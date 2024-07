Zrození alchymistky slibuje navázat na kouzelnou atmosféru svých předchůdkyň, tedy Princezny zakleté v čase a Princezny zakleté v čase 2, a přinést ještě více dobrodružství a magie. Jejími autory jsou, stejně jako v případě obou zmíněných filmů, Petr Kubík a Lukáš Daniel Pařík.

Seriál diváky zavede do tajemné školy alchymistů, kde se hlavní hrdinka, dvanáctiletá Ariana, postupně stává alchymistkou. Učí se nejen alchymistickému umění, ale zároveň pátrá po svém původu a snaží se zjistit, kdo jsou její rodiče. Hlavní roli získala talentovaná mladá herečka a dětská dabérka Magdalena Müller, která vzešla vítězně z náročného castingu.

„Natáčení seriálu je pro mě velkým dobrodružstvím. Mám obrovskou radost, že jsem dostala příležitost hrát Arianu, protože je to úžasná postava, je odvážná, zvědavá a statečná. Učím se spoustu nových věcí nejen o hereckém řemesle, ale dozvěděla jsem se díky tomu také něco málo o alchymii a magii,“ řekla Magdalena Müller, jež tvůrce oslnila především svou bohatou paletou emocí a které se prý téměř nikdo na castingu nemohl vyrovnat. „Velkým plus byly i její magicky velké oči, které jistě okouzlí nejednoho diváka,“ ocenil hlavní režisér a producent Petr Kubík.

Herecké obsazení

Fanoušci Princezny zakleté v čase se v novém příběhu opět setkají s alchymistou Archivaldem, nejvyšší autoritou ve škole alchymistů, v podání Romana Zacha a zlou čarodějnicí Murien, kterou ztvárňuje Simona Zmrzlá. V dalších dospělých rolích se objeví Cyril Dobrý a Sára Korbelová jako učitelé alchymie Lora a Mertur, Anna Jiřina Daňhelová v mužské roli podivína Mistra Ida nebo režisér, producent, spisovatel a cestovatel Steve Lichtag coby Velmistr elementů.

„Nejde o nějakou zásadní úlohu, je to spíš role vizuální. Velmistr elementů je muž adekvátní mému věku, přísný, nejede přes něj vlak. V mnohém je pro mě tohle natáčení novum, protože normálně jsem postižený přírodou a svými filmy, díky nimž se dostávám do reálného prostředí, které miluju,“ podotkl Lichtag, jenž se na obraze objeví v hrané úloze po několika desítkách let (známe jej třeba z filmu Holky z porcelánu). „Určitě si ale myslím, že vzniká něco výjimečného, co milovníci fantasy ocení. Mám radost, že se v komparzu objeví i mé dvě dcery, Anežka a Adélka, která se mihla i v Princezně zakleté v čase 2. Obě tento druh filmů milují, já bez nich dokážu žít. Je to prostě generační záležitost,“ pravil s úsměvem cestovatel.

Do rolí Arianiných přátel a spolužáků byli obsazeni dětští herci Krištof Koníček, Veronika Bartáková, Yelizaveta Babyna, Anna Krejčí a Bernard Krejča. Kromě dětí jsou součástí příběhu také zvířata – psi, sovy, krkavci, koně. „Práci s dětskými herci si s Petrem užíváme. Děti jsou extrémně talentované a mají neomezenou fantazii. Myslím si, že vzniká velice citlivý a současně vtipný příběh,“ doplnil scenárista, spolurežisér a hudební skladatel Lukáš Daniel Pařík.

Magie a triky

Nedílnou součástí děje je pochopitelně magie. „Na kouzlech spolupracujeme stejně jako při předchozích pohádkách s QQ Studiem Ostrava. Diváci se mohou opět těšit na pestrou plejádu triků a magických run tak, jak to znají z filmů Princezny zakleté v čase,“ uvedl Kubík. Filmaři se během natáčení, které skončí v září, objeví v Hansfalkovském dvoře v pražských Hlubočepích, v historickém městečku na Barrandově, na hradě Točník, v lesích v Radotíně a ve Slivenci či v pražských Emauzech. Kdy se Zrození alchymistky objeví ve vysílání, Prima zatím tají.

Nutno dodat, že ze seriálu následně vznikne film, který bude podle tvůrců primárně určen pro zahraniční distribuci, stejně jako Princezna zakletá v čase a její pokračování Princezna zakletá v čase 2. Obě pohádky si získaly srdce diváků svou magickou atmosférou, napínavým dějem a krásnými vizuálními efekty. První díl sleduje příběh princezny Elleny (Natalia Germani), která je zakletá v časové smyčce a snaží se najít cestu ven s pomocí alchymisty Archivalda a dalších přátel a postavit se zlé Murien. Druhý díl je vyprávěním Elleniny nejlepší přítelkyně, alchymistky Amélie (Eliška Křenková), jejíž schopností i prokletím je cestování v čase.