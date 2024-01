Česká televize v neděli začne vysílat seriál, který se předloni v létě natáčel ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Hradečáci v seriálu Smysl pro tumor ale poznají i další místa ve městě. V hlavních rolích se představí Filip Březina, Tereza Brodská, Jiří Bartoška či Alžběta Malá.

V hlavní roli seriálu Smysl pro tumor se představí Filip Březina, Tereza Brodská, Jiří Bartoška či Alžběta Malá. | Foto: Česká televize/Pavla Černá

Nový seriál České televize Smysl pro tumor se natáčel předloni v létě i ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK). Seriál vypráví o ambiciózním studentovi medicíny, kterému rakovina změní život. Díky nemoci ale zároveň najde lásku a začne si vážit své vlastní rodiny. První z osmi dílů seriálu Smysl pro tumor Česká televize odvysílá 7. ledna ve 20.10 hodin na ČT1.

Filmový štáb pro natáčení využil autentické prostředí Fakultní nemocnice Hradec Králové, natáčelo se například na onkologické, hematologické, neurochirurgické či gastroenterologické klinice a mnoha dalších pracovištích.

Do Libišan se sjíždějí davy. Rekordman bude svítit až do svátku Tří králů

„Bylo nesmírně náročné zkoordinovat natáčení seriálu v prostředí nemocnice tak, abychom neomezili péči o pacienty, takže jsme využívali například letních uzávěr pracovišť kvůli malování, klidnější víkendový provoz a podobně. Děkuji všem zaměstnancům, kteří se do projektu zapojili, za vstřícnost a věříme, že seriálový příběh pomůže pacientům přiblížit moderní onkologickou léčbu,“ říká v tiskové zprávě ředitel FN HK Aleš Herman.

Filmaři natáčeli i na dalších místech v Hradci Králové. Na fotografiích z natáčení je zachycena náplavka u Labe na Smetanově nábřeží či Šimkovy sady.

Seriál se kromě nemocnice natáčel například i na náplavce u Labe.Zdroj: Česká televize/Pavla Černá

Seriál natočila režisérka Tereza Kopáčová, v hlavních rolích se představí Filip Březina, Tereza Brodská, Jiří Bartoška či Alžběta Malá. Původní belgická verze pod názvem Gevoel voor tumor byla oceněna prestižní cenou Prix Europa pro nejlepší televizní sérii roku 2018.

FOTO: Fakultní nemocnice získala nové přístroje za desítky milionů korun

„Seriál Smysl pro tumor z mnoha úhlů pohledu zpracovává téma, které by mohlo znít: Mám rakovinu, co bude dál? Ústřední postava má život před sebou, zdravotní problémy si nepřipouští, slaví jeden úspěch za druhým. Ze dne na den je ale všechno jinak. Lékaři mu diagnostikují rakovinu, která se propíše nejen do jeho života, ale dotkne se taky jeho nejbližších a přátel. I jejich osudy vypráví tahle série optimisticky a s velkou dávkou naděje,“ uvedl kreativní producent Matěj Stehlík.

S využitím tiskové zprávy

Zdroj: Deník/Jana Kotalová