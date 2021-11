Lovci mikrobů, ČT2, 16. 11., 21.45

Lidé od svých počátků bojují nejen mezi sebou, ale také s mikroby, zejména viry a bakteriemi, které způsobují infekční nemoci. Ačkoli se už ve starověku lidé naučili, že v případě šířící se nákazy je třeba se distancovat od nemocných a chránit se maskami či vykuřováním prostor, teprve novověk a zejména doba moderní dokázala pomocí svých objevů miniaturní škůdce nejprve spatřit. A poté i pochopit jejich fungování natolik, aby se jim lidstvo dokázalo cíleně bránit.

Dosud lidstvo dokázalo zcela vymýtit jedinou strašlivou infekční nemoc – černé neštovice. Je pozoruhodné, že to byl právě český epidemiolog Karel Raška, který dokázal v rámci Světové zdravotnické organizace realizovat očkovací akci ve světovém měřítku. To ale není jediný příběh, v němž se Češi zapsali do učebnic epidemiologie – Československo bylo například také první zemí, která díky plošnému očkování na svém území vymýtila dětskou obrnu.

Ve střihovém filmu využívajícím dobové archivy i animace účinkují současní odborníci z oborů mikrobiologie, imunologie, virologie a biochemie.

Jak se rodí idol: Whitney Houstonová, ČT art, 16. 11., 21.10

Měla celosvětově úspěšnou kariéru, fanoušci ji zbožňovali, ale její osobní život skončil velkou tragédií. Z malého děvčátka zpívajícího gospely v kostele se z Whitney Houstonové za pomoci producenta C. Davise stala hvězda okupující vrcholky hitparád, filmová plátna i srdce fanoušků. Hity How Will I Know, The Greatest Love of All nebo Saving All My Love For You z jejího debutového alba slavily obrovský úspěch. Na absolutní vrchol pak americkou zpěvačku vystřelila role ve filmu Osobní strážce.

Její herecký výkon i písně z filmu ocenili kritici i diváci. Na druhou stranu neustálý tlak a nejbližší okolí přivedlo Whitney Houstonovou k drogám, které se ve finále podepsaly na předčasném odchodu.

Krakonoš a lyžníci, Nova CINEMA, 17. 11., 14.10

Rozmarný příběh o lidech z Krkonoš navazuje na legendy a pohádky tohoto kraje. Na počátku 20. století se v těchto horách objevila novinka – lyže. A právě kolem nich se točí půvabné vyprávění, jehož hlavními hrdiny jsou dva malí bráchové Jenda a Matěj a jejich nový přítel, nepolapitelný pašerák. Ten má v jejich dětské fantazii všechny vlastnosti pána hor, Krakonoše.

Právě na něho se zaměří vrchní financ. Protože pašerák používá tehdy teprve málo známé umění jízdy na lyžích, musí se i celníci naučit lyžovat. K rozhodujícímu střetu dojde o Velikonocích, kdy hrabě Weinach pořádá horské radovánky. Děti se převléknou za skřítky a víly a společně s rodiči se pokusí zmařit zátah na odvážného mladého pašeráka, kterého děti milují.

Paralelní portrét, ČT2, 17. 11.,16.35

Žádná naše herecká osobnost svým údělem i uměním neodrážela pohnuté osudy naší republiky v posledních desetiletích tak, jako Vlasta Chramostová (17. 11. 1927-6. 10. 2019). A asi se najde málokdo, kdo by dokázal o zmarněné kariéře a bezpočtu hořkých zklamání vyprávět s takovou mírou sebekritiky i jiskřivého nadhledu, jako ona. Portrét bytostné herečky s nesmírným charismatem, jež by se ve středu dožila 95 let, i obraz jejího bouřlivého a přitom skálopevného manželského soužití, v němž nechybělo místo pro humorné eskapády, natočil v roce 2005 režisér a kameraman Jaroslav Brabec.

River (2/6), ČT2, 19. 11., 23.35

Inspektor River svým nadřízeným navzdory pátrá po vrahovi, který před jeho očima zastřelil jeho kolegyni, seržantku Stevensonovou, řečenou Stevie. Ta v jeho představách stále žije a je mu neustále po boku. River podstupuje nařízenou terapii u policejní psychiatričky Rosy, která má rozhodnout o jeho další způsobilosti služby, detektiv ale přesto nepolevuje v hledání stop. Zatím vypátral vůz, z něhož se střílelo, stále však nemá motiv. Jelikož Stevie pocházela z rodiny s kriminální historií, mohla by jím být rodinná pomsta. Je ale také možné, že svou parťačku neznal tak dobře, jak si myslel. Hlavní roli v britském kriminálním seriálu skvěle ztvárnila švédská herecká hvězda Stellan Skarsgård.

