Útok byl samozřejmě jen filmový, jaké ale bylo nechat se střelit? Nepříjemné, jste zasažena ranou a skončíte v nemocnici. Myslím, že neprozradím nic nad rámec oficiální informace, když řeknu, že jsem naštěstí přežil. Na rozdíl od jiných reálných prezidentů. Koneckonců sama jste říkala, jak realita doběhla náš scénář. Jako by Štefan Titka, který jej psal, tušil určité společenské napětí, které mezi námi obecně vládne. Filmy někdy předběhnou skutečnost. Je to podobné, jako když jsme na konci 90. let točili s Věrou Chytilovou Pasti, pasti, pastičky – kde je mimo jiné střelba v nemocnici. Hodně lidí se tehdy Věře smálo, že přehání. No a vidíte, v Ostravě se to stalo doopravdy.

Hned zkraje série je na vás jako na prezidenta spáchán atentát. Scénář se psal už před sedmi lety, mezitím došlo ke dvěma útokům na politiky – jeden v USA na Donalda Trumpa , objektem druhého byl Robert Fico na Slovensku. Skoro jste předběhli dobu. Nemrazí vás z toho trochu? Máte pravdu. Nikdo nečekal, co se za pár let stane. Já byl ze scénářů nadšený, jsou napsané dobře – je v nich napětí a zajímavé postřehy, věřím, že zákulisí politických intrik bude kromě nás bavit i diváky. Sám jsem byl napjatý, od samého začátku jsem se zajímal o to, jak celá série dopadne. Včetně vývoje mé postavy, která má nádherný oblouk, totéž ale platí i o ostatních. Myslím, že to bude divácká lahůdka.

Tým kolem producenta Vratislava Šlajera sérii Moloch připravoval už před covidem, mezitím se ale řada věcí ve společnosti změnila, a tak se změnil i scénář. Politický thriller nicméně není u našich stanic tak docela v oblibě, a tak byla jeho cesta k divákovi trnitější. „Většině televizí se do toho nechtělo, i když šlo o velký evropský projekt. Politický žánr má nevýhodu v tom, že je třeba počítat s rychlými společenskými změnami, protože co je v politice aktuální dnes, zítra už být nemusí. V Canal+ se nebáli aktuální věci pojmenovat a jít do nich ostře, respektovali i případné změny ve scénáři,“ vysvětlil Šlajer.

Seriálový příběh i váš charakter jsou samozřejmě fikce, přesto se zeptám – měl jste před očima nějakého státníka, který vás inspiroval?

Určité motivy z reálu tam jsou, i když tady jsou napsané trochu v jiné podobě - přesto myslím, že to diváci poznají. Svým způsobem se může můj příběh týkat všech prezidentů, kteří tu za krátkou dobu po sametové revoluci byli. Věkem nebo určitými momenty může připomenout například Miloše Zemana, případně další. Ale ne snaha kopírovat někoho konkrétního. Řekněme, že je to postava středoevropského prezidenta.

| Video: Youtube

Kdo hraje první dámu?

Ivana Andrlová. Setkal jsem se ní jako s manželkou poprvé. A jak to tak pozoruji a jak si hezky povídáme, šlo by jí to i v reálu.

V seriálu máte mimo jiné scénu, kdy sedíte v divadle a díváte se na Macbetha. Jaký to byl pocit, být na té druhé straně, mezi diváky?

Copak mezi diváky, to už jsem párkrát hrál. Ale ten návrat do Stavovského divadla, kde jsem strávil řadu let… Vracím se známá místa, chytá mě nostalgie.

V Evropě to poslední dobou hodně vře. Pozorujeme zvýšenou radikalizaci, útoky extremistů, výhrůžky. Přemýšlíte o tom, proč tomu tak je?

Politická situace mi nikdy nebyla lhostejná, už od 60. let, kdy jsme protestovali v roce 1968 v Brně proti tankům. Pořád sleduji, co se kolem nás děje. Všichni víme, že je celková situace napjatá – nejen v Evropě. Máme tu dvě války ve velkém geopolitickém rozpětí, Ukrajinu a Izrael. A bohužel leccos nasvědčuje tomu, že může klidně dojít i ke třetí světové válce. Což je děsivá představa. A je logické, že společnost se radikalizuje, protože nespokojenost lidí s tím, co se kolem nás děje, je veliká. Ne každý to umí racionálně zvládnout.

Poslední dobou se vám poštěstilo točit několikrát s mladými tvůrci – s Olmo Omerzuem jste dělal Atlas ptáků, s více režiséry jste točil seriál Dáma a Král, s Janem Bubeníčkem a Denisou Grimmovou jste se potkal u animovaného filmu Myši patří do nebe… Je to pro herce vašich zkušeností osvěžení?

O tom není sporu. Jednak jsem točil projekty, které jste zmínila. A jednak jsem měl štěstí, že jsem se už před lety potkal s producentem Vratislavem Šlajerem, který spolupracuje často právě s mladými tvůrci, třeba zrovna v případě detektivky Dáma a Král. Ještě předtím mě ale oslovil pro velký seriál Doktor Martin, o kterém jsem si původně myslel, že to není úplně pro mě. A nakonec mě tahle práce velice těšila.

A teď je to tedy Moloch.

Ano. Týká se to i aktuální série, o níž si povídáme a kterou mimochodem napsal Štefan Titka, který je také autorem seriálu Dáma a Král. Mladý je vlastně celý tým Molochu – kameramanka Veronika Donutková, která dělá skvělé záběry nebo režisér Lukáš Hanulák. S ním jsem se potkal už v předchozím seriálovém projektu Záhadné případy, který se točil pro Novu a kde byli posilou i další mladí filmaři, třeba Andy Fehu. Mám radost, že s nimi točím, a snad i oni mají radost, že točí se mnou.

Pořád vás těší potkávat se s lidmi a v show Na kus řeči vyprávět historky?

Pořád. Tahle setkání mě úžasně nabíjejí. Je to pro mě alfa a omega mé profese. Dříve mi to vyčítali, tvrdili, že to jako herec Národního divadla nemám zapotřebí. Já naopak tvrdím, že mám. Herec, který není dobrým vypravěčem a neumí vypointovat historku, nedokáže vypointovat ani roli.