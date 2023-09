Walt Disney. Sto let zázraků a radosti - první díl: Jak to všechno začalo

Jako malý o hračkách jen snil. Tvrdě dřel na rodinné farmě, pásl prasata, prodával sladkosti u vlaku, ve čtyři ráno roznášel ve sněhu noviny. Ještě pár týdnů před smrtí ho strašily sny, v nichž se propadá po krk do závějí. Možná, že kdyby měl Walt Disney hravější dětství, nespatřily by slavné disneyovky světlo světa. Kdo ví. 16. října každopádně uplyne sto let od chvíle, kdy jeho studio vtrhlo do filmového světa. Deník připravil seriál, v němž se ohlíží za důležitými momenty slavné značky. Najdete ho na stránkách novin i webu každý týden.

Walt Disney vtrhl se svou značkou do filmového světa v roce 1923 | Foto: Profimedia