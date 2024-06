Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dělí od diváků už jen jeden den. Jedním z jeho největších lákadel jsou pravidelně zahraniční hvězdy, na něž rok co rok fanoušci nadšeně čekají u červeného koberce. Přijedou, vyfotí se s diváky, uvedou filmy a zodpovědí některé otázky a zase odjedou. Někdy je to jako mžik. To, co mžiku předchází, jsou ovšem léta vyjednávání a taktizování. Své o tom ví výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha, jinak také producent a příležitostný herec.

Letos přivážíte noblesní kvarteto osobností, gratuluji. První velkou hvězdou bude americký herec a režisér Viggo Mortensen. Jak dlouho jste na něj čekali?

Každá z těchto hvězd má jiný příběh. S Viggem Mortensenem jsme mluvili už dříve, během jeho předchozích filmů. Nicméně vždycky musíme vyčkávat, až přijde správný čas - vždyť to víte. Vigga zastupuje společnost, s níž jsme už dlouho v kontaktu a s níž spolupracujeme, ví o nás a mysleli na náš festival. Hraje v tom roli spousta momentů, aby pozvání klaplo. Jestli si vzpomínáte, loňská návštěva Russella Crowea se podařila až po desetiletém vyjednávání – a jen díky tomu, že se jeho evropské plány potkaly s termínem karlovarského festivalu. Podobné je to s Viggo Mortensenem - letos objíždí se svým novým filmem Až na konec světa premiéry, tak to konečně vyšlo.

Pan Mortensen přijede sám?

Ne, přijíždí se svou partnerkou, což je mimochodem významná španělská herečka Ariadna Gil, která vyhrála cenu Goya za film Belle Époque. Pokud jde o Cliva Owena, ten má k Česku živý vztah – znají se s ním mimo jiné někteří čeští kaskadéři, kteří za ním přišli a bez obalu řekli: Clive, vždyť ty jsi ještě nebyl ve Varech! Měl bys s tím něco udělat… Zahrálo nám ale do karet i to, že Clive často natáčí v televizi, a protože se blíží nominace na televizní Emmy, je pro něj prezentace jeho projektů důležitá. Takže se jeho české i evropské pracovní vazby hezky propojily.

Některé hvězdy mívají své rozmary a požadavky. Tahle pánská sešlost ale nevypadá, že by dělala potíže…

Je to tak. Jen Viggo – což je ale moc hezké – chce dát prostor i svému filmovému kolegovi, který také dorazí do Varů a ve zmíněném filmu hraje padoucha. Viggo je obecně nesmírně skromný a neokázalý, nechce žádnou velkou publicitu, málem přijel do Varů autem, aby nebyl nápadný. V kostce řečeno žádné extra nároky neřešíme. Což je vždycky velká úleva.

Daniel Brühl také nebývá běžně k vidění…

Ano, letos byl v Cannes, kde oznamoval jednu z hlavních rolí, které má v novém Bondovi. Je to herec velmi zaneprázdněný. Jsem moc rád, že přijede. Ze všeho nejvíc se ale těším na Stevena Soderbergha, skvělého filmaře a člověka. Má k Čechám vztah – v 90. letech tu natočil Kafku, kterého později znovu přestříhal. Film uvidíme ve Varech, kde má Franz Kafka svou speciální sekci. Teď je Steven v Londýně, což bylo pro nás opět velké štěstí, protože tyhle hvězdy víc slyší na pozvání, když je to s vidinou, že nemusí letět přes celý oceán. Z Londýna to má k nám kousek.

Na co se těšíte ve Varech vy osobně?

Na divácké reakce na filmy, které jsem viděl a které jsme vybrali na festivalu v Sundance. Pak na britskou kapelu Kosheen, která zahraje při zahájení před Thermalem. Mám tuhle neoficiální část pro širokou veřejnost pod širým nebem rád. A samozřejmě na řadu přátel, zejména na Ivana Trojana, který jezdívá do Varů pravidelně, ale letos tu dostane cenu a já jsem tomu moc rád. Těším se i na jeho monodivadlo Žáby, které Petr Zelenka napsal pro Ivana k jeho letošnímu jubileu, jež má v červnu.

Po pandemii jsme si povídali o tom, jak těžký bude návrat diváků do kinosálů. Jaká je podle vás situace teď, po pár letech - dokážou se diváci v době četných VOD platforem ještě těšit z návštěvy kina? A jak velkou roli v tom hrají festivaly?

Do kin se, obávám, diváci moc nevracejí. I když je situace o něco lepší než těsně po covidu. Ale festivaly mají pořád svou nezastupitelnou roli a magii pro všechny, kteří preferují sdílený zážitek. Karlovarský festival je jiný než Cannes nebo Benátky, ty jsou především pro profesionály. Kombinuje fanouškovský elán a profesionalitu a tahle směs je, myslím, jedním z důvodů, proč se diváci do Karlových Varů rádi vracejí. Věřím, že to tak bude i letos.