James Bond sice nemá čas zemřít, má však bohaté zkušenosti se znovuzrozením. Od prvního filmu Dr. No, který se na plátnech objevil v roce 1962, si hlavního představitele, agenta 007, zahrálo již sedm herců. Brzy se k nim přidá nový, osmý představitel.

Nejnovější film bondovské série, který má do kin vejít koncem září, je poslední bondovkou pro Daniela Craiga. Ten tajemného agenta ztvárnil celkem pětkrát. S blížící se premiérou, která byla vlivem pandemie odložena z minulého roku, se tak opět objevují spekulace, kdo by mohl být jeho nástupcem či jak se následující filmy změní.

Nejčastěji skloňovanými jmény na post nových rekrutů do bezpečnostní služby MI6 jsou Richard Madden (známý zejména pro svou roli Robba Starka v populárním seriálu Hra o trůny), Tom Hardy (zazářil ve snímcích jako Dunkerk, Revenant, Mad Max či Počátek) a Regé-Jean Page (proslavil se nedávno v seriálu Bridgertonovi na Netflixu).

Nejzásadnější otázkou však zůstává, kdo obsadí hlavní roli, tedy agenta Jamese Bonda. Jaký nový Bond vlastně bude?

„S každým novým představitelem Bonda má série příležitost se překalibrovat na ideologii diváků, na které chce obsah zaměřit,“ uvedl pro server BBC Culture doktor Jaap Verheul, redaktor The Cultural Life of James Bond, nové antologie akademických esejí na téma tohoto tajného agenta. Stačí se jen podívat na proměnu filmů mezi změnou posledních herců – Pierce Brosnana a Daniela Craiga.

Éra Daniela Craiga začala v roce 2006, jeho první bondovka se odehrává ve stínu teroristického atentátu z 11. září 2001. Nejen, že hlavní zloduch spolupracoval s Al-Káidou na atentátech, změnil se také styl, s jakým agent 007 vystupuje. Režisér Martin Campbell naplnil každý obraz elementy, které odrážely kulturní klima doby. To bylo v přímém kontrastu s předchozí podobou bondovek, které se nesly v lehčím tónu s odkazem na komixy.

Humorná nota s Brosnamem

„První bondovka, která vyšla po 11. září, byl snímek Dnes neumírej z roku 2002,“ uvedl scénárista Andrew Ellard, který je Bondovým nadšencem již od dětství. Ten podle něj náladu doby rok po největším teroristickém útoku v dějinách neodrážel. „Všichni byli naštvaní a paranoidní, lidé chtěli pochopit komplikovanost toho, co se stalo,“ vysvětluje.

Místo toho byli diváci svědky filmu s Brosnanem v hlavní roli, který byl plný neviditelných aut a přehnaně chladných lhářů. Nutno však dodat, že byl i tak film, podobně jako tři předchozí, ve kterých Brosnan zazářil, úspěšný. Brosnanovo ztvárnění agenta 007 bylo typické zejména pro svou lehčí humornou notu.

Podle Ellarda to uhodilo na opravdu špatnou strunu. Následovala vlna kritiky, která podle Ellarda napomohla ke konci předposledního představitele Jamese Bonda a hledání nového představitele tohoto agenta. Výsledkem byl snímek Casino Royale, ve kterém se hlavní role ujal ustaraně vypadající blonďák s chladným odstupem v pohledu. Hlavní postava se tak začala tematicky věnovat terorismu a geopolitické paranoie.

Celkový pocit z filmů prošel rovněž změnou. Kritici Casino Royale srovnávali například s úspěšnými filmy o Batmanovi Christophera Nolana či s filmy o Jasonovi Bournovi, ve kterých hrál hlavní roli Matt Damon. Podobnost byla přisuzovaná zejména realističtějším situacím.

Zásadní změna mezi filmy Dnes neumírej a Casino Royale však nebyla ojedinělá. Pokaždé, kdy se nový představitel chopí zbraně a získá povolení zabíjet, prochází filmová série estetickými a politickými změnami. Jak se série promění tentokrát? Jak bude reflektovat éru dezinformací, brexit a klimatických změn? Co se sérií udělá částečné vlastnictví firmou Amazon?

Prst na tepu dobových hodnot

„Svět už je dál, pane Bonde,“ říká Lashana Lynch v traileru nové bondovky Není čas zemřít. Ta ztvárňuje roli Noemi – černošské agentky, která nahradila Jamese Bonda na postu agenta 007. Tato postava reflektuje změnu kurzu v craigovské éře směrem k více dominantním ženským postavám po dekádách bondovek, které někteří označují za sexistické.

Tyto změny byly již znatelné například ve změně úlohy postavy Moneypenny, kterou hraje Naomie Harris. Ta se ze sekretářky stala operativcem, který je rovnocenný Bondovi. „Sexismus se rozhodně narovnává, ale stále je co zlepšovat,“ tvrdí Ellard.

„Ve filmu Skyfall je například scéna, kdy se Bond přikrade k ženě do sprchy. To vzbuzuje mnoho otázek ohledně souhlasu (se sexem),“ vysvětluje. „Jak takový problém vyřešit? Najmout ženu do týmu scénáristů či rovnou jako režisérku.“ S režisérkami jako je Patty Jenkins (Wonder Woman), Cate Shortland (Black Widow) či Gina Prince-Bythewood (Old Guard: Nesmrtelní) je jasné, že o kvalitní režisérky pro potenciální nové bondovky není nouze.

