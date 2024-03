/FOTO, VIDEO/ Česká televize odvysílá v neděli 3. března první epizodu nového seriálu „To se vysvětlí, soudruzi!“ Režiséři Matěj Chlupáček a Michal Samir v seriálu nakombinovali hned několik žánrů, a to komedii, parodii, sci-fi, detektivku, horor i western. V názvech jednotlivých dílů odkazují ke kultovním komediím tvůrců Václava Vorlíčka nebo Jindřicha Poláka. Seriál režiséři natáčeli šedesát dní a výraznou vizuální stylizaci doplnili více než sto padesáti speciálními efekty.

Upoutávka na nový seriál To se vysvětlí, soudruzi. | Video: Česká televize

„Je to naprosto unikátní seriál, a to díky mixu hned několika žánrů. Navíc s úžasným hereckým obsazením a množstvím případů, které by nás nikdy nenapadlo, že bude někdo na obrazovkách vyšetřovat. Běžné a normální jsou vztahy mezi postavami – sice se jedná o seriál o vyšetřování paranormálních jevů, v jádru je to ale velmi dojemný lidský příběh, který se line skrze celou sérii,“ řekl spoluproducent a režisér Matěj Chlupáček.

Osm na první pohled těžko objasnitelných případů budou v nové sérii vyšetřovat dvě různorodé dvojice. Vliv paranormálních jevů zkoumá tým vědců v čele s Jiřím Macháčkem a Janem Cinou. O racionální vysvětlení kuriózních případů naopak usilují agenti StB. Zahráli si je Anna Fialová a Leoš Noha. „Tento seriál se nevrací pouze do naší nedávné historie, tedy do 80. let minulého století, ale je také významným návratem ke koprodukční spolupráci s německými televizními společnostmi. Diváci na obou stranách naší západní hranice si dodnes pamatují Arabelu, Návštěvníky nebo Létajícího Čestmíra. V případě série To se vysvětlí, soudruzi! se Česká televize dohodla na spolupráci s veřejnoprávní ZDF,“ informoval generální ředitel České televize Jan Souček.

Komedie, nebo krimi? Policii Hvar vládne Štáfek, seriál ale u lidí budí rozpaky

Kreativní producent Jan Lekeš zase vyzdvihl odvahu tvůrců, kteří se rozhodli podívat se na poslední dekádu komunismu originálním způsobem. „Doposud se všichni o tématu Státní bezpečnosti zdráhali referovat jinak než naprosto vážně, seriózně a jednoznačně negativně, což je zcela v pořádku. Myslím si ale, že je zdravé se na tuto problematiku začít dívat jinak. Začít si z toho dělat legraci,“ doplnil.

Cina, Fialová i Macháček

Tvůrci do hlavních či vedlejších rolí oslovili čtyřiadevadesát protagonistů. Svůj seriálový debut si v To se vysvětlí, soudruzi! odbyl herec a hudebník Jiří Macháček, kterého oslovila i možnost spolupráce s lidmi, s nimiž na projektu pracoval. Mladého nadšeného vědce z Ústavu paranormálních jevů ztvárňuje Jan Cina. „Mému hrdinovi se splní sen, dostane se na vytoužené místo a je plný očekávání a energie. Naráží ale na kolegy, kteří k paranormálním jevům přistupují odlišně. Probouzí a burcuje to v něm emoce, není to jen člověk za počítačem,“ popsal svou roli český herec. „Hraji agentku StB, která nemá problém spráskat osm chlapů na jednu hromadu. To je dostatečný náznak toho, o jakou míru nadsázky nám v seriálu šlo. Estébačka Snížková je pro mě permanentně naštvanou animovanou postavičkou,“ dodala Anna Fialová.

V Liberci natáčel filmový štáb například na náměstí před radnicí, na Ještědu či na Masarykově třídě. V díle se objeví i herci z libereckého Divadla F. X. Šaldy.