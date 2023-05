Zpěvačka Iveta Bartošová nesporně oplývala velkým talentem. Coby plachá dívka z Beskyd zažila nevídaný start po boku Petra Sepéšiho. V roce 1986 sesadila z trůnu po devíti letech kralování Hanu Zagorovou a stala se Zlatou slavicí. Vítězství zopakovala v letech 1990 a 1991, v období let 1987 až 2003 stále figurovala mezi třemi nejlepšími českými zpěvačkami. O jejích osudech vypráví pokračování třídílné minisérie Iveta, která vstupuje na Voyo v premiéře 5. května. Další dvě epizody zhlédnou diváci vždy v následující pátky – 12. a 19. května.

Ondřej Gregor Brzobohatý jako Ladislav Štaidl a Anna Fialová v roli Ivety Bartošové | Foto: se svolením TV Nova

V první části minisérie dosáhla budoucí československá popová hvězda profesního vrcholu. Prožila vztah s veleúspěšným mužem, románek s hereckým kolegou, porod vytouženého dítěte, první bulvární skandál, kariérní propad a velkolepý comeback. Druhá série mapuje její působení v devadesátých letech. „První série byla o touze po slávě. Ta druhá je o touze po lásce a uznání. A o tom, na čem doopravdy záleží,“ řekl autor scénáře a režisér Michal Samir, který byl i v tomto případě v úzkém kontaktu s rodinami Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla.

Jeho minisérie tak vznikla opět se souhlasy všech, jejichž osudy mapuje. „Ivetina sestra Ivana pustila první řadu naší minisérie své mamince ve Frenštátu pod Radhoštěm a ta prý po zhlédnutí řekla moc hezkou věc: měla pocit, že se po dlouhé době opět setkala se svojí dcerou. To je pro mě důležité. Kdo ví lépe, jaká doopravdy byla, než její maminka?“ uvedl režisér.

Kreativní producent Voyo Matěj Podzimek upozorňuje na rozdíly mezi Ivetou v osmdesátých letech a Ivetou „zlatého věku“ let devadesátých. „První řada je poměrně přímočarý příběh cesty vzhůru s velkou ztrátou na konci. Druhá je komplikovanější. Iveta pořád ví, co chce, ale mění se jí priority. A to s frekvencí a intenzitou, která ji postupně láme. Možná by si s tím poradila, nebýt předmětem veřejného zájmu,“ poznamenal.

V hlavní roli se opět objeví Anna Fialová, která se do role Ivety Bartošové přerodila až neuvěřitelně věrně. Sama herečka o zpěvačce říká, že byla sexsymbolem a byla nádherná. „Měla obrovskou základnu fanoušků, získávala jednoho Slavíka za druhým a plnilo se jí všechno, včetně vysněného duetu s Karlem Gottem. Podle mě si žila svůj sen. Když už se zdálo, že se pro ni vše vyvíjí příznivě, se jí začaly dít další věci, které pro ni nebyly lehké, jako například onen známý únos,“ upozornila Fialová.

Jaké pro ni bylo ztvárnit Ivetu v tomto období? A byl v tom pro ni výrazný rozdíl? „Určitě ano, vlastně jsou to dvě úplně odlišné holky. Nebylo to snadné. Když se do toho člověk ponoří, zjistí, že to její období nebylo úplně růžové. A tím to nebylo ani nijak růžové pro mě, protože já si představuji, že se to všechno děje mně,“ doplnila herečka.

Také Ondřej Gregor Brzobohatý se – tentokrát na mnohem větší ploše – vrací jako byznysový génius Ladislav Štaidl. „Naše rodiny se znaly. Pamatuju si i na pár návštěv Ivety s Láďou u nás doma v Říčanech. Tenkrát, když přijeli s malým Arturem, se kterým jsem si hrál, byla velmi milá. Vždycky byla velmi milá a příjemná. Někdy byla až skoupá na slovo, ale těžko soudit proč. Spíš mi přišlo, že je to její povaha a charakter. Ta určitá skromnost,“ sdělil Brzobohatý.

Prohlásil, že jeho působení v roli Štaidla nebude ostuda. „Zároveň doufám, že ze scénáře, který je velmi dobře napsaný, vzejde to, co by právě on chtěl. Je to v jistém smyslu nadsázka, umělecká licence, ale mně se to líbilo,“ doplnil Brzobohatý.

Anna Fialová v roli Ivety BartošovéZdroj: se svolením TV Nova

Druhá řada minisérie nabídne divákům více pěveckých i tanečních vystoupení, to vše v prostředí vizuálně, hudebně i společensky specifických „devadesátek“. „Anička si tvrdě mákla už v první sérii, ale druhá byla opravdu strašně náročná. Mnoho natáčení bylo přes noc, Anna zažívala velké množství makeupových změn – několikrát se měnila paruka i během jednoho natáčecího dne. O choreografiích a zpěvu už ani nemluvím – já opravdu pokaždé překvapeně koukám, že její talent nemá hranic,“ říká producentka a castingová režisérka Maja Hamplová.

Souhlasí s ní druhý z producentů společnosti Barletta Productions Matěj Chlupáček. „Na rozdíl od první řady byla dvojka realizačně složitější. V devadesátých letech byla Iveta skutečně v centru dění, a nás tak čekalo mnoho lokací a situací, které svou výpravností převyšovaly rámec prvních tří epizod,“ doplnil.

Objeví se i další postavy s reálným předobrazem. Hereckou star devadesátých let, Rudolfa Hrušínského nejmladšího, který si s Ivetou Bartošovou zahrál ve filmu Svatba upírů, ztvárnil Oskar Hes. „Dneska už nikdo takový není. Tenkrát byly dva televizní programy. A oni hráli v celovečerním filmu, který navíc viděli úplně všichni. Kam šli, tam je poznávali a byli z nich úplně na větvi. Nedokážu si představit tu obrovskou pozornost. Nevím, jestli by to bylo příjemné,“ podotkl Hes.

Do hudebního génia Karla Svobody se převtělil Saša Rašilov. Největší ikonu československého popu Karla Gotta si zahrál a zazpíval Ondřej Ruml. Vrací se také Alena Mihulová a Miroslav Hanuš jako rodiče Ivety Bartošové a Eliška Křenková jako Ivana Bartošová. Diváci se mohou těšit také na Zuzanu Zlatohlávkovou v roli bulvární novinářky Gábi, Jána Jackuliaka ztvárňujícího pravou ruku Ladislava Štaidla Luboše.

Třetí a závěrečná řada minisérie Iveta je aktuálně v přípravách a její premiéra na Voyo je předběžně plánována na první pololetí roku 2023.