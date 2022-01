Autorkou scénáře Němá tajemství je Alice Nellis. Jak jste se vy dva potkali? Text ke mně doputoval od producenta Tučka. Líbil se mi, ale chtěl jsem posílit krimi linku a ubrat trochu melodramatu. Kostru příběhu jsme postavili na výsleších, ve kterých se vracíme do historie vztahu ústředních dvou postav. Hlavní hrdina leží po těžkém úrazu na koni v nemocnici a to, co mu předcházelo, sledujeme očima tří žen v jeho životě. Pokud jde o vyšetřovatele, nechtěl jsem mít ve filmu typické kladeče krimi otázek, ukážeme i soukromé pozadí obou mužů. Hrají je Jan Révai a Igor Chmela.

Měl jste při čtení scénáře jasnou představu o konkrétních hercích?

Jako první mi naskočila Erika, hrdinova manželka – měl jsem před očima světlý typ ženy, trochu chladné, nad věcí, hned jsem v ní viděl Janu Plodkovou. Pak to byla Milena Steinmasslová, jež hraje jeho matku. Má v sobě přesně tu směsici tvrdosti a něhy, kterou postava potřebuje. Poslední je Magdalena Borová, kterou znám z divadla a která hraje majitelku koňské farmy, třetí důležitá žena v mužově životě. Všechny jsou výborné herečky, přitom každá ztělesňuje jiný typ.

Herec Ondřej Sokol: Ikonické případy z devadesátek jsme sledovali a prožívali

V jaké fázi je váš velký projekt o Mašínech?

Připravuji je sedm let. Už jsme byli celkem daleko, včetně výběru všech lokací - v Polsku, Česku a také v Sofii. Tam jsou místa, jež nejvíc připomínají Prahu 40. let minulého století. Jenže natáčení nám ve finále zhatil covid. Pak přišla druhá vlna, to bylo totéž. Ve třetí fázi jsme zjistili, že postcovidová doba přinesla velké zdražení na všech frontách – především materiálů. Cena výpravy stoupla o patnáct procent. My to měli přesně rozpočítané, byla to čára přes rozpočet. A tak jsme sháněli další finance. Teď to snad vypadá, že se i díky jednomu mecenáši podaří v druhé půli ledna potřebné finance navýšit. Do půl roku bychom mohli natáčení rozjet, hlavní scény vzniknou na podzim.

Prý jste trasu Mašínů osobně prošel?

Ano. S Pepíkem Mašínem. Včetně trasy jejich útěku přes bývalé východní Německo.

Jejich příběh je věčné kontroverzní téma, které rozděluje společnost. Kým jsou pro vás?

Točím o nich, tak musím jasno. Fascinuje mě dobrodružný příběh pěti mladíků, kteří dokázali měsíc unikat jednotkám policistů a vojáků s těžkou technikou. Vnímám v něm silný akcent hrdinství a lidskosti. Ale na pomník to není, nechci je adorovat jako příběh třetího odboje. Znám dobře Pepíka Mašína i jejich sestru, vím, jaké dopady jejich útěk měl na celou rodinu. Konečné slovo budou mít diváci.