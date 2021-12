Tarantule na Marvově tváři byla skutečná a herec křik jen předstíral, aby ji nevystrašil. Roli Kevinova bratrance, který se v noci počůrává, si zahrál jeho bratr. Do role zloděje Harryho měl být původně obsazen Robert De Niro. Za třicet let, kdy je snímek Sám doma stálicí ve vánočním televizním programu v České republice, už jsou mnohé podrobnosti z tohoto filmu téměř všeobecně známé. Jenže i po třech desetiletích od uvedení se k fanouškům kultového snímku dostávají nové a nové historky z natáčení.

ELVIS V POZADÍ

Milovníci konspiračních teorii nevynechali ze svých úvah ani snímek Sám doma. Příznivci myšlenky, že legendární zpěvák Elvis Presley stále žije, totiž tvrdí, že se hudebník objevuje v jedné scén vánočního trháku. Konkrétně má Elvisem být fousatý muž, který čeká v řadě na letišti ve chvíli, kdy Kevinova matka neúspěšně shání letenky do Chicaga.

SPONTÁNNÍ NÁPAD

První scénář k filmu Sám doma vznikl pouze za devět dní. Inspiraci pro něj autor John Hughes načerpal na rodinné dovolené. Zhruba takové, na jakou se ve snímků vydává rodina Petra McCallistera. „Hughes jel se svou rodinou vůbec poprvé do Evropy. A v jedné chvíli si jednoduše pomyslel, co by se stalo, kdybychom na jedno z dětí zapomněli," přibližuje server Good Housekeeping. Co všechno by se mohlo stát - na to už odpovídá kultovní rodinná komedie.

VYŠŠÍ MOC

Film Sám doma měl očividně shůry dáno, že se z něj stane hit. O to, aby z něj byla kouzelná vánoční podívaná, se totiž postaralo samo počasí. „Rozpočet filmu nebyl stavěný na to, aby si filmaři mohli dovolit vytvořit falešný sníh. Zdálo se tak, že se ve snímku sníh jednoduše neobjeví. Pak ale přišla nečekaně sněhová bouře, a již druhý den natáčení všechny lokace pokryla hustá sněhová nadílka. I když pak sníh roztál, aby jednotlivé scény navazovaly, filmařům nezbylo nic jiného, než vyčlenit peníze i na sněhová děla," popisuje server Good Housekeeping.

STRAŠIDELNÝ ZLODĚJ

Pokud lidé ve snímku vidí, že má v jistých chvílích Kevin strach ze zloděje Harryho, není to jen hereckým mistrovstvím Macaulaye Culkina. „Představitel Harryho, Joe Pesci, se po celou dobu natáčení Macaulayovi pečlivě vyhýbal, aby ten z něj pak na place měl skutečně nahnáno," zmiňuje server Mental Floss.

BEZ SOUSEDA

Málokomu neukápne slzička při scéně, kdy se Kevin začne kamarádit se zarostlým sousedem, kterého se předtím bál, jelikož mu bratr napovídal, že jde o masového vraha. Stačilo ovšem málo, a tato dějová linka se do filmu nikdy nedostala. „Ve scénáři postava tohoto muže nebyla. Ve filmu se objevila díky nápadu režiséra Chrise Columbuse, který věřil, že postava podivínského souseda s dojímavým příběhem může do filmu vnést potřebnou dávku sentimentu," píše server Mental Floss.

TENISOVÝ MÍČ NA PLAC

Dobrá herečka musí zvládnout opravdu vše - třeba i zahrát scénu rozhovoru matky s dítětem, kdy dítě vůbec není přítomno na place. Něco podobného se stalo Catherine O'Harové, představitelce Kevinovy matky. Macaulay Culkin totiž vzheldem ke svému věku nemohl trávit na place tolik hodin, co jeho dospělí herečtí kolegové. A tak se stalo, že Catherine O´Harová točila některé scény, ve kterých měla mluvit s postavou Kevina, bez Kevina. „Jednou jsme natáčeli scénu a na záběry z dané scény, kde byla moje tvář v detailu, se dostalo až v jednu ráno. Místo dítěte jsme tak použili tenisový míček, který byl na stojanu ve výšce hlavy dítěte. Repliky mého protějšku četl scénárista," vzpomínala O´Harová. Konkrétní scénu ovšem neprozradila.

KDO TADY BYDLÍ?

