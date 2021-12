Nabídne nové téma i nové herce, jako jsou Michal Isteník, Eva Leinweberová či Tomáš Havlínek. Kreativní tým a Jiří Langmajer zůstávají. Premiéra pilotního dílu bude 8. prosince opět na YouTube kanálu Dobře vycpaný bobr, už dnes v 18 hodin si ale můžete pustit trailer jako malou ochutnávku.

Humor, jaký by v televizi neprošel

„Ačkoli to vypadalo, že jsme se nadobro odmlčeli, není to tak. Chvíli trvalo, než se vybralo dostatečné množství na natočení pilotního dílu nového projektu, kterým je tento seriál," říká Skórka. "Díky příspěvkům můžeme nezávisle tvořit, nabídneme divákům kontroverzní téma a styl humoru, který by dnes už v televizích neprošel," doplnil.

Na scénáři se spolu s ním podíleli Martin Šimiček a Petr Kolečko, kteří se tentokrát staví mimo jiné proti zneužívanému fenoménu #metoo. Jak tvůrci říkají, věří, že i na poměrně vážném poli se najdou ti, které seriál pobaví a potěší.

Tygr i hvězda na plátně. Můj nekorektní humor každý nebere, říká Štěpán Kozub

Chybět budou jen herci z Divadla Mír. "Moc jsme se snažili, abychom mohli dál spolupracovat, ale kluci jsou časově vytížení. Neměli sílu a ve finále ani chuť se znovu projektu účastnit," doplňuje režisér. Přesto podle něj bude mít Ostrava v seriálu svou stopu. Jsou to ostravští herci Béda Kaluža, Petr Panzenberger, Pavla Dostálová, známá z první série Lajny, a Pavla Gajdošíková, která letos zazářila v hlavní ženské roli filmu Jana Prušinovského Chyby.