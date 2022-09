„Stoprocentně se bude točit další pokračování, což by mělo znamenat dalších 80 dílů a další rok na televizních obrazovkách. Smlouva ještě není podepsaná, ale nic tomu nebrání,“ řekl Deníku mluvčí seriálu Zoo Josef Ducký. „Do nové řady se vrátí také Eva Burešová,“ ujistil fanoušky.

Televize si prostory pronajímá a safari park tak má z natáčení i ekonomický přínos. „Natáčení v areálu safari parku představuje omezení provozu, ale za každý natáčecí den dostáváme peníze, kterými se to kompenzuje. Pravdou je, že se o safari parku hodně mluví, a seriál je téma při návštěvě lidí u nás. Původní dohoda s televizí Prima byla na jeden rok. Bavíme se o prodloužení o další rok, protože seriál má dobrou sledovanost,“ potvrdil oboustranný zájem ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Mezi žirafami i slony

Televizní skupině Prima se podařilo nahradit její nejúspěšnější seriál posledních let Slunečnou, Zoo má stejně vysoké hodnoty sledovanosti. Do prázdnin ho pravidelně sledovalo 1,24 milionu televizních diváků. „Seriál Zoo navázal na fenomén Slunečné a stal se nejsledovanějším dlouhoběžným pořadem,“ konstatoval generální ředitel televize Prima Marek Singer.

Zatímco v úterý a čtvrtek se budou lidé dívat na 44. a 45. kapitolu osmdesátidílného seriálu, filmový štáb se vypraví v pátek do Dvora Králové nad Labem na natáčení scén z dalších dílů. Natáčet bude v pátek, pondělí a úterý mezi nosorožci, žirafami, v pavilonu Vodní světy, u výběhu slonů, gepardů či hyen. „V září to jsou jediné natáčecí dny, poté se objeví štáb v safari parku až říjnu. Ještě není dotočených všech 80 dílů. Natáčet se bude od dílu 69,“ nastínil harmonogram mluvčí seriálu televize Prima Josef Ducký.

Přítomnost filmařů, kamer a známých seriálových herců v safari parku budí velkou pozornost návštěvníků. Během natáčení je zoologická zahrada otevřená, lidé nemůžou pouze do míst, kde se momentálně natáčí. Například příští úterý 6. září bude točit štáb od 6.45 u dětského hřiště Kibo, od 8.15 u letního vchodu, odkud se přesune k lávce u žiraf, následně mezi nosorožce černé a žirafy, poté do africké vesničky Tiebélé a natáčecí den zakončí před výběhem slonů.

Často se tak stává, že herci jsou v obležení návštěvníků. „Přítomnost herců mají jako bonus k návštěvě safari parku,“ pousmál se Ducký. „Hlavně v červenci byl zájem opravdu velký. Prostor, kde herci natáčejí, je samozřejmě hlídaný, ale lidé jsou pochopitelně zvědaví a loví svoje oblíbené herce. Vedle Evy Burešové jsou momentálně nejoblíbenější Míša Pecháčková se Šimonem Bilinou, kteří v zoo točí nejvíc. Při cestě z natáčení do zázemí v areálu safari parku je lidé zastavují, fotí se s nimi a chtějí si povídat. Herci ale musí dodržet harmonogram natáčení,“ popsal situaci mluvčí seriálu.

Eva přes Skype

Největší hvězda seriálu Eva Burešová se sice po nedávném porodu, kdy se jí 15. srpna narodil syn Tristan William, na place neobjevuje, ze seriálu ale nemizí. „Diváci o Evu určitě nepřijdou. Má předtočené díly, z děje nezmizí. V každém díle se bude objevovat alespoň přes Skype, nebo FaceTime. Její dějová linka bude vypadat tak, že odjela do ciziny, odtud se bude pravidelně ozývat,“ prozradil Ducký.

Štáb si pochvaluje spolupráci se zaměstnanci safari parku, s jeho vedením konzultuje scénář. „Přínos zoo je zásadní, bez něj bychom to nezvládli, neuvěřitelně nám vycházejí vstříc,“ ocenil spolupráci režisér Jaromír Polišenský, který byl také u předchozího úspěšného seriálu televize Prima Slunečná, stejně jako další tvůrci.

Zdroj: Youtube

„Jednoduché jsou dialogové scény, při kterých chodíme v zoo a se zvířaty nepřijdeme do styku. Když zapojíme zvířata, podřizujeme se jejich režimu. Každé zvíře například začíná den jindy. Snažíme se omezit zasahování do chodu zoo co nejvíc, ale někdy to nejde, a staneme se trošku atrakcí,“ řekl Deníku Jaromír Polišenský.

Aby získali požadovaný záběr, musí kameramani často dlouho čekat na správnou reakci zvířat. „Největší chválu jsem slyšel na hyeny, protože jsou vždy připravené a neustále ve výběhu,“ označil Polišenský nejlepší zvířecí spolupracovníky.

Jeho slova potvrdil zoologický ředitel Safari Parku Dvůr Králové Jaroslav Hyjánek. „K rozpohybování hyen není potřeba žádná drezúra. Stačí jim hodit kost s masem a hned je tam máme pro záběry, které jsou potřeba. To jsou takové fígle ošetřovatelů. Někde se projdou s kyblíkem a už se zvířata sama přiženou, protože si myslí, že je krmení,“ prozradil Hyjánek recept, který pomáhá při natáčení.

Zvířeti do hlavy nevidíte

Komplikovanější scény jsou časově náročnější. Štáb se o tom přesvědčil u buvolů. „Bylo to dramatické. Hráli jsme, že se zatoulá holčička do jejich výběhu. Bylo to velice zajímavé, člověk dopředu neodhadne psychiku a jednání zvířat. Úplně jednoduché to není ani v pavilonu Jedovatá Afrika u seriálové postavy Haďáka s hady. Natáčeli jsme například s hadem, který umí kousnout. Byli jsme proto ostražití, aby nikomu neublížil. To jsou scény, které musíme zvládnout napoprvé. Máme sice odborné poradce, ale zvířeti člověk do hlavy nevidí, musíme být neustále ve střehu,“ vylíčil situaci na place režisér seriálu Zoo.

S nabídkou natočit seriál z prostředí zoo přišla do Dvora Králové televize Prima. Safari park zvažoval, jestli si ponechá v seriálu svoje jméno, nebo bude mít fiktivní.

„Bylo to důležité marketingové a strategické rozhodnutí. Existovaly dvě varianty. Buď poskytneme prostory a zoo bude mít v seriálu svůj vlastní název, třeba ZOO Na Kopečku, nebo přiznáme, že to je safari park s veškerou naší firemní identitou. Nakonec jsme si řekli, že všichni stejně poznají, že se točí u nás, a byli bychom za blázny, že se zoo jmenuje jinak a všechno by se přelepovalo. Rozhodli jsme se, že seriál bude s naší značkou, ať podpoří turismus,“ objasnil zoologický ředitel.

Kritické ohlasy

Seriál sice sledovalo do prázdnin každé úterý a čtvrtek přes milion diváků, přesto měl i kritické ohlasy. „To nám nevadí, kritiku si obhájíme. Lidé kritizují děj, vyčítají nám, že jsme se zaprodali a zesměšňujeme zoologické zahrady. V safari parku se nám naopak začali objevovat příznivci seriálu, kteří se chodí podívat, jak to vypadá ve skutečnosti. Naše pracovníky někdy uvádějí do rozpaků, když se shánějí po tom pěkném infocentru ze seriálu,“ uzavřel Hyjánek.