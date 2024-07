Zahradníkův rok má za sebou úspěšnou premiéru na karlovarském festivalu, i když mimo soutěž. Nechtěli jste soutěžit?

Ne. Já ani nechtěl do Varů. Mně vždycky přijde, že to filmu spíš ublíží. O Hadím plynu napsali všichni po Varech špatně, a pak na něj nikdo do kin nešel.

Zahradníkův rok má myslím nakročeno zdárně. Jak to vlastně bylo s prvním impulsem k psaní? Pokud vím, inspiroval vás novinový článek o zahradníkovi, kterému ztrpčoval život bohatý podnikatel. Ale také text Karla Čapka. A já si tam našla i něco z Kafky…

Taky tam byl. On to měl být úplně zkraje dokument. Pak teprve přišel nápad na hraný film. Každopádně inspirace je jasná – známá kauza zahradníka Mandyse, kterému brutálně ztrpčoval život ruský podnikatel. Čapek přišel později, během psaní scénáře, a nijak nás nesvazoval, prostě tam tak přirozeně vplul. Použil jsem komentář ze Zahradníkova roku namluvený v audioknize právě Oldřichem Kaiserem, který hraje hlavní roli. Dost se to měnilo. Jednu chvíli byl příběh víc o hrdince, kterou hraje Dáša Vokatá, pak o Rusku a ve finále jsme se vrátili k Čapkovi. Chtěli jsme, aby byl příběh víc ukotvený v českém prostoru.

Natáčel jste na statku svého táty, kam jste se se štábem na dost dlouhou dobu nastěhoval. Jak to snášel?

Neměl vyloženě nic proti. I když ve finále jsme byli samozřejmě víc roztahaní, než čekal. Třecí plochy byly. Ale tím, že jsme přijížděli vždycky jen na pár dní v měsíci, všichni to ustáli. Táta byl užitečným pomocníkem, protože na zahradě a v sadu všechno osobně vypěstoval a usměrňoval nás. Tak, aby to, co se dělo před kamerou, působilo věrohodně. Byl jsem mu za to vděčný.

Některé scény ve filmu prý vycházejí i z toho, co zažil váš tatínek. Třeba zabité slepice. Je to tak?

Je. Jednu dobu měl velký sousedský spor. Dodnes neví, jak to přesně bylo, ale našel zkrátka na dvoře zabité králíky a slepice. Pro pořádek dodávám, že naše filmové slepice žijí dál a vesele snášejí.

| Video: Youtube

Obsazení Oldřicha Kaisera s jeho životní partnerkou Dášou Vokatou je podle mě šťastné, na plátně působí oba dobře. Jak se vám s nimi pracovalo? Dáša musí být velký svéráz, ne?

To jsou v podstatě oba. Spousta lidí si myslí, že to byla strategie - aby Olda celý rok na natáčení vydržel. Protože jsme v duchu Čapka a jeho textu točili poctivě celých dvanáct měsíců. Ale tak to nebylo. Dáša četla scénář jako první a líbil se jí, já řekl „pojďme se potkat všichni tři společně“ a nabídl jsem jí, ať hraje ve filmu Oldovu partnerku. Ona se pořád smála, protože před tím nikdy ve filmu nehrála, nakonec to vzala. Natočili jsme s ní spoustu rukodělných věcí, po střihu jich tam zůstala asi jen třetina, což mě mrzí, ale jinak to nešlo. Oba byli skvělí, točili jsme vždycky dva dny v měsíci, abychom zachytili proměny přírody, a pokaždé jsme se na sebe těšili. Dáša fungovala výborně, je zakořeněná v realitě, věcná, pragmatická žena, přitom s disidentskými zkušenostmi. Vyprávěla nám o tom, jak žila s Magorem (Ivan Jirous, pozn. red.) na statku. Dávalo to filmu esprit.

Použil jste nějaký její nápad?

Ani ne. Protože byly dost bizarní. Třeba chtěla, abych natočil, jak jí Olda masíruje nohy. Prostě jen tak. Nebo se chovala podle Stanislavského – aniž to ovšem věděla. Když jsme točili jednu domácí scénu, říkám, dejte nám na stůl dvě kafe, Dáša si sedla a povídá: Já tam nemám kafe! Říkám: Dášo, nemáš, protože kamera tam nevidí, není to nutný. Nelíbilo se jí to. Jindy byla s Oldou v posteli a on měl jen vršek od pyžama, dole kalhoty přikryté peřinou. Dáša trvala na tom, že si musí vzít i spodek. Že prostě nebudeme točit lež. Byla to legrace.