Slavná alba: Def Leppard – Hysteria, ČT art, 19. 11., 22.10

Neuvěřitelný příběh úspěšného rockového alba Hysteria kapely Def Leppard nabídne britský hudební dokument. Zmiňované desky z roku 1987 se prodalo více než 17 milionů kopií. Vzešlo z ní sedm obrovských hitů. Skupina na ní pracovala čtyři roky a dostala se až na hranice svých fyzických a psychických sil. Členové kapely Joe Elliott, Rick Allen, Phil Collen a Rick Savage provedou diváky historií nahrávání desky, dokonce odezní i akustické verze písní Pour Some Sugar On Me a Hysteria. Bubeník Rick Allen přiblíží dopad autonehody na jeho život a na kapelu, své odhodlání znovu se naučit hrát na bicí a triumfální návrat k živému hraní na festivalu v Donningtonu v roce 1986. Součástí dokumentu jsou i archivními záběry z koncertů Def Leppard a televizních vystoupení.

Masai Mara: Hra o život, Prima ZOOM, 20. 11., 21.00

Prostřednictvím německého dokumentu budeme sledovat velkou migraci zvířat v Africe tak jako nikdy předtím. Řeka Mara se stává nejen nejlépe nastraženou pastí na migrující zvířata, ale také jevištěm velkolepé podívané. Když se zásoby jídla v Serengeti povážlivě tenčí, Masai Mara se stává skutečným rájem všech dravců. Během velkého, dlouhého a náročného každoročního putování z jihu na sever musejí stáda pakoňů, gazel, zeber a antilop překonat rafinovaně nastraženou přirozenou past. Řeka Mara v africké Keni je plná nejen krokodýlů, ale i dalších predátorů, hladově číhajících na jejích březích. Podívejte se, jak se připravují na dlouho očekávanou hostinu. Jedinečné a fascinující záběry ve vysokém rozlišení vznikaly nad i pod hladinou nebezpečných vod řeky Mary.

Historie britské monarchie pohledem z letadla, CS History, 20. 11., 20.00

Historie Spojeného království Velké Británie a Irska je dlouhá, plná úžasných příběhů a legend. Staletí válek mezi Anglií, Skotskem a Walesem zformovala monarchii do podoby, jak ji známe dnes, a ta ze své historie stále čerpá. Tento úžasný francouzský dokument se na staletí dlouhou historii dívá doslova a do písmene svrchu. Letecký pohled zaznamenává hrady, paláce a domy, kde se udály zásadní okamžiky v dějinách království, vypráví o vraždách, politice, romantických dobrodružstvích i popravách a také zobrazuje krajinu, která dotvářela dějiny svým neopakovatelným půvabem. Jedinečný snímek přináší pohled na britskou historii, který vás bude nejen informovat, ale i bavit.

Aquaman, HBO, 20. 11., 10.20

Studio Warner Bros. Pictures a režisér James Wan natočili akcí nabitý, dobrodružný a vizuálně úchvatný velkorozpočtový snímek ze světa sedmi moří. Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa – Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen. Totiž králem. Další role ztvárnili Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Patrick Wilson či Dolph Lundgren.

Dobrý ročník, HBO2, 21. 11., 10.15

Cynický byznysmen Max Skinner přijíždí z Londýna do Provence, kde zdědil po strýci Henrym usedlost s vinohradem. Vzpomínky na šťastné prázdniny, které tu kdysi prožil, se vynoří s nečekanou intenzitou. V Provence se Max setkává s Francisem a Ludivine, zjišťuje, že zámeček není v nejlepším stavu, a zdá se mu, že ani víno není dobré. Spíš hodně špatné. Ovšem stejně nemá v úmyslu si panství ponechat. Ihned kontaktuje svého realitního agenta a přítele Charlieho Willise a pověří ho, aby hledat zájemce. To se ovšem nelíbí Francisovi, který strávil většinu života po boku Henryho na vinici. Zatím ale musí spolu s Maxem zahájit „velký úklid“, aby staré obydlí vypadalo alespoň trochu k světu… V filmu Ridleyho Scotta hrají Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney, Archie Panjabi nebo Tom Hollander.