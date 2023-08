Stále píše romány, má dceru a chatu a pořád je zamilovaná, ač si to nechce přiznat, do proutníka Fraňka v podání Stanislava Majera. Herečka Ivana Chýlková o něm coby spisovatelka Rybáková říká, že spolu při natáčení druhé řady seriálu Osada zažili strašnou srandu. Diváci se mohou na první díl tohoto kusu České televize z pera scenáristy Petra Kolečka těšit už 1. září.

Ivana Chýlková jako spisovatelka Rybáková v Osadě | Foto: se svolením České televize

Herečka Ivana Chýlková má smysl pro humor. Proto taky do seriálu Osada šla. „Už jen když se na sebe se Standou Majerem podíváme, je jasné, že se tady jedná o skvělé herecké partnerství,“ říká. Zároveň doufá, že i v druhé řadě zůstala pověstná pohoda, kterou chtějí herci a tvůrci přenést na diváky.

Zdroj: Youtube

Fakt jde vždy jen o pohodu?

Každá postava v seriálu dělá, co může, ale nadáním přizpůsobit se něčemu nebo někomu dalšímu se liší. Ale všem jde o opravdu pohodu, i když si pod slovem pohoda každý představuje mnohdy něco úplně jiného.

Všichni ze zúčastněných říkají, že natáčení pro ně bylo něco jako prázdniny za „starých časů“…

Ano, to můžu potvrdit. Bylo to jako bych se vracela domů, na chatu. Byli tam všichni lidé, které znám, chatky byly na svém místě… Pro definici pohody nemám žádný jiný popis. Když se cítím hezky, tak je pohoda! Například abych měla pohodu na natáčení, snažím se, abych večer nehrála v divadle. Nemusím pak nikam spěchat.

Miroslav Krobot o nové roli: Nejsem takový dobrodruh jako kapitán Dítě

Dostala vaše role během natáčení druhé řady nějaký vyšší „level“, můžete o její lince něco prozradit?

Prosím, ne. Ona stále píše romány, myslím, že k jinému žánru se ani nepropracuje. Ale jinak je pořád ta žena, která žije sama se svou dcerou, která ji evidentně vychovává, tedy dcera matku, a ta je připravená na jakoukoliv lásku. V jakékoliv podobě. Kdykoliv. Při natáčení musíme vycházet ze situace, kterou nejčastěji zadá Radek Holub, taková ta reálnější postava, z níž čerpáme veškeré herecké vzedmutí. Tyhle postavy jdou těm vyloženě uvěřitelným akcím naproti. Je pro mě zážitek být u toho.

Už je to pomalu jako se seriálem MOST!, Osada má taky své příznivce. Co to ale znamená pro vás jako herečku? Bavíte se o své roli třeba v herecké šatně s kolegy?

Ani ne, protože moje postava Rybákové je prostě daná. Chápu, že jinou situaci prožívá třeba Petra Nesvačilová, která se svým seriálovým Milanem tvoří asi tu nejzásadnější příběhovou linku. Prostě je to tak, že když teď do nových dílů zasáhne nově příchozí rodina, moje interakce s nimi není velká. Asi proto, že máme chatku co nejdál od nich. Taková chatová osada je malá uzavřená komunita, mikrosvět sám pro sebe.

Bylo vám v něm dobře?

Myslím, že každý člověk žije v nějaké bublině. Obklopujeme se lidmi, se kterými sdílíme podobné názory, máme podobný pohled na věc. Malé komunity, mikrosvěty jsou standardní součástí našich životů. Nejsem výjimkou. Také si vybírám okruh lidí, ke kterým konvenuji. A to má svoje pozitiva. Je mi s nimi hezky.

Co vás vlastně k účasti v Osadě zlákalo?

Scénář, podle toho se řídím vždycky. A samozřejmě herecká parta. Během natáčení jsem měla pocit, že se fakt nacházím mez lidmi, se kterými chci trávit prázdniny i mimo práci. A taky mě k tomu popíchli doma – syn i muž. On je sebezábavný, já to mám ale jinak. Bavím se v kolektivu.

Seriál OsadaZdroj: se svolením České televize

Je nějaká chatařská dovednost, kterou jste si osvojila při natáčení, a je pro vás praktická i ve vašem soukromém životě?

Bohužel moje postava není vystavena žádným manuálním činnostem. Jediné, co jsem v Osadě dělala, bylo barvení velikonočních vajíček. To bylo zábavné. Vejce běžně nebarvím, rukama nic nevytvářím. S oblibou říkám, že mám ruce jenom na jídlo a na mávání. Takže ne, nenaučila jsem se žádnou dovednost, kterou bych si vzala do života.

Emma Smetana: Elišku z nového seriálu jsem si koncipovala po disneyovsku

Kromě Osady vás mohou diváci vidět i v novém slovenském seriálu z produkce SkyShowtime. Jmenuje se Vítěz a premiéru bude mít 4. září. Hrajete v něm bývalou první dámu. Co se o ní dá říct?

Rozesmálo mě to, protože je to žena prezidenta, která se po deseti letech v jeho funkci vrací domů a zjišťuje, že nezná svou rodinu. To už samo o sobě asociuje komediální situace. Zajímavé pro mě bylo, že jsem se v tomto případě nacházela ve slovenském prostředí, muže mi hraje Ady Hajda, režisérem je Jan Hřebejk. Nejzajímavější na tom pro mě je, že scénář napsali Peter Nagy a Zuzana Dzurindová, dcera slovenského expremiéra Mikuláš Dzurindy. Myslím, že se máme na co těšit.

Navíc už trénujete na taneční show StarDance. Jak to jde?

Vím, že se říká, že člověk při tanci pozná i běžně nepoužívaný sval, ale já to zatím říct nemůžu. Nic mě nebolí, asi to bude tím, že mě partner šetří.

O čem je druhá série Osady z dílny režiséra Radka Bajgara?



Seriál Osada IIZdroj: se svolením České televize



Hrdinové se vracejí na místo činu, do malebného kraje Berounky a nižborských rybníků, do fiktivní osady Záhoří.



Južanovi už nemusejí předstírat, že nejsou bohatí, ale Radka se teď bezostyšně chlubí majetkem a v Záhoří získává minusové body. Zájezdem do Karibiku si u ostatních osadníků také moc nepomohou. Milan Rubal na Helenu chorobně žárlí, ona si zas myslí, že má na víc. Jejich vztah připomíná běh přes minové pole. U Srovnalů je také rušno. Zatímco David dál propadá fenoménu chataření, výchova dvouleté Karolínky přerůstá Ivaně přes hlavu. Neposlouchá argumenty, ale monitor dechu. Krausová je zas přesvědčená, že má pití pod kontrolou, ale celé víkendy nasává jako houba.



Největší posun pak udělal líný policista Michal Franěk. Vloni si udělal psychologický kurz a dnes provozuje v Kýhosově chatě značně podezřelou poradnu. Specializuje se na mladé dívky. Snad v důsledku toho se spisovatelka Lucka Rybáková vzdá psaní románů červené knihovny a pouští se do kriminálek plných vražd.



A pak jsou zde noví osadníci Kociánovi, kteří nevynechají jedinou příležitost k hádce. Fanda je lehce omezený taxikář z Chomutova, jeho manželka se léčí s nervy a problémové děti Renda s Marcelkou se sotva vyhrabaly z puberty.



Tuhle sezonu to zkrátka na pohodu v Osadě nevypadá.