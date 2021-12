Není tajemstvím, že naše pohádka okouzluje nejen německé, ale i severské diváky. V čem podle vás tkví její univerzální kouzlo?

Důvodů je víc. Je krásná, vtipná, původní. Ale nejvíc podle mě funguje silná hlavní hrdinka. A samozřejmě nádhera přírodních kulis, zvířata a fakt, že spravedlnost vítězí.

Pusa dvou mužů v norské Popelce dostala zelenou. Čeští diváci uvidí plnou verzi

Kterou postavu pro vás bylo nejtěžší v norské verzi obsadit? Předpokládám, že Popelku. Čím vás Astrid přesvědčila?Ano, pochopitelně Popelku. Byla jsem šťastná, že jsem Astrid našla. Hledala jsem dlouho. Vzhledem k tomu, že v české verzi dominuje Libuška Šafránková, kterou všichni diváci milují, bylo mi jasné, že potřebuji herečku, která by byla podobně křehká, a přitom okouzlující a charismatická. Norská zpěvačka Astrid mě strhla. Věřím, že má v sobě podobné kouzlo jako Libuška a že stejně jako ona naplní divácká očekávání. Její Popelka vyvolává touhu být tam, kde je ona a být jako ona.

Finále vašeho filmu, respektive polibek dvou princových přátel, je – řekněme - neobvyklé. Václav Vorlíček s Františkem Pavlíčkem by se asi divili. Proč jste měli potřebu přidat takovou tečku?

Chtěli jsme ukázat lásku ve všech podobách, a to se týká nejen autorek, ale i mě a producentů. A protože česká verze z roku 1973 byla ve své době moderní a odvážná, cítila jsem, že si můžeme při zachování kvalitního obsazení a příběhu dovolit podobnou kuráž. Pohádky se vyprávějí tisíce let a různě se mění a adaptují. Nemyslím, že by v našem případě šlo o narušení nějakých striktních pravidel. Ale samozřejmě jsem cítila, že remake tak milované a respektované pohádky je hodně vzrušující a odvážný.

Zdroj: Youtube

Blíží se Vánoce. Jak je slavíte vy a jaké filmy doma sledujete?

Manžel i děti milují o svátcích klid, svíčky, ráno si pouštějí hudbu. Večer je obdobný jako u ostatních Norů – večeře a dárky. Jíme tradiční jídlo, což je jehněčí žebírko s červenou řepou a brambory. Pak sladký dezert a likér. Pokud jde o filmy, je v Norsku zvykem dívat se na Štědrý den dopoledne právě na české Tři oříšky pro Popelku… Velkým favoritem byl u nás také vždycky rodinný příběh Ronja, dcera loupežníka. A milujeme všichni vašeho Kolju!