TRAILER: Není čas zemřít

The wait is over. The final international trailer for #NoTimeToDie. In cinemas from September 30. pic.twitter.com/ld26viOcD6 — James Bond (@007) August 31, 2021

Nový režisér také může pozměnit kurz „toxického chování“ Jamese Bonda. Podle Ellarda se v minulých filmech objevují náznaky xenofobie, imperialismu i homofobie. Podle něj určitá forma nadřazenosti, podle které se Bond v minulosti choval, do roku 2021 nepatří.

První výrazná a významná ženská postava se objevila již ve filmu Zlaté oko v roce 1995. Ženská představitelka postavy M napřímo obviňuje Bonda, že je „sexistický a misogynní dinosaurus“ a „relikt studené války“. Ellard také zmiňuje, že nebylo správně zobrazováno, s jakým klidem Bond žije s tím, že zabíjí.

Dodává, že ve filmu Casino Royale bylo jeho slavné pití alkoholu zobrazeno jako mechanismus, díky kterému se srovnává s vinou. To Ellard pokládá za chytrý balancující krok. Domnívá se, že je důležité, aby se v budoucích filmech pracovalo s hodnotou napětí mezi tím, jakou roli hrál Bond v kultuře v minulosti a jak vzdálené jsou to hodnoty kultuře dnešní.

Nová éra zloduchů?

Bondovky podle Verheula vypovídají mnohé o době, ve které vznikly. Například jen podle počtu žen, se který mi má Bond v každém filmu intimní vztah. Již v 80. letech se Bondova promiskuita v kontextu strachu z AIDS mění. James Bond Timothyho Daltona tak byl mnohem prudérnějším než ti předchozí.

Ellard se také domnívá, že v Casinu Royale a následujících filmech se odráží skepse vůči vládnoucím osobám a důležitým skupinám lidí dané doby. „Ve filmu Quantum of Solace je velmi evidentní, že v CIA nejsou jen dobří lidé. Bond na konci příběhu zjistí, že CIA a britská vláda spolupracují na podpoře machinací zločinné organizace Quantum.“ Není náhodou, že toto téma bylo tak důležité ve filmu v době skepse ohledně britské a americké invaze v Iráku a Afghánistánu.

Současná geopolitická situace je podle BBC mnohem složitější než v roce 2006 se začátkem Craigova působení v bondovkách. Po narážkách v Casino Royale na 11. září bude současným úkolem nových režisérů se zabývat dnešními tématy jako dezinformace, změny klimatu či kyber bezpečnost. Bondovky se nikdy nebály odrazit dobová témata ani v antihrdinech.

Ve snímku Zítřek nikdy neumírá z roku 2007 je zloduch inspirován majitelem Fox News Rupertem Murdochem a mediálním magnátem Robertem Maxwellem. Je ale však jisté, že jsou děj a postavy ve filmu velmi přikreslené a s realitou nemají mnoho do činění. BBC však dodává, že i tyto starší zloduchové mohou připomínat současné reálné mocné postavy veřejného života. Jak by tedy měli vypadat noví antihrdinové?

Ellard uvádí, že by se autoři mohli inspirovat například zesilujícími ultrapravicovými tendencemi. Připomíná, že jsou britští špionážní hrdinové tradičně spíše konzervativní, s pravicovými tendencemi, kteří nevěří cizincům. Jisté však je, že nemají rádi nacisty. Proto se Ellard domnívá, že zesilující ultrapravicové strany v Americe, Británii a Francii by Bonda mohly zajímat.

Dále by pak antihrdinové mohli být tematicky zasazeni do kontextu klimatické hrozby. Současně také připomíná, že minulé zobrazování antihrdinů s fyzickými deformacemi (Le Chiffre, Silva a nový antihrdina z posledního filmu Safin), jsou také reliktem minulosti. Zdůrazňuje, že v předloze Iana Flemminga měl viditelnou jizvu na obličeji naopak Bond.

Další otázkou ohledně bondovské budoucnosti je, co s franšízou udělá částečné vlastnictví firmou Amazon. Společnost vlastní streamovací platformu, chce se však obrátit směrem ke kinematografii. Podobný krok učinily i jiné firmy, jako například Marvel, Star Wars a Disney. Principem těchto společností je výroba nového obsahu, který vychází z daného úspěšného konceptu. Mohlo by se tak stát, že se dočkáme například spin offu Jamese Bonda.

Je však jisté, že i přes změny, které nastanou poté, co předá Daniel Craig pomyslné klíčky od Astona Martina novému představiteli legendárního agenta Bonda, některé věci zůstanou neměnné. „Existuje panika ohledně kulturního smýšlení Jamese Bonda,“ uzavírá Verheul s odkazem na mnoho textů ohledně změn v postojích agenta Bonda v novém filmu – zmiňuje například informaci, která naznačovala, že by měl Bond v novém filmu řídit elektrického Astona Martina.

Verheul se však současně domnívá, že Bond zůstane i nadále věrný svým technickým vychytávkám, krásám cestování, romanci a velkým akčním scénám, které se netočí ve studiu. Stále také bude odrážet témata „britství“. „Myslím, že není důležité, jak je tato hodnota definovaná – ať dobrá, či špatná. Je to však něco, co definuje bondovku,“ dodává.

Jamese Bonda tedy podle všeho čeká další znovuzrození. Od nových filmů poté, co bude Craigova éra opět posunuta o kus dál, se dá očekávat mnohé. „Ať přistoupí ten, který je na řadě, čekali jsme vás,“ uzavírá analýzu server BBC.