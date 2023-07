Jsem tu jako v pohádkovém světě. Takovou poklonu vysekl Karlovým Varům americký herec Russell Crowe, který tu strávil s rodinou téměř pět dní a v neděli dopoledne filmový festival opustí. Město i přehlídka ho okouzlily. „Vary jsou překrásné a jejich architektura také,“ svěřil se o víkendu médiím filmový Gladiátor.

Russell Crowe mluvil ve Varech mj. o oscarovém večeru, který každého vykolejí | Foto: se svolením MFF KV

Právě na slavného Gladiátora a jeho oscarový úspěch při tiskové konferenci mimo jiné došlo. „Oscarový večer se dá těžko popsat, je to jako by se vám propadla země pod nohama. Lidé, kteří přijdou na pódium pro cenu, začnou panikařit, zapomenou, co chtěli říct, i jména svých spolupracovníků, neví, co dělat,“ shrnul herec zážitek z večera, z něhož si film Ridleyho Scotta odnesl pět Oscarů. „I já jsem na scéně popletl dvě různá jména a sloučil je dohromady. Člověk se tam dostane do trochu vyšinutého stavu.“

Svěřil se také s tím, že mu po after párty volala Jodie Fosterová a řekla: „'Možná to ještě úplně nechápeš, ale tenhle večer je strašně důležitý. Pro tvou kariéru, další scénáře i spolupracovníky. Až budeš starší, pochopíš, o čem mluvím.' A měla pravdu, byl to pro mou další práci velmi důležitý moment,“ sdělil umělec.

Já radši Guinness

Russell Crowe, který ve Varech zakončil své dlouhé turné s kapelou (celkem 23 hudebních show ve čtyřech zemích), se vyznal z lásky k hudbě. „Někteří přátelé mi říkají, že bych to neměl dělat, že mi to bere čas a unavuje. Ale já hudbu bytostně potřebuju k životu,“ řekl herec, který o své srdeční zálibě natočil mimo jiné projekt The Last Leg.

Co naopak nemusí, je pivo. „Vy jste tím vaším pivem posedlí, co na něm pořád máte? Můj táta ho vyráběl a pil, ale já mám raději bourbon nebo víno. Kdybych si už měl vybrat, byl by to Guinness, ne vaše české, snad mi to prominete,“ řekl Crowe, který si zahrál i ve filmu Na pivo do první linie, v němž udělá hrdina odvážný kousek – vypraví se s basou amerických piv za svými kamarády, vojáky bojujícími ve Vietnamu.

Chci vyprávět příběhy

Vzdal také hold svému dlouholetému kamarádovi, režisérovi Ridleymu Scottovi, s nímž natočil několik filmů včetně zmiňovaného Gladiátora (jehož dvojku mimochodem filmař už delší čas chystá): „Pro mě je velkou autoritou a chytrým režisérem, který vždy přesně ví, co chce. Cokoli řekne, to respektuji, vím, že to bude správně. Asi jako když vám řekne Tizian: namaluj modrou. Tak jdu a namaluju to modře. A vím, že to bude ve finále skvělé.“

Režii si vyzkoušel i sám, poprvé se za kameru postavil před osmi lety (Cesta naděje a poté Poker Face). „Je to nejkrásnější práce, co znám. Když se podíváte na mé filmy a typ režisérů, s nimiž točím, zjistíte, že je spojuje jediný vzorec – schopnost vyprávět. V mé filmografii najdete Petera Weira, Ridleyho Scotta, Rona Howarda nebo Michaela Manna. Proto není divu, že i já chci být tím, kdo vypráví celý příběh,“ vysvětlil svůj zájem o režii. Kromě dvou hraných snímků natočil i řadu videoklipů a dokumenty.

Mladým nic neulehčuju

Mladým filmařům a hercům fandí, nic by jim ale zkušení kolegové neměli usnadňovat. „Nosit jim všechno na zlatém podnose nikam nevede, mladí se musí učit bojovat, prosadit se, jinak se v téhle branži nechytnou,“ míní Crowe.

„Nejlepší pro jejich podporu jsou festivaly, tam je prostor, aby si jich všimli diváci, ale i další potenciální partneři. Třeba jako je ten karlovarský,“ dodal.

Russell Crowe také přiblížil několik projektů, jež nyní připravuje. Jsou to jednak komiksové filmy, ale také snímek o norimberském procesu, v němž si zahraje Hermanna Göringa.