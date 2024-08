Už jste Vlny viděla? Po karlovarském úspěchu mají našlápnuto na slušnou návštěvnost.

Za mě je to hodně silný film. Zvlášť v kontextu dnešních událostí ve světě. Já Vlny navíc viděla den po atentátu na slovenského premiéra, kdy celá slovenská veřejnost byla v šoku. Což se týkalo i některých slovenských členů štábu Vln. Vnímali jsme to všichni strašně intenzivně a říkali si – vždyť to, co se děje v našem filmu o zahraniční redakci Československého rozhlasu v roce 1968, není o moc jiné než aktuální události. Například to, co momentálně předvádí slovenská vláda, není až tak vzdálené praktikám komunistického Ruska. Jen abychom si nemysleli, že je to od nás nějak moc daleko.

Většina herců byla ze spolupráce s Jiřím Mádlem nadšená. Včetně toho, jak bezprostředně a emotivně reagoval za kamerou, když se na place něco povedlo. Vnímáte to stejně?

Určitě. Bral to s velkým entuziasmem a radoval se hlasitě z našich výkonů. Zároveň byl velký perfekcionista, měl všechno promyšlené, do všech detailů. Což se běžně nevidí. Byl to úplně jiný level natáčení, v nás ve všech to budilo velký respekt.

| Video: Youtube

Překvapilo vás něco z dobových faktů, když jste pročítala scénář?

Leccos jsem věděla, ale že během okupace rozhlasu probíhalo svobodné vysílání takhle dramaticky, formou štafety, kdy si je redaktoři střídali na různých místech, to jsem opravdu nevěděla. Byla to hotová kovbojka. Neuvěřitelné a chytře vymyšlené.

Ve Vlnách hrajete sekretářku redakce. Bavilo vás točit v dobových kulisách?

Moc. Vzpomínám si, jak jsme přijeli ráno na Vinohradskou a budova, upravená do retra pro natáčení, vypadala zvenku absolutně realisticky. Měla jsem pocit, že jsem se ocitla v 60. letech. Mám moc ráda dobovky. Půl roku před tím, než mi Jirka roli nabídl, jsem si říkala – už jsem dlouho žádnou netočila. A přišly Vlny. Nádherné retro – interiéry, kostýmy, výprava. Jediné, co jsem musela radikálně změnit, byly vlasy. Já byla tehdy černovlasá a Jirka mi vysvětloval: víš, oni jsou tam všichni takoví temní a ta atmosféra je ponurá, potřeboval bych to někým nebo něčím rozsvítit. A tak mě přebarvili na blondýnku. Já to ale brala se vším všudy, protože to vystihl. Když jsem viděla film na plátně, došlo mi, že měl pravdu, že ty blond vlasy fungují.

Jana Petránka, se kterým máte ve filmu pletky, hrál Petr Lněnička. Bavilo vás to spolu?

Moc. My se s Petrem známe dlouho, točili jsme spolu xkrát. Je dobrý herec a já se vedle něj vždycky stávám divačkou místo kolegyně. Baví mě na něj koukat. Ráda hraju s někým, kdo mě vtáhne do hry a svých nápadů. A to on umí.

Jsou pro vás po boku takového partnera přijatelnější i erotické scény?

Ano. I když obecně je ráda nemám. Tentokrát to ale nebylo nic náročného, šlo jen o takové vzájemné pumprdlikání.

Ve filmu je silná, tísnivá scéna se zatýkáním redaktorů ruskými okupanty. Padla tahle atmosféra na vás i mimo klapky?

Padla. Scéna, kdy se v rozhlasu definitivně vypne vysílání a spustí hymna, nás dostala všechny. Mám husí kůži ještě teď, když to vyprávím. Slzy v očích měli i kluci zvukaři a za kamerou. Jako bychom se najednou octli v minulosti, byl to silný okamžik. I scéna, když nás vyváděli z budovy. V takových chvílích začne člověk přemýšlet o hodnotách svobody a pravdy. Jak moc důležité jsou. A jak si je musíme chránit.

Mluvila jste o tom, že ráda hrajete s někým, kdo vás vtáhne do svého světa. Vám se to evidentně před časem povedlo s Miroslavem Krobotem, s nímž teď točíte druhou řadu seriálu Oktopus. Potěšilo vás oba, že se Fáberová a Dítě vrací na scénu?

Mě ano. Mám tu postavu ráda. V prvních dnech jsem měla trochu obavy, jestli se do ní po dvou letech dokážu vpravit, ale po pár dnech natáčení už jsem byla zase v její kůži. Naopak mám dojem, že jsem do ní pronikla hlouběji, že jí víc rozumím. A Mirka to snad těší také, jinak by do toho asi nešel.

K němu asi člověk obtížně proniká, jeho málomluvnost je pověstná. Co vás sblížilo?

