Seriál Fallout dostupný na streamovací platformě Amazon Prime Video přináší divákům brutální pohled na postapokalyptickou budoucnost s tajemnou a napínavou zápletkou. Příběh, který vychází z oblíbené videohry, slibuje napínavé osudy barvitě napsaných postav a temnou atmosféru. Osloví i lidi, kteří videohru neznají.

Dopad atomových bomb, strach, křik a útěk. Dětskou oslavou narozenin, která se změní v peklo na Zemi, začíná seriálová adaptace populární počítačové hry Fallout z produkce Amazonu. Brutální představení rozhodně nenechá divákovy emoce v klidu.

Ostatně to platí nejen pro celý první díl, ale kompletní sérii. Tvůrci jasně dali najevo, že postapokalyptická budoucnost není růžová zahrada, kterou si lze romantizovat, ale je drsná a nemilosrdná, a každý musí bojovat o přežití. I ve zdánlivě bezpečných útočištích.

Diváci sledují události odehrávající se více než 200 let po atomové destrukci, v nichž figuruje více hlavních hrdinů s naprosto odlišnými zájmy. Postavy s barvitými charaktery, u nichž lze očekávat postupný vývoj, jsou bravurně napsané i zahrané a diváci k nim mohou pociťovat sympatii či averzi. Výborným příkladem je Lucy (Ella Purnellová), která se po životě prožitém v bezpečí bunkru vydá na dobrodružnou cestu za záchranou otce. Zatímco v počátku je naivně optimistická a patriotická, putování po jadernou válkou zničeném světě, kde převládají lži, podvody a lidský život nemá žádnou cenu, jí otevře oči.

Protipólem Lucy je Maximus (Aaron Clifton Moten), který naopak poznal pouze strasti zdecimovaného světa a jehož životním cílem je stát se postapokalyptickou obdobou středověkých rytířů. Frakce vojenských fanatiků, takzvané Bratrstvo oceli, se jej v mládí ujala, a tak chce mladík splatit svůj dluh. Představám o ctnostném strážci se však vymyká.

Nedílnou součástí značky Fallout jsou mutanti. Překvapivě jeden z nich je klíčovou postavou umožňující retrospektivní pohled na události dlouho předcházející současnému dění. Takzvaný Ghúl (Walton Goggins) představuje záhadného lovce odměn, který žije už přes dvě století. Ačkoliv jej lze charakterizovat jako padoucha, i on si svým charismatem a životním příběhem může u nezaujatého diváka získat sympatie.

Příběh každé postavy je součástí mnohem většího výpravného celku s napínavou zápletkou, která neustále překvapuje diváka novými záhadami. Navíc jejich dobrodružství působí podobně jako plnění úkolů ve hrách na hrdiny. Je to zajímavá změna oproti ostatním seriálům, kde je vyprávění spíš lineární.

Podstatné je, že tvůrci vyzdvihli tíživou atmosféru postapokalyptického světa a poukázali na zbytečnost války, čímž dodrželi i počáteční myšlenku videoherní série. Rovněž ukázali, že největším nepřítelem lidstva je nejen radioaktivní Pustina (a zde přežívající monstra), ale také lidé. Z předlohy si vypůjčili i všudypřítomný humor (někdy až černý), který je ale často doprovázený brutálními výjevy.

Ačkoliv se tvůrci seriálu inspirovali u herního díla od Bethesdy, dobrou zprávou pro všechny nezainteresované je, že není nutné znát události z digitální předlohy, aby si show užili. Znalce však potěší fanouškovský servis s patrnými narážkami na události ze hry.

Adaptace her táhnou

Osmidílná série Fallout, kterou je možné sledovat na streamovací platformě Amazon Prime Video s českými titulky i dabingem, má potenciál oslovit širokou veřejnost. V zahraničních recenzích si navíc odnáší velmi vysoká hodnocení a někteří kritici jej označují za jednu z nejlepších seriálových adaptací videoher. „Je to vtipné, sebeuvědomělé a napínavé – dokonalá rovnováha,“ uvedla Lucy Manganová z The Guardian.

„Spíše než zápletka jsou to vtipy, které z Falloutu dělají jednu z nejvěrnějších - a nejlepších - videoherních adaptací,“ napsal pro The Verge Ash Parrish.

Podle magazínu Variety se chystá druhá série. Natáčení má začít v září letošního roku. Neví se však, kdy pokračování bude dostupné na streamu.

Loni byl divácky i kriticky úspěšný seriál The Last of Us z produkce HBO, který se také odehrává v postapokalyptické budoucnosti, jenže v tomto případě lidstvo čelí pandemii nebezpečné houby, jež z lidí dělá nemyslící, krvežíznivá monstra. Faktem však je, že největším nebezpečím pro člověka je samotný člověk. V tomto ohledu se obě díla docela podobají.