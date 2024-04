V hlavních rolích seriálu Fallout dominují herci a herečka, kteří nepatří mezi největší hollywoodská jména a divákům mohou připadat poněkud neznámí. Pravdou je, že jejich kariéra je naopak docela bohatá a lidé je mohli vidět jako vedlejší postavy v mnoha jiných snímcích.

Ella Purnellová and Kyle MacLachlan v seriálu Fallout. | Foto: Profimedia

Seriál Fallout, dostupný na streamovací službě Amazon Prime Video, více než týden po premiéře stále sklízí vřelé ohlasy. Někteří kritici i fanoušci jej navíc označují za nejlepší televizní adaptaci videohry. Přitom, na rozdíl od například jiného postapokalyptického díla inspirovaného herní předlohou The Last of Us z konkurenční platformy HBO, nemá v hereckém obsazení velká hollywoodská jména. Amazon do rolí tří hlavních postav obsadil méně známé osobnosti, které však mohou překvapit svými zkušenostmi.

Ukázkovým příkladem je Ella Purnellová, představitelka hrdinky Lucy MacLeanové z Vaultu 33. Podle magazínu People bylo právě ztvárnění optimistické a naivní mladé ženy vydávající se na nebezpečnou cestu za záchranou otce její první hlavní rolí.

Fallout se povedl. Jde o výbornou seriálovou adaptaci videohry:

Fallout je trefou do černého, konkuruje The Last of Us. A lze ho sledovat zdarma

Britská herečka však dřív učinila významný posun v kariéře díky dobrodružnému fantasy snímku Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, kde se objevila po boku Evy Greenové a Asa Butterfielda v roli plavovlásky Emmy Bloomové. Poté hrála ve vedlejších rolích seriálů Yellowjackets nebo Belgravia.

Obsazení získala i v další adaptaci celosvětové známé videohry League of Legends. V úspěšném animovaném seriálu Arcane z produkce Netflixu propůjčila svůj hlas Jinx, jedné z významných postav díla, která si dle dřívějších ohlasů na sociálních sítích získala velkou oblibu u diváků.

Slyšet ji lze také v kresleném science fiction seriálu Star Trek – Fenomén.

Trailer seriálu Fallout:

Zdroj: Youtube

Bohatou kariéru má i Walton Goggins, který ve Falloutu hraje Ghúla. „Každý den trvalo dvě hodiny, než mě namaskovali,“ svěřil se pro magazín People. Dodal, že nosit mnoho make upu na tváři kvůli mrtvolnému vzhledu bylo v horkých dnech během natáčení velmi nepříjemné, jelikož ve spojení s potem jej štípal v očích.

Americký herec má v portfoliu opravdu slušnou řádku filmů i seriálů, v posledních letech jej bylo možné vidět například v snímcích Tomb Raider, Osm hrozných nebo Nespoutaný Django. „Jsem ten chlápek, kterého lidé v něčem viděli hrát,“ vtipkoval o sobě Goggins pro People.

Fallout je postavený na vědeckých základech:

Přežití v bunkrech a nevyhnutelné mutace? Drsný seriál Fallout má reálné základy

Z trojice hlavních hrdinů je herecky nejméně zkušeným Aaron Moten, který je představitelem Maxima. I pro něj se jednalo o první hlavní roli. „Byla to výzva, a zároveň radost,“ prozradil v podcastu Advocate Channel. Dřív hrál například s Willem Smithem ve filmu Osvobození.

Klíčovou roli ztvárnil i Moises Arias, který hraje Norma MacLeana. Zajímavostí je, že svou kariéru začal v teenagerském seriálu Hannah Montana.

Hvězdy ve vedlejších rolích

Ve Falloutu diváci mohli spatřit i známé tváře, ty se ale objevily zejména ve vedlejších rolích. Asi nejvýraznějším hercem je Kyle MacLachlan, který si zahrál overseera Vaultu 33 Hanka MacLeana. Američana bylo možné vidět v mnoha filmech i seriálech, ale nejvíc se do paměti diváků zapsal jako agent FBI Dale Cooper v Městečku Twin Peaks. Někdo jej může znát i ze Sexu ve městě, či Zoufalých manželek.

Známým je taky Michael Emerson, jenž se zhostil role doktora Siggi Wilziga. „Zaujal mě špionážní příběh o muži, který je odhodlaný kvůli přesvědčení vsadit vše,“ vysvětlil pro JoBlo Celebrity Interviews důvod, proč chtěl být součástí seriálu.

Hvězdy seriálu Fallout promluvily o svých rolích a dojmech z natáčení:

Zdroj: Youtube

Čeští diváci si jej okamžitě spojí s dalším oblíbeným seriálem Ztraceni, kde hrál tajemného Bena Linuse. Svůj hlas také poskytl postavě Jokera v animovaném seriálu Batman: Návrat temného rytíře.

Úspěch bratří Nolanů

Velkou měrou za kvality seriálu Fallout může i režisér a scenárista Jonathan Nolan. Je mladším bratrem známějšího režiséra Christophera Nolana, který je tvůrcem oscarového snímku Oppenheimer a mnoha dalších úspěšných filmů.

Zajímavostí je, že zatímco starší z bratrů natočil oceňovaný snímek o počátku jaderné hrozby, mladší má o rok později na svém kontě dílo zobrazující následky atomového konfliktu.