Nemluvný je, to je fakt. Ale já to mám popravdě dost podobně. Když máte každý den na place nějakého nového herce, v epizodní roli a půl roku se to den co den mění, je to náročné. Nutí vás to šetřit síly. Jsem společenský člověk, ale v takových momentech se také radši soustředím někde v klidu. Takže to chápu. Obecně nemám ráda, když člověk vytváří násilné situace ke konverzaci, takové ty vynucené dialogy, jen aby zněla nějaká slova. Mně ticho vedle pana Krobota nikdy nepřišlo nervózní, cítila jsem, že nám to tak oběma vyhovuje. Myslím, že lidi by se neměli bát být občas zticha. Není nutné pořád chrlit nějaká slova.

Prošla postava Fáberové v novém scénáři nějakou změnou, ať už v práci nebo v soukromí?

Ano. Přibyly velké soukromé změny, bude to mít pestřejší. Taky se prohloubí vztah mezi oběma detektivy na jakési silnější přátelské bázi. Jsou svým způsobem propojení, i když spolu moc nemluví.

Je to zpestření hrát komisařku? Se zbraní, v akčních scénách, s dramatičtější zápletkou?

Pro mě určitě. Jak jsem někde moc dlouho a nic nového se neděje, propadám monotónnosti, a to nemám ráda. Takže charakter Fáberové mě baví. Je to pro mě zase jiná role, než hraju obvykle, a cítím se v ní moc dobře.

Umíte střílet?

Prošla jsem před první řadou výcvikem, takže něco málo jsem se naučila. Je to zvláštní držet pistoli v ruce, je to adrenalin. Baví mě dívat se na lidi na střelnici, jak střelbu berou vážně a chystají se na ni - je to rituál.

Koncem srpna zavítáte i na Český Šternberk na Noir Film Festival, kde budete patronkou vybraného filmu. Máte ráda noirovky?

Mám. Znám se léta s ředitelem přehlídky Vítkem Grigartzikem, je to velký filmový nadšenec. Dodnes nechápu, kde se v něm vzal elán a čas vydupat tenhle festival ze země. Začínal, myslím, na Kokoříně, tehdy tam přijelo všehovšudy snad deset lidí, no úplný bizár! Ale festival se pořád drží a dnes má velkou diváckou základnu. A žasnu, jak Vítek rok co rok donutí lidi, aby se vydali někam z města na hrad a koukali na staré černobílé filmy.

Pouštějí tam už i neonoirové a barevné snímky. Ale úžasné to je, souhlasím.

Dokonce si vzpomínám, že Vítek začínal ještě před tímhle festivalem s projekcemi někde v klubu na Jungmannově náměstí, kde se promítalo v suterénu. Pozval mě tenkrát na nějaký film. Já přišla a byl to čtyřhodinový Stalker od Tarkovského. Těžký, dlouhý film. Mně bylo asi osmnáct a zírala jsem na to jak z jara. Ale díky němu jsem tohohle ruského filmaře objevila a dodnes si ten film pamatuju.

Po otci máte makedonský původ, cítíte v sobě tyhle živelné kořeny?

Určitě ano. Ale myslím, že ne po tátovi, on je vlastně dost klidný člověk. Makedonci jsou hodně rodinotvorný, tradiční národ, potřebují mít dlouhé stabilní vztahy, velkou rodinu, hlasité večeře, jsou to držáci, hned tak něco neopouštějí. Myslím, že po tátovi mám spíš tohle. Temperament jsem podědila asi po mámě, ovšem ta je Češka jak poleno.

Jezdíte někdy do Makedonie? Třeba i s manželem?

Můj manžel Petr tam se mnou byl jednou a myslím, že se vrátil dost vyděšený. Makedonci jsou takový plnokrevný národ, všechno to, co známe z Kusturicových filmů, tam je, jen ještě víc znásobené. Petr přijel s tím, že uvidí pár příbuzných a porozumí trochu řeči, ale zjistil, že vesnice je de facto celá naše rodina a všichni jsou tu nějak propojení. Že babiček a dědečků tam je vlastně třicet a všude se musíte zastavit, pohovořit a dát si panáka rakije. Nikdo vám neodpustí, kdybyste vynechal. Takže se potácel od dveří ke dveřím, vždycky o jednoho panáka těžší, přičemž nerozuměl ani slovo. To by dal málokdo.

To musel být velký kulturní šok.

Byl. Moc se tam nehrne a já to chápu. Nemá tu na rozdíl ode mě žádné vazby. Kdo do Makedonie naopak jezdí rád a má to v krvi, je můj devítiletý syn Benedikt. Můj táta, jeho dědeček, ho tam bere rok co rok, mají z toho už takovou hezkou tradici. Benovi se tam líbí, geny zřejmě fungují.

close info Zdroj: Deník/ Zbyněk Pecák zoom_in Mám ráda noirové filmy, říká herečka, která se koncem srpna chystá na Český Šternberk na noir festival.

