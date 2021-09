Z výtěžku aukce jsou podporovány filmové projekty studentů filmových škol a dalších mladých tvůrců, kteří o sobě poslední léta dávají stále hlasitěji slyšet na řadě zahraničních festivalů. V letošním roce to byl mimo jiné úspěch animovaného filmu Rudé boty studentky FAMU Anny Podskalské, který jako jediný zastupoval Českou republiku v soutěži v Cannes.

Během všech ročníků bylo celkem vydraženo 2 749 umělecky ztvárněných klapek, které vynesly již 40 989 000 korun. Prvenství drží již třináct let klapka Libora Vojkůvky Touhy plná, klapka rozevřená, kterou zájemce v roce 2008 zakoupil za 199 tisíc korun.

Majitele našlo všech 125 výtvarných děl, celkový výnos několikahodinové aukce dosáhl rekordní výše 2 752 000 korun. Do projektu Salon filmových klapek se letos zapojili Kristián Kodet, Iva Hüttnerová, Kateřina Miler, Boris Jirků, Jaroslav Němeček a další známí výtvarníci.

Nejlepší jsou Myšpulín, Pinďa, Bobík a Fifinka. To je výsledek tradiční aukce filmových klapek, která proběhla v rámci filmového festivalu Zlín a která se konala po čtyřiadvacáté. Favoritem se stala umělecky ztvárněná klapka Jaroslava Němečka Čtyřlístek s názvem Teskně hučí Niagára, která byla prodána za 111 tisíc. Je to historický rekord dosavadních dražeb na festivalu.

