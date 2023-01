I v Rusku by se rádi podívali na zahraniční filmové trháky. Kvůli sankcím je ale místní kina nenabízejí. Z posledních dat od společnosti Peer Trace nyní vyplynulo, že si je mocně stahují, a to především nelegální cestou. Píše o tom ruský deník Kommersant.

Podle odborníků je příčinou pirátského stahování hlavně nedostupnost oficiálních vydání, ale také například ekonomické důvody. Ty nejčastěji stahované filmy se nedostaly, hlavně kvůli válce na Ukrajině, ani do oficiální ruské distribuce. Jak dále píše ruský portál Kommersant, ze země navíc odešel i streamovací gigant Netflix. Následkem je masivní rozšíření aplikací pro Android a Windows, které sledování pirátských kopií umožňují.

Je sice pravdou, že ruští fanoušci zahraničních filmů používali takzvané torrenty, tedy speciální softwary, které umoňují masivní stahování, už předtím, než ze země vlivem války odešly streamovací platformy, ale oproti roku 2021 se loni počet diváků pirátského obsahu zdvojnásobil. A to, že zahraniční novinky nejsou v Rusku propagovány, zájem o ně nijak nesnižuje.

„Lidé sledují novinky a hledají si informace, jak se k nim dostat,“ uvedl generální ředitel společnosti TelecomDaily Denis Kuskov.

Stovky tisíc stažení

Nejčastěji z amerických novinek s pomocí torrentů Rusové sledovali 22. ledna Avatar 2: Cesta vody (který byl stažen a sdílen téměř 169tisíckrát za den). Hned v závěsu byl Kocour v botách 2: Poslední přání (stažen a sdílen byl více než 167tisíckrát). Na třetím místě se umístila se 92 tisíci staženími americká černá komedie Menu. Aktuální ruská novinka Čeburaška byla podle ruského deníku stažena a sdílena 26tisíckrát.

Velmi populární byl v Rusku v době svého uvedení na trh i blockbuster Black Adam, ten loni dosáhl dokonce rekordu v nejvíce stažení a sdílení za jediný den (16. listopadu zaznamenal neuvěřitelných 814 tisíc), jen o trochu menší čísla pak měly Top Gun: Maverick a Thor: Láska jako Hrom. Pirátsky stahovaný byl i nový film s Batmanem, jehož premiéra byla v Rusku zrušena den před uvedením do kin. Avatar 2 pak dosáhl vrcholu sdílení loni 17. prosince, v ten den byl stažen 303tisíckrát.

Zveřejněné statistiky ovšem nezahrnují zhlédnutí filmů v takzvaných pirátských online kinech. Někteří klienti torrentů je totiž mohou sledovat ještě před úplným stažením. Portál Telesputnik navíc informoval, že některá kamenná kina promítají i nelicencované kopie během takzvané „předprojekce“ před ruskými krátkými filmy.

Nástroj pro distribuci souborů



BitTorrent je nástrojem pro peer-to-peer distribuci souborů. Je to technologie pověstná pro pirátské stahování filmů, her a dalšího obsahu chráněného autorskými právy. Díky tomu, že se distribuce a stahování dat rozloží mezi všemi klienty, je přenos dat rychlejší. Velmi populární je hlavně při stahování velkého objemu dat.



V roce 2005 odhady napověděly, že internetový přenosový protokol BitTorrent představoval 35 procent veškerého internetového provozu. Po prudkém nárůstu v roce 2008 popularita postupně klesla. Desetiprocentní podíl na veškerém stahování dat v Severní Americe v roce 2010 klesl do roku 2015 kvůli dominanci streamovacích služeb jako je Netflix na celkové tři procenta. Užívání BitTorrentu je taky při stahování a sdílení nových filmů bez svolení vlastníka autorských práv nelegální. V letech 2010 a 2011 bylo v Americe kvůli stahování materiálu žalováno více než 200 tisíc uživatelů.