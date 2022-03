Máte na kontě mimo jiné válečný film Tobrúk a Nabarvené ptáče - které jste natáčel také na Ukrajině. Asi vás tehdy stěží napadlo, že tuhle zemi čeká skutečná válka, což? To ne. Očekával jsem po vyhlášení samostatných republik Doněcka a Luhanska, že ruská armáda vstoupí jen do těchto obsazených oblastí. A že bude pokračovat v tzv. hybridní válce, načež za dva tři měsíce obsadí zbytek Doněcka a Luhanska. V životě by mě nenapadlo, že zaútočí na celou Ukrajinu. To bych čekal, že se stane třeba ve chvíli, kdy bude Ukrajina krok od podpisu do NATO. Já zažil absolutní šok.

Kříže, mrtvoly, rabování. Děsivé svědectví z Mariupolu rodina zachytila v deníku

Stačí podle vás ekonomický tlak, který svět na Rusko vyvinul?

Podle mého soudu jsou tyhle sankce dost brutální. Jen si stejně jako řada jiných myslím, že měly přijít mnohem dřív, respektive v roce 2014 po anexi Krymu. Ale jsem rád, že jsou a překvapilo mě, jak dokáže být najednou Evropa jednotná. Jejich fatální účinnost se totiž projeví až za čas, zatím fungují jen ty aktuální, první náraz jako zmrazení kreditek a podobně. Dlouhodobý devastující dopad na ruskou ekonomiku se projeví až v řádu půl roku, roku.

Sdílíte názor, že se nevede jen válka o Ukrajinu, ale o nové uspořádání světa?

Ano, o svět ve 22. století. Evropa od konce druhé světové války fungovala, sice jakkoli a s různými výhradami, ale fungovala. I v koexistenci s Ruskem. Opravdu nejde jen o Ukrajinu, to je útok na naši svobodu a stávající principy. Není možné, aby ve 22. století někdo uplatňoval motto: Jsem velký, tak si vezmu, co chci. Za cenu tisíců, ba milionů životů. Takže ano, jde o to, jak bude fungovat celá naše planeta a vztahy mezi národy.

Jak vnímáte nedávnou Putinovu čistku mezi vrchními ruskými generály a v tajné službě?

Nic nového pod sluncem, totéž dělal Stalin ve třicátých letech. To je klasický úkaz státnické paranoi. Řada lidí si myslí, že se Putin zbláznil. Já ne. Myslím, že jedná racionálně a plánovaně, ale na základě špatných informací. Podle mě je obklopen lidmi, kteří mu říkají nebo dosud říkali to, co chtěl slyšet. Až s tím přestanou, skončí ve vězení. Dostal zkrátka zavádějící informace o tom, nakolik je ukrajinská armáda schopna se ubránit, jaké má vybavení, jak bude reagovat na invazi. Ve chvíli, kdy si někdo troufl podotknout, že realita tak docela neodpovídá předpokladům a počátečním údajům, muselo nutně dojít z jeho strany k čistce. Mimochodem – Putin už válku prohrál. Vojensky. Nezdá se to, ale je to tak. I kdyby nakrásně obsadil Kyjev nebo Oděsu, tak co dál? Nic.

Kde berete tu jistotu?

Četl jsem jednu dobrou, zasvěcenou analýzu o případné budoucí fázi války – pokud by se překlopila do partyzánského a gerilového odboje. Což jí hrozí. I na minimální vedení takového boje by Putin potřeboval pět set tisíc vojáků. A na to opravdu nemá, tyto informace se dají dohledat.

Zelenskyj odmítl ruská ultimáta. Kompromis by museli lidé schválit v referendu

Obavy z toho, že může dojít k nejhoršímu, ale panují. Vy jste si během uplynulých týdnů ani jednou nepoložil otázku, co kdyby Putin přece jen zmáčkl ten fatální jaderný knoflík?

Zajímavá otázka. Mezi námi, myslím, že je schopen takový příkaz vydat. Že se na něj krásně hodí věta Marie Antoinetty „Po nás potopa“. Nicméně proces odpálení je už dnes dost komplikovaná záležitost. Za Chruščova při studené válce ještě bylo možné červený knoflík jednoduše stisknout. To ano. Dnes je to jinak. Navíc existuje řada psychologických studií, které dokládají, že k aktivaci příslušných zbraní je třeba překonat zhruba pět šest různých úrovní. Na každé z nich je člověk, který má v ruce osud planety. A to je tak stresující moment, že by to musela být opravdu guma všech gum, aby nepřemýšlela o tom, co se chystá právě udělat.

