Sean Penn a Ben Stiller na černé listině. Rusko trestá Hollywood kvůli Ukrajině

Pětadvacet Američanů nesmí do Ruska. Jsou mezi nimi i hollywoodští herci Sean Penn a Ben Stiller. V pondělí to oznámilo ruské ministerstvo zahraničí. Jak uvádí americká média včetně časopisu Variety, je to odveta za americké sankce vůči Rusku uplatňované kvůli konfliktu na Ukrajině.

Hollywoodský herec Ben Stiller na červnovém setkání s Volodymyrem Zelenským | Foto: Profimedia