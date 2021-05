Jaké je vaše producentské krédo?

Že diváci potřebují příběhy ze života, jež nejsou odtržené od reality, kterou žijí. Snad se mi to daří. Nepopírám, že filmy o naší historii nebo dobré komedie jsou pro publikum také důležité. Ale témata, která lidé znají a prožívají, na plátno také patří. Debut absolventa FAMU Tomasze Wińskiho Obrazy lásky jsou, věřím, právě takovým příběhem. Vyprávějí o šťastném páru, který se po vzájemné dohodě rozhodne zkusit paralelní vztah, aby si oba vyzkoušeli jinou alternativu. A na tohle pokušení doplatí. Stručně řečeno je film o tom, jak se vyrovnat s pocitem, že by člověk chtěl všechno a ideálně bez kompromisů. Tím si v jakési míře prošel nejspíš každý z nás. Obrazy lásky jsou tedy i o hledání rovnováhy.

Natáčeli jste během pandemie a vzali jste tenhle čas nějak do hry?

Natáčeli. Měli jsme skvělé obsazení – Hana Vagnerová (která je spoluautorkou scénáře), Eliška Křenková, Martin Hofmann, Hynek Čermák a další. Neobešlo se to bez pauz a nutného testování, trochu to probíhalo salámovou metodou, ale věřím, že jsme film zdárně dotáhli do střižny. A že bude jak pro náročné publikum, tak pro běžné diváky, které baví současná témata. Pandemii jsme do filmu nevzali - pokud nepočítám podzimní scénu v baru Cobra na pražské Letné, kde nás nečekaně přepadla policie. Kdosi iniciativně ohlásil na lince 158, že tam popíjí horda lidí, tak jsme dostali šťáru. Dechové zkoušky, kontrola dokladů, testů. Na místě nás bylo patnáct a samozřejmě se vysvětlilo, oč běží, měli jsme oficiální papíry. Ale bylo to nepříjemné. S premiérou počítáme na příští rok, letos to bude v kinech velká vřava.

V jaké fázi je novinka Olma Omerzu Atlas ptáků? Předpokládám, že jste ho nabídl do Cannes i do Varů…

Ano, ale zatím je to otevřené. Stejně jako jeho premiéra v kinech. Máme vynikající obsazení – Miroslava Donutila a Alenu Mihulovou, ale pracujeme s nejistotou. Rádi bychom kvalitní projekci v kině, ne on-line. Jenže kdo vám zaručí, jestli nás nečeká na podzim další vlna pandemie? Na čekačce je takhle řada domácích filmů. Nikdo také netuší, jak se zachovají diváci. Bude velký kulturní přetlak, festivaly filmové, hudební i divadelní, řada premiér. Za sebe bych rád řekl, že si moc přeju, aby karlovarský festival proběhl tak hezky a naživo, jak ho známe a aby diváci přijeli.

Nejistota je velká. Jak se podle vás teď promění filmový průmysl?

Určité dramatické změny probíhaly ve filmu už před pandemií. Tahle doba jim ale dala rychlejší dynamiku. Zatímco před dvěma lety se ještě velké festivaly dohadovaly, zda pustit do soutěže streamovací platformy typu Netflix, teď je jasné, že si budou prostor dělit s distributory a kiny. Upadá také význam výročních cen jako jsou Oscaři. I to bude zajímavé sledovat. A je čím dál těžší udělat globální filmový fenomén, který zaboduje u diváků i na cenách. Očekávaný Tenet to nebyl, myslím, že to nebude ani nová bondovka. Nebojím se ale, že by končil celovečerní formát pro kina. Vlna seriálů z Netflixu či HBO trochu opadne, podle mě už se tak děje. Diváci jsou unaveni. Když započítáme Amazon, Apple.tv nebo Hulu, je to nepřeberná nabídka, stojí peníze a hlavně už není s kým ji sdílet, není čas všechno usledovat. A lidi potřebují své zážitky sdílet. Takže podle mě zůstanou tradiční kina a internetové platformy vedle sebe, jen se změní práce s konkrétními tituly. Ty úspěšné poběží v kině třeba půl roku, spolu s jinými, jež se uchytí třeba jen na pár dnů. Ukázala to promyšlená práce s filmy Šarlatán a V síti. Věřím, že to dává filmařům i nám šanci dělat kvalitní filmy.