Vdávala jste se docela mladá, jste s Petrem už třináct let. To každému páru nevyjde. Jak to děláte?

Myslím, že si člověk musí být jistý, že je to ten správný partner, se kterým chce být. Že se nespletl. Já tenhle pocit mám. Navzdory různým starostem to cítíme, myslím, oba stejně. Pochybovat je to první, co člověk udělá, když přijdou neshody. Ale díky vědomí, že jste se správným člověkem, se lze přes leccos přenést. A samozřejmě díky toleranci a respektu. I když upřímně - někdy si taky kladu otázku, jestli je vůbec možné prožít s někým celý život, aniž byste se nezbláznili.

Váš muž je zvukař. Projevuje se jeho profese i doma, je citlivý na zvuky?

Trochu asi ano. Tuhle se na zahradě zarazil a povídá: Koncert. Někde tu je koncert. Já netušila, o čem mluví. A on slyšel někde v dáli dunět kapelu, kterou já vůbec nevnímala. Musím říct, že mám vůči jeho práci obdiv. Když za ním někdy přijdu do studia, vydržím to tak dvacet minut a odcházím. Celý den sedět a poslouchat všechny možné zvuky a hlasy stokrát dokola, já bych zešílela. Pak přijde domů a tam jsem já a začnu rozdávat pokyny a děti zase vykřikují ty svoje. No, nemá to jednoduché.

Vy jste zase vytížená herečka a máma dvou malých synů, s manželem máte obdobné profese. Kdo vymýšlí rodinný itinerář?

Asi většinou já. Když děti chodí do institucí, člověk musí držet jejich pevný rozvrh, který je nejdůležitější. Naučila jsem se nedělat kompromisy jako dřív, už vím, že když je něco na sílu, není v tom nikomu dobře. Snažím se rodinu i práci vybalancovat, asi jako každý rodič v jakékoliv profesi. Ale tenhle kolotoč všichni žijeme stejně. Ani u nás to není jiné. Někdy dost chaotické.

Režisérka Darja Kaščejevová vedla na večeru Českých lvů silnou filipiku za lepší podmínky pro matky ve filmové branži. Podepsala byste to?

Jako pracující máma samozřejmě rozumím tomu, o čem Darja mluvila. Taky jsem si musela sama před sebou obhájit, že chci dál dělat svoji práci, ale neznamená to, že nejsem dobrá a milující máma. Tenhle společenský tlak tu prostě pořád je. Stejně jako se nikdo pracujících tatínků neptá, kdo jim hlídá děti, když jsou v práci. Že by se v rozhovorech herců někdo ptal, jak zvládají skloubit práci s rodinou, jsem taky snad nikdy nezažila. Takže ano. Společnost na nás ženy stále vyvíjí tlak v tom, jestli jsme si opravdu jisté, že nepracujeme zbytečně moc, abychom se hlavně stíhaly starat o rodinu. Ale to se nevztahuje jen na naší uměleckou sféru. To mluvím o obecném celospolečenském postoji. Já jako herečka mám určitá privilegia. V tom smyslu, že mi produkce vyjde vstříc a respektuje moje různé časové potřeby, právě kvůli dětem. To ale rozhodně neplatí pro každou ženu ve štábu.

Dalo by se tedy podle vás něco zlepšit?

Už jen to, že se téma na Lvech rozvířilo, je dobře. Bude možná snaha něco vylepšit nebo minimálně vést dialog. Je zbytečné, že se téma začalo bagatelizovat na věty typu: Chcete mít v práci dětské koutky? O tom to vůbec není. Je to hlavně o ochotě hledat kompromisy. Ne vždy to jde, to je jasný. Ale proč se o to nepokusit. Koneckonců - to se týká i potřeb mužů. Mnozí čerství tatínci by třeba rádi první dny nebo týdny strávili doma se svým miminkem a ženou. Proč jim to neumožnit, pokud to jen trochu jde?

Nová divadelní hra nebo knížka typu Sedmilhářek nebude? Co vás kromě Oktopusu čeká?

Knížka ne, Sedmilhářky byly jen kouzlem okamžiku. Hru Štíři v únoru, kterou jsme napsali s Mirkem Krobotem a kterou hrajeme ve Studiu Dva, jsme si užili, ale byla zároveň i dost dřina dát to celé dohromady. Ale moc mě baví ji hrát. V psaní bych určitě ráda pokračovala, ale to musí uzrát, musí se to vysedět. Natáčení Oktopusu je dost časově náročné. Pak už mi zbývá čas jen na ten normální život…