Byl člověkem zcela jiných hodnot. Před samotným natáčením jsme všechny scény velmi intenzivně zkoušeli a snažili se rozkrýt jemné nuance vztahu těchto protipolných mužů. Byla to náročná cizelérská práce, za kterou jsem Vojtovi Maškovi velmi vděčný. Myslím, že vznikl film s nezaměnitelnou atmosférou.

Češi komedie točí, Slováci je žijí, říká režisér Fero Fenič

Natáčíte často s Robertem Sedláčkem, to je pro vás asi další důležitý režisér. V jaké fázi je chystaný film Fagus, jehož hrdina hrabě Špork i dobové prostředí vám musí být blízké?

Obávám se, že na Fagus čekáme všichni, včetně jeho tvůrců, tak dlouho, že patrně nevznikne. Ale třeba se pletu. Každopádně to, co vznikne s jistotou, je další řada televizního cyklu o hradech a zámcích Skryté skvosty. Natáčení by mělo začít v létě a objekty, které navštívíme určitě stojí zato a zaslouží si pozornost návštěvníků. Už při výrobě první řady jsem byl naprosto ve svém živlu. A šťastný jako nikdy! Neobyčejně zajímavá, ojedinělá a krásná místa. Téměř každý hrad i zámek, kde jsme točili, jsem si prolezl od půdy po sklepy. Skvosty vznikaly s báječným malým štábem, obě režisérky - Adéla Sirotková a Petra Všelichová, jsou skvělé. Už teď se nemůžu dočkat, až se natáčení rozběhne. Divákům můžu slíbit, že všechna místa, která ve druhé řadě navštívíme, jsou naprosto okouzlující.