Jaký byl váš první pocit ze scénáře, věřila jste mu?

Ano. Zaujalo mě, že v příběhu se děje cosi pod povrchem. Něco, co všichni cítíme, jen to neumíme pojmenovat. Autorka Klára Vlasáková napsala scénář už před lety, ale v době příprav a natáčení dostal nečekaný kontext. Začínali jsme před covidem, pak najednou přišla pandemie a podobně jako postavy ve filmu jsme netušili, co se stane. Věci se měnily mimo nás. To byl zvláštní pocit - jak se najednou realita částečně propojila s tímhle filmovým příběhem. Včetně toho, že mezitím zesílila obava z ekologické katastrofy.