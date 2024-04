Psychologické drama o tom, kam až jsou kriminalisté ochotni zajít, aby našli a usvědčili pachatele, nabídne nová třídílná minisérie Vedlejší produkt režiséra Petera Bebjaka. Na obrazovkách Česká televize odstartuje už tuto neděli. V hlavních rolích se představí Zuzana Stivínová, Tomáš Maštalír a Martin Hofmann, jehož budeme brzy vídat i v nových dílech seriálu Odznak Vysočina.

Vedlejší produkt | Foto: se svolením České televize

Vedlejší produkt, inspirovaný skutečnou policejní praxí, zavede diváky mezi vyšetřovatele z ostravského oddělení vražd. Hlavní postavou je detektiv Josef Krulich (Tomáš Maštalír). Za použití neoficiálního postupu při dopadení brutálního vraha, na němž se podílel i jeho kolega Michal Janoušek (Martin Hofmann), je potrestán svou nadřízenou Petrou Novotnou (Zuzana Stivínová) každoroční rutinní prověrkou nevyřešených vražd. Díky tomu objeví případ osmnáctileté Evy. Tu před dvaceti lety někdo uškrtil v jejím bytě. Do promlčení vraždy zbývá šestnáct dnů. Josefova touha najít vraha a překážky ze strany nadřízených ho nutí použít metody, které jsou na hraně zákona.

„Nemyslím si, že by byl Josef Krulich připravený obětovat cokoliv. Je ale pravda, že při výkonu své práce o plno věcí přijde. Ztrácí něco osobního, něco ze svého života, ze svého soukromí, ale to je spíš důsledek. Nebyl ochotný kvůli své práci dělat jakékoliv kompromisy, ale když jde do tuhého, chce případ dotáhnout do konce, což ho samozřejmě něco stojí a někdy je to dost na hraně,“ říká Tomáš Maštalír.

Svou postavu charakterizuje jako zarputilého muže. „Když vidí, že v rámci systému, jehož je součástí, jsou trhliny a díry, kvůli kterým je ohrožena spravedlnost, jedná. Protože to už je pro něj přes čáru. Nebojí se konfrontovat nadřízené, pokud s něčím nesouhlasí. Vadí mu, když zjistí, že vyšší orgány policejního a justičního systému, které byly stvořeny, aby spravedlnost hájily, nefungují a mohou být prohnilé. Rozčiluje ho, že ti, co by tyto problémy měli vidět a hlavně řešit, se rozhodnou dělat, že neexistují. Tři nejzásadnější Josefovy v práci jsou spravedlnost, spravedlnost, spravedlnost,“ doplňuje slovenský herec.

Zdroj: Youtube

Jeho kolegou v seriálu je Martin Hofmann coby Michal, skvěle fyzicky připravený a rvavý člověk. Oproti racionálnímu Josefovi je to pudový a emocionální typ, který jde často do situací hrudí místo hlavou. „Vedlejší produkt určitě nastoluje otázku, jestli účel světí prostředky. Kam až lze, případně nelze, zajít, abyste dosáhli spravedlnosti. Odplaty, trestu. Pro mne osobně ta dvojice policistů obhajitelná je. Nechci nic prozrazovat, ale v tom příběhu je bohužel víc poražených než vítězů. A policista Michal Janoušek, kterého hraju, má krom toho případu ještě spoustu jiných problémů. Ale u mého stolu by určitě sedět mohl. Nutno však dodat, že v tomhle příběhu hraje druhé housle. Ten hlavní tady není Michal, ale Josef,“ uvedl Hofmann, který se s Tomášem Maštalírem setkal před kamerou už poněkolikáté (filmy Známí neznámí či Prvok, Šampón, Tečka a Karel).

Odznak Vysočina a Martin Hofmann podruhé



Martina Hofmanna uvidíme i coby kriminalistu Petra Bacha v další, už třetí, řadě seriálu Odznak Vysočina, kterou televize Nova spustí 12. května (na Voyo bude epizoda jako obvykle dostupná o týden dříve). Kromě hlavní pětice policistů, kterou vedle Bacha tvoří Dana Skálová (Monika Hilmerová), Kateřina Vlčková (Simona Zmrzlá), Karel Šmíd (Michal Suchánek) a Václav Kocián (Patrik Děrgel), se na obrazovky vrátí i plukovník Valtr Kožíšek (Pavel Řezníček), rodiče kapitána Kociána (Ivana Andrlová a Jan Hrušínský), státní zástupkyně Renata Trpáková (Barbara Lukešová) či soudní lékař Jaroslav Havránek (David Máj).

„Nedovolím nikomu, aby mi šéfoval, ani já nikomu nešéfuju. Kromě vlastních dětí,“ usmívá se slovenská herečka Monika Hilmerová, která je v seriálu respektovanou šéfkou vysočinské mordparty.

Novinky na Nově: Natáčí tragický příběh o studni. Chystá i dokument o Kramném

„Moje Dana Skálová je svobodná v rozhodnutích, ve vlastní cestě, jak chce co řešit. I když obejde nějaká pravidla, neporušuje své morální principy a smysl pro co nejlepší řešení, přestože vždycky nezapadá do předpisů. A určitá intuice je při řešení kriminálních případů plus. Je podložená logickým myšlením a zkušenostmi mé postavy,“ sděluje herečka, která má respekt před hraním v cizím jazyce.

