„Je to radost. A pro Petra Václava i producenta Jana Macolu určitě zadostiučinění za mimořádnou přípravu, čas a energii pro tenhle projekt. Mysliveček je z rodu rolí, které jsem si v posledních letech skrytě přál. Postava, která vás nutí víc přemýšlet, důkladně se připravovat a snažit se dobrat její hloubky. Byla výzvou nejen hereckou, ale i hudební. I když původně měl roli Myslivečka hrát Rus. Proč to nevyšlo, přesně nevím. Dostal jsem se k projektu přes dirigenta Collegia 1704 Václava Luxe, s nímž jsem se potkal v Národním divadle. Bál jsem se toho – protože zažíváme boom zpívajících herců, nechtěl jsem působit jako provařená tvář z hudebních jazzových pódií. Byl bych rád, aby se diváci oprostili od Dyka z B-Side bandu a vnímali jen Myslivečka a jeho osud,“ komentuje Dyk účast ve filmu.

Mysliveček na Oscarech? Film Il Boemo půjde do boje o Ceny Akademie

A dodává: „Přiznám se, že jsem předtím znal jen jeho jméno, hlouběji jsem ho poznal až díky filmu. Neexistují o něm skoro žádné prameny, šel jsem na přes jeho hudbu – leccos jsem z ní o něm vyčetl. Jsem napjatý, jak publikum Myslivečka přijme, psal výtečnou hudbu a zaslouží si, aby se o něm vědělo.“ Václavův film se utká s dvacítkou děl, kromě jiných z dílny filmařských osobností jako je Ulrich Seidl nebo Sebastian Lelio.

Hvězdy na koberci



Kdo se ještě blýskne na červeném koberci? Tak třeba Američan David Cronenberg nebo Juliette Binocheová, kteří převezmou ocenění Donostia Awards za přínos světovému filmu. Festival promítne na počest prvního lehce zvrácené Zločiny budoucnosti (jak jinak u tohoto pána), respektive temnou vizi naší společnosti, francouzská herečka dostane k poctě komorní vztahovou hříčku Obě strany čepele z dílny Claire Denisové.

Očekávána je i největší domácí hvězda Penelope Cruzová, jež přiveze film Na okraji, který koprodukovala a jenž je dílem jejího španělského kolegy Juana Diegao Botta. Chybět by neměla ani herečka a novopečená režisérka Olivia Wildeová, jejíž jméno se poslední dobou skloňovalo na sociálních sítích kvůli roztržce s některými herci jejího režijního debutu To nic, drahá.

Španělé točí jak o život

Festival v San Sebastianu je mimo jiné holdem španělské kinematografii a španělsky mluveným snímkům, které mimochodem tvoří v posledních letech velkou část nabídky populární filmotéky Netflix. Letos bude v soutěži dokonce osm děl ze Španělska a Latinské Ameriky, další najdou diváci ve vedlejších sekcích – Témata? Předčasné mateřství, rodinné tradice, rozpadlé rodiny, tápající singles, ale i hravé animované příběhy a komedie.

Zlatého lva na festivalu v Benátkách získal americký dokument o opioidové aféře

Záběr je široký – od advokátního dramatu Argentina 1985 přes komorní vztahový snímek Bestie až po vtipnou španělsko – indickou parodii na Tři mušketýry z dílny Tonyho Garcii Dogtanian and the three Muskehounds, kterou najdou diváci v sekci pro děti. V televizní sekci je napjatě očekávána druhá řada seriálu Netlixu Cardo II., v oblíbené Culinary Cinema s gastronomickými tématy třeba dokument o vyhlášené a dobře skryté japonské restauraci Mibu. Na filmové tvorbě se výrazně podílí baskické produkce a jen tak pro zajímavost, zdejší filmové pobídky se pohybují kolem 70 procent (!).



Ženy v popředí



Minulým cenám vládly v San Sebastianu filmařky (Zlatou mušli za nejlepší film vyhrála Rumunka Alina Grigoreová se snímkem Modrý měsíc a ženy bodovaly i v dalších kategoriích). Uvidíme, jak si povedou letos, hlavní soutěž nabízí například Divoké květy od Jamie Rosalesové, Mateřství od Pilar Palomero nebo Krále světa z dílny Laury Mory.

K vidění bude i pozoruhodný debut švýcarské filmařky Carmen Jaquier Thunder. Příběh sexu, smrti a předsudků se odehrává v Alpách v roce 1900 a autorku k němu inspiroval neorealistický film Piera Paola Pasoliniho z roku 1964 Evangelium sv. Matouše.

Ostře sledované děti



Španělé na festivalu nezapomínají ani na děti – není nad to pěstovat si prozíravě diváky. V letošním programu najdou rodiny příběhy všeho druhu i animovaných technik. Ba i ekologická témata se dostala ke slovu.

Vedle zmíněné španělské parodie na Tři mušketýry jsou to třeba němečtí The Ogglies, rodinka zelených tvorů, jež hledá domov a když ho najde, musí se vypořádat s páchnoucí skládkou, nebo Odpadky, aktuální téma v humorně dojemném italském pojetí.

Z Moravy do celého světa. Regionální filmy putují na prestižní filmové festivaly

Mimochodem, Tom a Jerry ještě žijí. Svůj prostor dostanou právě tady, mezi moderními animovanými hrdiny. Jerryho zastihnou dětští diváci v New Yorku ve fajnovém hotelu, kde očekává svatbu století…