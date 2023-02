Hned na začátku prvního dílu se tam ukryje před policí, která ji pronásleduje za krádež. Je zřejmé, že Bára nemá úplně šťastnou minulost.

To ani zdaleka, je to holka z ulice. Její příběh se bude v seriálu postupně rozehrávat, ukáže se ale, že minulost ji vlastně pořád dohání. V úvodu děje sice vidíme, že by chtěla žít konečně jinak, ale než zpřetrhá vazby s podsvětím a zmiňovaným přítelem, který ji pořád drží v kleštích a vždycky na ni něco pod nejrůznějšími vyhrůžkami vytáhne, chvilku jí to potrvá.

Jaro ve znamení novinek. Nova nabídne další díly Specialistů i Zlatou labuť

Přesto je už v závěru prvního dílu naznačeno, že zaujala hlavního hrdinu Petra Kučeru ztvárněného Adamem Vaculou, který je coby syn bohatých rodičů předurčen k řízení luxusního obchodního domu.

Ano, na velkolepém mejdanu, který rodina Kučerových uspořádala k otevření Zlaté labutě, mezi nimi přeskočila jiskra. Bára se tam ocitla nepatřičně, opět to souvisí s její divokou minulostí. Zpočátku vše probíhá z jejího pohledu dost dramaticky, nakonec se ale ukáže, že zažila kouzelný pohádkový večer, kdy se stanou věci, které nečekáte. Ale nemyslí si, že by to mělo do budoucna znamenat něco trvalého. Víc zatím prozrazovat nebudu.

Máte s Bárou Veselou něco společného?

Myslím, že ano. Hlavně v dospívání jsem některá pravidla vnímala dost podobně jako ona. Třeba když se peče buchta, tak nedokážu dodržet doporučený postup. Nebaví mě to. Takže v tom jsme si asi blízké, že v některých situacích raději improvizujeme. Bára je taky docela ironická, což se mi líbí. A s ničím se úplně nemaže. Takže bych řekla, že něco společného máme. Je taková jako já před mnoha lety.

Zdroj: Youtube

Lákalo by vás žít v době, kdy se děj seriálu odehrává?

Ráda bych si to zkusila. Myslím, že přestože o té době víme hodně, nedokážeme se důsledně vžít do toho, jaké to v ní bylo. Co závidím, je to, že lidé měli čas některé věci opravdu prožít. Sama kolikrát za celým dnem udělám jenom rychlou tečku a ani si neuvědomím, co všechno se dělo. Je to občas hrozná smršť. To je asi to hlavní, co se mi na tehdejší době líbí. Nicméně začínala druhá světová válka, takže to bylo velmi těžké období.

Oblékáte dobové kostýmy, které pro seriál zajistila kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší. Jak se v nich cítíte?

Myslím, že kostýmy hercům ke ztvárnění postavy velmi pomáhají. Jsou jednoduše zásadní, zvlášť když si uvědomíte, že Michaela Horáčková Hořejší skupovala šaty, které v seriálu oblékáme, deset let po celém světě. Takže mezi nimi najdeme opravdu unikátní kousky. Samozřejmě to má i nevýhody – nosit silonky a boty s vysokými podpatky je pro mě někdy problém. Zvlášť v situacích, kdy hodně chodím. A že taky chodím! Vždyť Bára Veselá je holka hodně v pohybu.

Blbé nálady? Ty zaháním prací, říká herec Jaroslav Plesl

Momentálně se objevujete i v seriálu České televize Kukačky 2, který pro diváky připravila tatáž společnost Dramedy Productions. Čím pro vás Kukačky jsou?