„I když je čeština podobná slovenštině, je to přece jen jiný jazyk. Ale postupně na ní pracuju. Mám za sebou snímky Pramen života, Oběti a vrazi, Svatba na bitevním poli či Devatenáct klavírů. Asi nejvíc mi pomohlo, když jsem půl roku žila v Praze díky natáčení seriálu Světla pasáže. Při natáčení Odznaku Vysočina jsem v práci na češtině pokračovala, absolvovala jsem znovu i lekce s lektorkou českého jazyka. Denně jsem se učila českou výslovnost a příprava na každý natáčecí den byla o malinko delší, než když hraju ve slovenštině a nemusím se na řeč soustředit. Za postavu Dany Skálové jsem každopádně moc ráda - líbí se mi její vnitřní svoboda, nadhled, vyrovnanost a šikovnost při řešení případů. Přišla mi s těmito vlastnostmi jako docela cool kapitánka,“ doplňuje Hilmerová.

Odznak VysočinaZdroj: se svolením TV Nova

Vedle herců bude mít ve třetí sérii Odznaku Vysočina důležitou a nezastupitelnou roli opět i krásná a romantická příroda Vysočiny. Stejný zůstal též tým hlavních tvůrců - hlavním scenáristou je opět Petr Koubek a o režii epizod se i ve třetí řadě podělili Marek Najbrt a Andy Fehu.

Bora aneb Setkání se smrtí



Jednu z mnoha dalších kriminálek právě natáčí pod pracovním názvem Bora Voyo Originál. Nabídne napětí, záhady ve stylu Agathy Christie, černý humor a hvězdné herecké obsazení. Příběh šestidílné detektivky se otevírá ve chvíli, kdy na ostrov uprostřed Jadranu přijíždí skupinka Čechů a Slováků - účastníků speciálního kurzu Setkání se smrtí. Navzájem se neznají, vidí se poprvé v životě. Ve stejnou chvíli pobřeží zasáhne extrémně silná bouře. Nezkrotný přírodní živel odstřihne desítku účastníků s jejich vedoucím od zbytku světa. Objevují se první větší konflikty, tenze ve skupině narůstá.

A to největší drama má teprve přijít. „Kdo z nás by nepřivítal možnost na týden se odstřihnout od civilizace, starostí a vrátit se s čistou hlavou a jasnou myslí? Každá z deseti postav, která vyráží na moře, si s sebou veze svou minulost, aby ji na speciálním kurzu odložila a začala žít svobodně. Od smrti nanečisto si všichni slibují řešení. Setkání, které tam na ně čeká, rozjede sled událostí, které bude stejně napínavé jako zábavné,“ říká Michal Reitler, který je spolu s Tomášem Grombířem kreativním producentem projektu.

BoraZdroj: se svolením David Konečný

Producentská dvojice Film Kolektivu Silvie Michaljova a Ondřej Zima jej doplňuje: „Bora je název pro silný vítr, přicházející z pobřeží nad moře v jižní Evropě a zároveň pracovní název naší série. Projekt jsme vyvíjeli a připravovali téměř sedm let a věříme, že to bude parádní podívaná a plnotučná chytrá zábava, kterou si divák zaslouží.”

V jednotlivých úlohách se představí Vojtěch Kotek, Zuzana Mauréry, Tomáš Maštalír, Klára Melíšková, Stanislav Majer, Aňa Geislerová, Jan Révai, Elizaveta Maximová, Maroš Kramár, Jana Krausová, Ivan Lupták nebo Predrag Bjelac.

Náhradníci s Plodkovou a Hádkem



Diváci, kteří kriminálky úplně nemusí, se mohou těšit na nový osmidílný seriál s názvem Náhradníci, který před několika dny začala natáčet televize Prima. V hlavních rolích se představí Jana Plodková a Kryštof Hádek.

Jana Plodková: Moje kaskadérské kousky? Padám z barové židle a z kola

V příběhu scenáristky Alice Nellis si zahrají bezdětný manželský pár, který se v touze po rodině rozhodne uchýlit ke komplikovanému procesu náhradního mateřství.

NáhradníciZdroj: se svolením TV Prima

„Alice Nellis napsala skvělý scénář, který je zábavný situacemi, jež se hlavním postavám stávají. Je to krásná práce, po dlouhé době jsem se potkala s Kryštofem. Mám pocit, že jsem ve správný čas na správném místě. Eva a Otakar, manželský pár, dlouho touží po miminku, a nedaří se jim to. Přes kamarádku, kterou Eva má, dojdou na nápad, že by si miminko pořídili přes náhradní matku, kterou si najdou v Gruzii. A od toho se začne odvíjet kolotoč tajností, lží, přetvářek a samozřejmě se do toho neuvěřitelně zamotají,“ popisuje v základu svou úlohu Jana Plodková, která kvůli roli změnila své blond vlasy na tmavě hnědou. O seriál se režijně podělí Alice Nellis a Jiří Havelka.