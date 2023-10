Fanoušci britského seriálu Koruna (The Crown) se dočkali. Streamovací služba Netflix odhalila termín zveřejnění poslední šesté řady seriálu mapujícího vládu Alžběty II. a životní osudy členů britské královské rodiny v této době. V hlavní roli britské panovnice se opět představí Imelda Stauntonová. Finální série přinese na obrazovky i další ztvárnění romance prince Williama a jeho ženy Catherine.

Princ William a jeho manželka Kate. Nově se s nimi diváci setkají v šesté řadě oblíbeného seriálu Koruna od Netflixu. Williama si zahraje Ed McVey a Catherine Meg Bellamy. | Foto: ČTK

Příznivci britského seriálového hitu Koruna by si měli 16. listopadu a 14. prosince vyhradit dostatek času. Právě v těchto dnech streamovací služba Netflix uvede první a druhou část šesté a zároveň závěrečné řady oceňované série. Netflix termíny zveřejnil tento týden.

„První čtyři epizody uvedené v listopadu se budou soustředit na princeznu Dianu a Dodiho Al-Fayeda, druhá část epizod zveřejněná v prosinci se zaměří na prince Williama, zlaté jubileum královny Alžběty a Charlese a Camillu,“ konstatoval magazín Town and Country.

Oznámení data vydání šesté řady seriálu Koruna:

Zdroj: Youtube

Byť diváky stále ještě napíná s trailerem série, na veřejnost se už dostaly některé podrobnosti z děje. Třeba to, jak si tvůrci poradí se smrtí zbožňované princezny Diany, nebo zda se fanoušci dočkají zobrazení romantických vztahů synů Diany a krále Karla III. - tedy randění a sňatku prince Williama s princeznou Kate a prince Harryho a jeho manželky, vévodkyně Meghan.

Přichází William a Kate

Do hlavních rolí se vrátí protagonisté, které diváci znají z páté série. Královnu Alžbětu II. k jejímu seriálovému konci dovede Imelda Stauntonová, úlohy jejího manžela Philipa se opět zhostí Jonathan Pryce. Role prince Charlese se opakovaně ujme Dominic West a nešťastnou princeznu Dianu ztvární Elizabeth Debicki.

Nově se diváci setkají s postavami dospělého prince Williama a jeho životní lásky Kate Middletonové. Williama si zahraje Ed McVey a Catherine Meg Bellamy. Pro oba jde o seriálový debut. „McVey roli Williama převezme ve chvíli, kdy se princ začíná dvořit své příští ženě na univerzitě St. Andrews,“ zmínil magazín Vogue.

Smrt princezny Diany

Šestá série má končit rokem 2005, takže ti, kteří chtěli v Koruně vidět Williamovu svatbu nebo seznámení prince Harryho s Meghan, zůstanou zklamaní.

Jedním z nejočekávanějších momentů nové řady je Dianina tragická smrt. Pokud ale někdo čeká na obrazovce drastické záběry, plete se. Tvůrci si totiž dobře uvědomují, že tragédie společností stále velmi rezonuje.

Samotná autohavárie se tak do seriálu nedostane. „Jsme citliví lidé. Velmi dlouze jsme debatovali o tom, jak to udělat. Nakonec to posoudí publikum, ale myslím, že to bylo natočeno ohleduplně,“ řekla k seriálové smrti Lady Di producentka Susanne Mackie.

Naopak se očekává, že by se v šesté sérii měla objevit svatba prince Charlese a jeho současné manželky Camilly.