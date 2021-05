Totalitní řád, ekologické problémy a ztráta lidské plodnosti. To je svět dystopického Gileádu, dějiště oblíbeného seriálu Příběh služebnice, který tento víkend otevře netrpělivě očekávanou čtvrtou řadu. Jsme zpět v přísně hlídané společnosti, kde lidé mají vyhrazenou barvu oblečení, ženy jsou podřízené mužům a nesmějí číst, vybrané „služebnice“ zato musí přijmout mužské semeno a rodit děti. Které jim poté velitelé vezmou…

Tvůrci zavedou tentokrát diváky nejen do Gileádu, ale také do demokraticky založené Kanady. Právě sem se některé postavy snaží uprchnout. „Psala jsem to v době, kdy se říkalo, že se to u nás nemůže nikdy stát. A teď lidé míní – počkejte, ono by to vlastně možné bylo, tedy kromě kostýmů,“ prozradila kanadská autorka stejnojmenné knižní předlohy Margaret Atwoodová při návštěvě Prahy před několika lety. Příběh služebnice vznikl v roce 1985 a televizní adaptace se mimořádně vydařila, i díky hlavní protagonistce Elisabeth Mossové. Další řada je proto téměř diváckou povinností.

Poslední vlak z Gun Hillu (ČT 2, 2.5. 20.00)

Trocha nostalgie určitě neuškodí. Dejte si v neděli jeden z nejlepších westernů, jaké v amerických studiích vznikly. Natočil ho klasik americké režie John Sturges a film nezestárl ani po dvaašedesáti letech. Výchozí zápletkou je znásilnění a smrt šerifovy manželky, Indiánky Catherine, za níž stojí dva muži. Na místě činu po nich zůstalo koňské sedlo, jehož značka ukazuje na ranč šerifova dávného přítele a nyní nejmocnějšího muže Gun Hillu.

Šerif nastupuje do vlaku veden touhou po pomstě a spravedlnosti, v cestě jeho rozhodnutí postavit vrahy před soud stojí ale víc překážek, než tuší… Ve filmu z dob, kdy se ještě ctila pravidla žánrů, budí dodnes obdiv dva herecké výkony. Kirka Douglase v roli mstícího se šerifa Morgana a Anthonyho Quinna alias rančera Craiga. Zkušeně rozehraný příběh, dobře gradované finále a svět, kde etika, právo a spravedlnost ještě mají silné slovo. Nic tu není navíc, nic nechybí.

Život v barvě (Netflix)

Britský přírodovědec David Attenborough je nezmar. V tom nejlepším slova smyslu. Ani v 94 letech neváhá sednout do letadla, pátrat po divech přírody a točit dokumentární série. Na Netflixu je nyní k vidění třídílný projekt Život v barvě a opět to stojí za to. Odhaluje hravým způsobem divákům, jakou úlohu hrají barvy mezi zvířaty i rostlinami, jak je zvířata využívají k přežití, vábení či dalším nedílným součástem života.

Je věru na co se dívat, označení pestrá podívaná v tomto případě platí doslova. Ať jsou to papoušci, plameňáci, opice nebo tukani. Dokument je výjimečný tím, že tvůrci sáhli po nových kamerových technologiích, z nichž některé byly vyvinuty speciálně pro tuto sérii. Umožňují totiž vidět i barvy a vzory, jež jsou obvykle lidskému zraku neviditelné. Zkrátka jedno velké dobrodružství, o něž bychom se neměli připravit. Mimochodem, věděli jste, že některá zvířata mají hned několik druhů barevného vidění?