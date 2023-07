Smysl pro tumor. Název nového seriálu České televize zní trochu mrazivě, Jiří Bartoška, který jej na karlovarském festivalu o víkendu jako jeden z protagonistů představil, však o něm umí vtipkovat.

Jiří Bartoška s poslední hvězdou festivalu Robin Wrightovou | Foto: se svolením KVIFF

„Je to vzpomínka na mou vlastní rakovinu, kterou jsem prodělal před šesti lety. A to špatné člověk vždycky vytěsňuje, teď se cítím chválabohu dobře. V seriálu všechno dobře dopadne, i když já nakonec umřu,“ rozesmál přítomné publikum.

Režisérka Tereza Kopáčová, která seriál natočila podle belgického formátu, mu svěřila postavu nemocného muže, který se stane rádcem hlavního hrdiny. „Jsem jakýsi jeho průvodce nemocí, vysvětluju mu, co ho čeká a co má dělat,“ řekl Bartoška na adresu Filipa Březiny, který hraje studenta medicíny, jemuž diagnostikují nádor na mozku a kterého navzdory vlastním odborným znalostem situace vykolejí. V původním seriálu je i sukničkář, jemuž všechno vychází a pro kterého je nastalá situace pohromou.

Neznám lepší roli!

Natáčení probíhalo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, identický pokoj pak postavili architekti také v televizním studiu. „Neznám geniálnější roli, než ležet v posteli, učit se deskové hry a nemuset hlídat kameru,“ žertoval Bartoška o natáčení, které ho zatěžovalo pouze tím, že musel být na place o hodinu a půl dříve, aby mu maskérky důkladně oholili hlavu. Vysekl také poklonu městu, kde točili. „Mám rád své rodné Pardubice, ale musím říct, že Hradec je krásnější. Ty úžasné domy, které tam postavil Gočár a vůbec celá architektura! Moc jsme si zdejší pobyt užili,“ chválil herec hradecký čas natáčení.

Na setkání s veřejností působil vesele a svěže a vtipkoval o kouření, což lakonicky potvrdila i režisérka. „Točili jsme i scénu, kdy má Jirka během operace hlavu ve svěráku. Musím říct, že to opravdu nebylo snadné – když víte, že každých deset minut musí kouřit,“ smála se Kopáčová. „Teď vypadám jak majitel kutnohorské tabákovny,“ kontroval herec, kterého aktuální role potěšila. „Vlastní soukromí a zkušenosti jsem do toho netahal. Je to pro mě práce a jsem rád, že mi Tereza nabídla právě takovou postavu, protože jinak už hraju ve filmu výhradně dědečky,“ přiznal Bartoška s tím, že i spolupráce s mladými na place byla osvěžující.

V osmidílném seriálu potkáme kromě Bartošky a Březiny také Terezu Brodskou, Alžbětu Malou nebo Michaelu Klenkovou.