Jsou mojí srdeční záležitostí, protože jsem v nich jako neznámá herečka dostala velkou příležitost, navíc po boku super kolegů. Z pohledu mé profese tedy Kukačky vnímám jako velký zlom. Díky nim jsem se spoustu věcí naučila. Líbí se mi, že jejich pokračování hodně řeší téma odpuštění. Na konci první řady jsme se dozvěděli, že David v podání Michala Isteníka vyměnil děti v porodnici dvěma rodinám, přičemž on je členem jedné z nich, Holcových. Ta jej neumí odsoudit, zatímco naše rodina Kadlecových jej odsuzuje, čímž vzniká zásadní rozpor. Máme se na něčem domluvit, ale nejde to, protože David je pořád mezi námi. Do toho to není zlý člověk, ale někdo, komu fandí celá vesnice, což Kadlecovým nehraje do karet. Je to prostě velké téma.

Jste i divadelní herečka, do toho píšete knížky pro děti i dospělé. Je to pro vás určitý druh relaxu?

Určitě. Někdo se jde vybít do posilovny, třískat do pytle, já svůj přetlak přetavuju do psaní. Za žádnou spisovatelku se ale nepovažuju. Jednoduše vymýšlím příběhy, protože fantazie je součástí mého povolání a mám to celoživotně v sobě. Nedávám si žádné „dedlajny“, prostě píšu když se mi chce, protože mi to přináší radost.

Více o Zlaté labuti

Námět na dobový seriál z obchodního domu měli jeho tvůrci přichystaný už delší dobu. Konkrétní příběh Zlaté labutě začali psát před více než rokem a hned na počátku také museli pracovat na hereckém obsazení a všech přípravách, aby bylo možné v říjnu loňského roku spustit natáčet.

„Nezdá se to, ale před necelými sto lety žili lidé životy v podstatě velmi podobné těm našim. Hlavní lidská trápení a radosti byly stejné, takže vlastně vyprávíme příběhy současné, ale v dobovém balení, které jim dodává na atraktivnosti,“ říká producent Dramedy Productions Filip Bobiňski, který za seriálem stojí spolu s dalšími producenty Petrem Šizlingem a Janem Coufalem, jenž je zároveň jeho hlavním scenáristou.

Biser A. Arichtev: Pokračování Kukaček nabídne velké emocionální napětí

Hlavním hrdinou počinu je Petr Kučera s tváří Adama Vaculy, který přijíždí ze zahraničí, odkud si přivezl inspiraci pro otevření luxusního velestánku módy, jaký v Praze neměl na sklonku 30. let obdoby. Má čerstvě před svatbou, jenže doba začíná být zlá a židovský původ jeho nastávající není najednou vhod. Zejména jeho ambiciózní sestře Ireně v podání Kristýny Ryšky (dříve Podzimkové), která se dere do čela rodinného klanu.

Želenou rukou mu zatím vládne autoritativní otec Rudolf ztvárněný Petrem Kostkou, který je zapáleným vlastencem. Jeho paní Boženu hraje Daniela Kolářová, jež se stará o všechno ostatní doma. Kromě Adama a Ireny mají Kučerovi ještě jednoho potomka, toho nejstaršího, a to Rudolfa mladšího, jehož představuje Petr Stach. Vítr do jejich životů vnesou nejen nečekané události, ale i mnohé další postavy, zejména Bára Veselá v podání Marty Dancingerové.

Všichni oblékají dobové šaty, boty i klobouky, které pro seriál zajistila Michaela Horáčková Hořejší. Většina z nich je přitom původních – výtvarnice je během let skupovala po celém světě.

Nejlepší adaptace videohry v dějinách. Seriál Last of Us je mistrovské dílo

Zlatá labuť není přímo dokumentární výpovědí, ale dramatizuje skutečné události a pracuje s dobovými reáliemi včetně hudby. Mimochodem její slavnostní otevření odpovídá i zahájení prodeje v jejím „faktickém předobrazu“, Bílé labuti.

Kulisy seriálu, který natáčejí režiséři Braňo Holiček a Biser A. Arichtev, vznikly v pražských Kbelích v ateliérech Dramedy Studios, kde produkční společnost na ploše větší než 2 500 metrů čtverečních postavila několik sekcí obchodního domu.