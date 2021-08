„Ticho! Pojedeme ostrou.“ „Akce!“ „Stop! Dobrá.“ Tradiční filmařské povely se v těchto dnech rozléhají policejní služebnou v Kašperských Horách na Šumavě, kde skutečné muže a ženy zákona vystřídali policisté seriáloví. Přesunulo se tam totiž natáčení čtvrté řady populární Policie Modrava.

Natáčení seriálu Policie Modrava na služebně v Kašperských Horách | Foto: Deník/Milian Kilián

„Natáčení na služebně, které nám dnes začalo, je pro nás nejtěžší, protože je nás ve dvou místnostech nacpaných asi čtyřicet lidí a navíc je tam hodně textu, takže je to opravdu vyčerpávající. Ale jinak jsme rádi, že jsme spolu, je tu pohoda,“ řekla Deníku Jaroslava Stránská, představitelka strážmistryně Lucie Krásenské. Dodala, že by se ráda vypravila na výlet na Šumavu, ale v nejbližších dnech na to nebude mít čas, má totiž hodně textu, a tak se bude zejména učit. „Zatím jsem tu během letošního natáčení byla jen jednou na houbách, to jsem našla půlku tašky,“ svěřila se.