Příběh velké, na první pohled zcela vzorové rodiny, kterou otřese náhlý rozchod rodičů v podání Taťjany Medvecké a Karla Heřmánka, nabídne nový šestnáctidílný seriál Mozaika z produkce Voyo. Na obrazovce bude mít místo dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek, a to od 11. června.

Seriál Mozaika | Foto: se svolením Voyo

Taťjana Medvecká a Karel Heřmánek hrají v seriálu manžele, kteří se rozhodnou najít sami sebe, ovšem každý zvlášť. Ještě předtím ale musejí najít nové a oddělené bydlení, a tak dočasně cestují po rodinách svých čtyř dětí, které ztvárňují David Máj, Marek Adamczyk, Jan Nedbal a Eva Podzimková. Každý z nich přitom řeší vlastní situace a problémy, které dohromady - kamínek po kamínku - spřádají netuctovou televizní zábavu.

Do školy s puškou. Film Vzor věrohodně líčí šikanu i vztek mladých

„Asi každý zažil ve své rodině situace, kdy se něco zásadního stane a jednotliví členové začnou žhavit telefony, domlouvat se, řešit, způsobovat nedorozumění a ta následně žehlit nebo ještě více prohlubovat. U Jirsových, našich seriálových hrdinů, je situace o to dramatičtější, že jsou v ní hned čtyři sourozenci a nečekaný rozvod rodičů je zastihne zrovna ve chvíli, kdy si každý z nich řeší své vlastní trable. Je to příběh, kde opravdu každý má své malé nebo větší tajemství, které se během příběhu vyjeví. Hlavními tématy ale zůstávají sounáležitost a láska, protože té je v téhle rodině i přes veškeré její problémy víc než dost,“ představuje Mozaiku kreativní producentka TV Nova Iva K. Jestřábová.

Ženský pohled

Mozaiku natočili podle scénáře Alice Nellis režisérky Jasmina Blaževič a Lenka Wimmerová. „Alice Nellis má mimořádnou autorskou schopnost načítat lidské reakce v mnoha vrstvách a ty pak vepisuje do svých scénářů. Ona vidí, co jiní nevidí a slyší, co jiní neslyší, chodit bosé nohy po plyši, a to pak vtěluje do svých scénářů a my se snažily na to navázat jako režisérky,“ říká režisérka Wimmerová. „Nešetřily jsme citem, v tom to je ženské. Šly jsme na doraz. Chtěly jsme, aby divák cítil to, co cítí postavy,“ doplňuje ji Blaževič.

Mozaika - Taťjana Medvecká a Jan NedbalZdroj: se svolením Voyo

Na adresu dvou hlavních představitelů nutno dodat, že jde o učitele v důchodu. Ona je duší svobodomyslná umělkyně a on zase mykolog s láskou k cestování. Nejdřív adoptovali jednoho syna, potom druhého. A když už to vypadalo, že je rodina kompletní, narodila se jim nečekaně dvojčata.

O postavách

Nejstarší Richard (David Máj) je nejzodpovědnější, má úspěšnou autodílnu a s manželkou Bělou (Martha Issová) se marně pokoušejí o dítě. David (Marek Adamczyk) má kapelu a je tak trochu zastydlý rocker. Pracuje v bistru a bratrově autodílně a je notoricky nezodpovědný. Lucie (Kristýna Ryška) s ním má tři děti – patnáctiletou Anču (Sophie Šporclová), sedmiletého Tondu a tříletou Adélku – a pracuje jako kosmetička. Oba jsou unavení životem a rodičovstvím, přičemž z nich samotných už jim moc nezbylo, a tak hledají cestu ven. Michal (Jan Nedbal) žije už tři roky s Vojtou (Tomáš Drápela) a společně se starají o velký statek. Poslední z rodiny je Madla, Michalovo dvojče, která je nejpotrhlejší a nejméně usazená ze všech dětí rodiny Jirsových. Pracuje jako učitelka výtvarné výchovy na místní zušce. Roky chodí s Igorem, ale jejich vztah se nikam neposouvá. Dohromady to všechno dává slušnou mozaiku příběhů, které jsou divákovi nabídnuty způsobem, který je srozumitelný každému. Všichni – ať už ve vlastní rodině, nebo v sousedství – prostě řešíme podobné věci.

Ani Furiosa, ani opice. Divák chce událost a příběh