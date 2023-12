Zemřel Ryan O'Neal. Na herce z Love Story vzpomíná i Barbra Streisandová

ČTK

Ve věku 82 let zemřel americký herec Ryan O'Neal známý zejména svou rolí v romantickém filmu Love Story (1970), za níž si vysloužil nominaci na Oscara. S odvoláním na hercova syna Patricka o tom informoval zpravodajský server BBC i další média. Příčinu úmrtí rodina nesdělila. Hercovi byla nicméně v roce 2001 diagnostikována chronická leukémie a v roce 2012 rakovina prostaty. O'Neal dále hrál mimo jiné ve filmech Co dál, doktore?, Papírový měsíc nebo Příliš vzdálený most.

Ve věku 82 let zemřel americký herec Ryan O'Neal | Foto: Profimedia