Fanoušci seriálu Sex ve městě jásají. V pokračování se objeví i Samantha

Skalní fanoušky ikonického seriálu Sex ve městě čeká dojímavá chvíle. Za pár dní začne druhá řada pokračování nazvaného A jak to bylo dál… (And Just Like That). Nová série nabídne i bombastický moment - v seriálu se totiž nečekaně objeví postava Samanthy Jonesové, ztvárněná herečkou Kim Cattrallovou. Vystoupí údajně v jediné scéně, zato ale v outfitu od stylistky původních epizod.

Kim Cattrallová, která v seriálu Sex ve městě ztvárnila Samanthu Jonesovou | Foto: Shutterstock/G Holland