Jaký byl Clive Owen při natáčení?

Choval se jako skvělý chlap. Pohodová a kamarádská nátura, po tréninku si s námi dával kafe a neřešil nějaké hvězdné manýry. S některými kluky zašel i do hospody, zajímal se o české prostředí. Každý, kdo ho potkal, měl nesmrtelný zážitek – ty jo, Owen na baru s lidmi! Zval na panáky, všichni si ho užívali. Většina amerických hvězd je taková, jejich lidský přístup je moc milý a pomáhá v práci.

S kým vším jste se potkal?

Pracovali jsme na place třeba s Bradleym Cooperem, Tomem Cruisem, Tomem Hardym nebo Bradem Pittem. Všichni byli takoví. Nehráli si na celebrity, uměli vytvořit pohodu. Clive je jedním z nich a navrch zvládá celkem odvážné fyzické kousky.

To se týká asi hlavně natáčení filmu Poslední rytíři (Last Knights). Můžete na to trochu zavzpomínat?

Clive byl ohromně akční a ochotný se učit. Většinu kaskadérských věcí si chtěl dělat sám. Muselo to pro něj být zatěžující, přitom byl pořád v pohodě – to je pro kaskadéry vždycky velká pomoc, protože se náročné akce mnohem lépe točí. Samozřejmě nevíte, co se v něm odehrává uvnitř, člověk do lidí nevidí. Ale navenek vystupoval klidně, byla vidět velká pokora. Po tréninku jsme si dali kafe a povídali. Budil pocit, že jste se potkali s kamarádem, kterého jste dlouho neviděli.

| Video: Youtube

Má pan Owen dobrou kondici? Co všechno před kamerou dělal?

Vzhledem k tomu, že Poslední rytíři a Ofélie se točily v ne zcela snadných podmínkách, zvládal to obdivuhodně. Druhý z nich byl kratší projekt, ale Last Knights zabral dlouhý čas. Měli jsme přes měsíc velké přípravy včetně každodenních tréninků, kdy se Clive s námi učil choreografie soubojů a držení zbraní, jezdil na koni, byl důkladný a trpělivý. Přitom nepamatuju, že by nastala situace, aby si na něco stěžoval – na únavu nebo přílišnou námahu. Sám jsem si někdy říkal, že bych tohle už psychicky nedal. Kaskadéři si nazkouší určitou akci, pak ji párkrát před kamerou udělají a tím to končí. Herci, kteří musí navrch zvládnout i herecké scény, zvlášť když hrají hlavní roli, mají můj obdiv. Jako Clive v Posledních rytířích. Takže k vaší otázce – ano, fyzicky je na tom velmi dobře.

Který nejodvážnější kousek má za sebou?

Že by někam skákal, to ne. Do určitých akcí produkce herce nepustí. Ale šermování s několika lidmi najednou, to každý herec neudělá. Tam jde o přesný timing, aby všechno klapalo a přitom se na to dobře dívalo. Aby to působilo věrohodně. A když proti vám nastoupí šest chlapů, kteří jsou profíci a jedete tuhle soubojovou scénu celý den, je to mimořádný fyzický úkol. Navíc nebezpečný - protože když je člověk unavený a nemá koncentraci, může ho snadno někdo kordem poranit. Což se naštěstí nestalo.

Rozuměl pan Owen trochu česky?

Uměl pár slovíček, takové to: Ahoj Praho. Nebo děkuji, prosím, čau. Bylo to milé. Ale měl dobrý instinkt a postřeh na to, o čem se mluví, i když to bylo česky. Takže aniž by nám rozuměl, poznal, o čem se bavíme. A občas reagoval anglicky na to, co my jsme říkali česky. Bylo to vtipné a nasmáli jsme se u toho. Kluci na něj rádi vzpomínají. Každý hollywoodský herec vám před těžkým natáčením neřekne: Pojďte si to užít.