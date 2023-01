Jedna rodina (Nova)

Zleva herci Pavel Zedníček, Berenika Kohoutová, Zuzana Vejvodová, Oliver Vyskočil a Lotti TöpferZdroj: Profimedia

Střídavá péče svede dohromady tři úplně odlišné rodiny. A to je zdrojem vtipných situací. I když jde často o nervy, hlavní je neztratit hlavu, ať už člověk bydlí s kýmkoliv a kdekoliv.

„Prvotním impulsem k napsání seriálu o střídavé péči byla naše babička s Alzheimerem, kterou máme ve střídavé péči. Původně jsem chtěla psát o střídavce seniora, ale přišlo mi to málo, navíc ty situace se stále opakují a hází to ‚málo materiálu‘. Pak se kolem mě začaly množit rozvody a kamarádky často zvolily střídavou péči. Takže jsem měla informace a hlavně emoce z první ruky. To už nešlo nesepsat,“ uvádí Lucie Konečná, autorka seriálu, který vstoupil do éteru počátkem ledna.

