Vás obsadil režisér do role psychiatra. Košile, hladce oholen, to je změna. Váš první doktor, nepletu se?

Ano, první. MUDR Zvolský. A moc mě baví. Na place je s námi odborník přes neuropsychologii, dohlíží na odbornou stránku věci, užívám si jeho společnost a debaty na témata, která mě dlouho zajímají. Kdybych se znovu narodil, chtěl bych být neurologem. Někdo jako Oliver Sacks nebo František Koukolík. Mozek - to je věčné, neprobádané téma. Strašně mě to zajímá. Poprvé jsem zmíněné pány a jejich publikace objevil už skoro před víc než dvaceti lety, díky časopisu Vesmír. Úplně mě to pohltilo. Znovu jsem si to díky tomuhle filmu připomněl. Je fascinující dívat se na současný stav společnosti přes různé neuropochody.

Těžce zraněný hrdina trpí tzv. afázií – nemluví, příliš nerozumí. Jste pro něj jen lékařem, nebo i kamarádem?

Ne, je to čistě profesionální vztah. Na rozdíl od dalších tří postav, žen, které jsou s ním určitým způsobem spjaté. Matka, manželka a kamarádka a zároveň majitelka koňské farmy, kam Martin dojížděl. Je to pro mě zajímavá zkušenost komunikovat před kamerou jinak než slovy. Hledám pro něj jako lékař určité formy terapie, dorozumění – protože může po úrazu používat jen gesta a mimiku. Pro mou postavu je to vlastně něco jako ekluzivní případ, možnost se na neobvyklém případu zviditelnit a posunout se dál.

Daří se Mariánu Mitašovi hrát tuhle obtížnou roli?

Ano. Mě právě při čtení scénáře nejvíc zajímalo, jak to režisér s touto postavou vymyslí a připraví. Věnovali jsme tomu velký prostor a čas, chodili jsme za skutečnými afatiky, kteří měli za sebou různé nehody nebo mozkové příhody a studovali jsme jejich stav a chování. A soudě dle toho, co jsem během natáčení viděl, našli režisér s Marianem správný klíč.

Ve filmu mají určitý význam i koně. Jak to máte s těmito zvířaty vy?

Nejsem jejich znalec. Ale je pravda, že přibývá lidí, kteří je dnes chovají, budují jim volné výběhy a tak. Já jsem spíš na volné výběhy lidí…

A na rybníky, že? Chtěl jste nějaký koupit, jak jste daleko?

Ano, pořád chci svůj rybník, případně lom. Správná poznámka. Ale nějak na to dlouho nezbývá čas. Je to abych tak řekl v afázi.

Na únor máte ohlášenou premiéru svého druhého filmu Mimořádná událost. Necháte ji, i když to nebude s diváky v kinech valné?

Ano, pokud se nezavřou kina, tak jo. Uplynulý rok zesílil rozdíl mezi hity a ne-hity, u těch druhých jsou propady hlubší než dřív. Uvědomuju si i nebezpečí, že náš nový film se nevyhne srovnání s Vlastníky. Je zkrátka jiný. A budu rád, když na něj přijde co nejvíc lidí.