Film Sám doma na rozdíl od mnoha jiných snímků nevznikal v kulisách postavených ve filmovém studiu, ale na skutečných místech. Platilo to i pro dům, ve kterém Kevin McCallister bydlel. Stavba se nachází ve městě Winnetka ve státě Illinois. Po uvedení snímku se z ní stala turistická atrakce. „Perfektní dům pro film hledali tvůrci filmu celé týdny," připomíná server Insider. Co je o domě méně známé, je skutečnost, že během pětiměsíčního natáčení v domě nadále žili jeho skuteční majitelé. A také že filmaři ke stavení dobudovali jednu součást, kterou ovšem po konci natáčení zbourali. „Konkrétně šlo o Kevinův domek na stromě. Nic takového se původně na pozemku nenacházelo, filmaři ho postavili jen pro účely filmu," píše server Mental Floss.

PŘÍSPĚVEK HOVĚZÍ PEČENĚ

Aby scény, kdy Kevin pomalu likviduje dva zlodějíčky, nejen dobře vypadaly, ale také zněly, museli být tvůrci filmu opravdu kreativní. Ve skutečnosti totiž některé situace, které se ve filmu dějí, znějí zcela jinak a mnohem méně záživně. „Například aby vynikl zvuk padajících těl Harryho a Marva, filmaři do scény přidali zvuk mražené hovězí pečeně, kterou hodili o zem. A aby dobře zněla scéna, ve které Kevin zapálí Harrymu hlavu, zvukaři pro ni nahráli zvuk páječky na kuřecí kůži," vysvětluje list Good Housekeeping.

NEJVTIPNĚJŠÍ HISTORKA

Velmi výraznou postavou snímku je hudebník Gus Polinski. Legendárním se stal moment, kdy Gus vypráví Kevinově matce, jak jednou zapomněl syna v márnici. Podle režiséra Sám doma Chrise Columbuse však nic podobného ve scénáři nebylo - a šlo o čistou improvizaci. „Scénu s tímto příběhem jsme točili kolem půl páté ráno. A když jsme herce Johna Candyho poslouchali, jen velmi těžce se nám dařilo zachovat vážnou tvář," uvedl Columbus pro server Insider.

Mimochodem, improvizovaná byla i další legendární scéna z filmu. A to Kevinův výkřik poté, co si dá na tvář pálivou kolínskou. Podle scénáře měl Macaulay Culkin vodu nanést, ovšem hned potom dát ruce z tváře dolů, bez jakéhokoliv povyku. Jeho ovšem zřejmě voda skutečně zapálila, a tak dlaně nechal na obličeji a vykřikl. Tvůrcům filmu se moment tak zalíbil, že se nakonec dostal i na plakát ke snímku.

ZTRACENÁ SCÉNA

Jak už to při tvorbě filmů bývá, mezi první a konečnou verzí scénáře vždy mizí či přibývají určité scény. Stalo se to i v případě hitu Sám doma. Původně měl totiž snímek končit zcela jinou scénou. „Původní scénář počítal s tím, že po doběhnutí závěrečných titulků se lidé dočkají ještě jedné extra scény. V ní měli Harry a Marv ve vězení sledovat černobílou detektivku, na kterou koukal i Kevin. A ve chvíli, kdy by poznali dialog ze snímku, kterým je Kevin napálil, si měli vyměnit chápavý pohled," zmiňuje list Good Housekeeping.

SÁM DOMA, CO SE NEJMENUJE SÁM DOMA

Při překladech z originálního znění do různých světových jazyků je běžné, že film je v některé zemi uváděn pod zcela jiným názvem, než jaký je originál. Překladatelé se k tomuto kroku nejčastěji uchylují, pokud je v originálním znění název filmu třeba jazykovou hříčkou, která je sice v originálu pochopitelná, ale překladem by ztratila své kouzlo. Na první pohled se může zdát, že to není případ filmu Sám doma (v originálu Home Alone). Ovšem najdou se i výjimky. „Třeba v Itálii lidé snímek znají pod názvem Mom, I Lost the Plane (Mami, zmeškal jsem letadlo), v Argentině zase film uvádějí pod jménem Oh, the Poor Angel (Ach, chudák andílek)," píše magazín Good Housekeeping.

MÁMA A SYN

Fanoušky filmu jistě zahřeje u srdce, pokud se dozví, že láskyplný vztah, jaký měl ve filmu Kevin s mámou, se v jistém smyslu přenesl i za kameru. V roce 2015 představitelka Kevinovy matky uvedla podrobnosti o dojímavém setkání, které se odehrálo mezi ní a Macaulayem Culkinem na jedné umělecké akci. „Neviděla jsem ho po natáčení celá léta. A pak najednou na té akci stál oproti mě. A najednou řekl: Mami! A já odpověděla: Broučku!," vyprávěla Catherine O´Harová.