Profesionální armáda ze země NATO nemůže přijít Ukrajině bez výslovného příkazu na pomoc. Co mohou vojáci v záloze, jako jste vy? A kolik vás v Česku je?

Tři a půl tisíce. A platí pro nás totéž, co pro vojáky aktivní. Máme kontrakt – obvykle na tři roky – jehož podmínky týkající se výkonu vojenské služby v ČR jsou pro nás závazné. Nemůžeme se jen tak sebrat a jít. To je dezerce.

Dobrovolníci mají šanci? Několik set se jich už na prezidenta obrátilo s žádostí o povolení.

To je jiná věc. Ale složitá. Asi tři sta lidí to údajně udělalo. Odejdou-li bez dovolení, dopustí se trestného činu. Tak to prostě je. Stala se také dosti nešťastná věc. Všichni jsme asi zaznamenali před časem, co na toto téma řekl premiér vlády Petr Fiala. Po obědě v Lánech vystoupil před média s tím, že pan prezident řekl u oběda (!), že všem dobrovolníkům, kteří se dopustí trestného činu a půjdou bojovat na Ukrajinu, udělí milost. No to je z právního hlediska totální přešlap. Kdyby tuto garanci milosti oznámil pan prezident veřejně, prosím. Ale záruka něčeho, co se „řeklo u oběda“, pardon, to je peklo.

Zvlášť s ohledem na to, jak pan prezident obrátil v tématu protěžovaného Ruska…

Ano, navíc nelze nebrat v potaz prohlášení pana senátora Lásky. Ten se nechal slyšet, aby to dotyční dobrovolníci s oficiální žádostí ani nezkoušeli. Protože podle něj není záruka, zda pan Zeman posléze nepředá jejich jména ruské straně. A já se s tím ztotožňuji. Pan prezident léta podporoval zločinný režim v Rusku i diktátora Putina, jakémukoli jeho prohlášení teď nelze věřit. Kromě toho je potřeba případný odjezd takové brigády řádně zorganizovat, pod patronací ministerstva obrany a v koordinaci s ukrajinskou stranou. Dotyční musí být patřičně vyškoleni, což zdůrazňuji.

Myslíte, že se na Ukrajinu chystají nepřipravení dobrodruzi?

Byl jsem s několika z nich v kontaktu a šly na mě mrákoty. Jsou to lidé, kteří vůbec neprošli základním vojenským výcvikem, opravdu zřejmě čekají nějaké dobrodružství. Jenže válka je to nejhorší, co může člověk zažít. Totální, nepředstavitelná hrůza! Ti, co s ní nemají žádnou zkušenost, nebudou mít šanci. Historie učí, že padnou mezi prvními. Stručně řečeno, těmhle lidem chybí vstupní informace – kdy a kam jedu, co budu dělat, co se ode mně očekává, na co mám, nebo nemám. To, že máte doma ve skříni pistoli, se kterou chodíte jednou týdně na střelnici, ještě nezaručuje, že budete dobrá ve válečné vřavě.

Čína pomalu otáčí. Ukrajině poskytla i symbolickou pomoc

Jak se díváte na výzvy ohledně bojkotu ruských filmařů?

Jsem rád, že během Českých lvů padlo jméno Nikity Michalkova. Protože on je těžký Proputinovec. Ale nelíbilo se mi, že ukrajinský velvyslanec vyzval k bojkotu všech. Už Václav Havel říkal, že kolektivní vina je nepřípustná. Pana velvyslance znám, vážím si ho, ale tahle slova byla dost nešťastná. Narazil jsem shodou okolností pár dní nato na internetu na společné prohlášení některých ruských režisérů „Ne válce!“. Žijí v Moskvě a dalších ruských městech a tohle udělali s rizikem, že mohou jít na patnáct let do basy. Za to si zaslouží obdiv. Neházejme Rusy do jednoho pytle.

V jaké fázi je teď váš americký film o McCarthym?

Odloženo na příští rok. Ale ne kvůli válce. Jen se ukazuje, že McCarthy je kontroverzní projekt. Jeho osobnost se v USA dost řeší. Donald Trump už sice zmizel z veřejného prostoru, ale ovládá republikánskou stranu, která je procarthyovskými postoji prošpikovaná. Ne že by demokrati byli nějací svatoušci, ale nechovají se tak, aby narušovali demokratické principy. Což republikáni dělají naopak s gustem. Podobné projekty jako náš McCarthy se ostře sledují. Navíc to bude velmi nákladné. Momentálně producenti zvažují, kde točit – zda jen v USA, nebo napůl tam, napůl v Česku. Tak s kameramanem Vladimírem Smutným čekáme, jak to dopadne.