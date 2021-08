Ke scénáři vás inspirovaly desítky případů. Vybaví se vám ještě ten úplně první a odkud byl?

Někdy v období příprav Hořícího keře, tedy kolem roku 2012, jsem v médiích zaznamenal případ Colina Norrise. Angličana, který byl odsouzen na třicet let za to, že měl zavraždit pětici svých starých pacientů tím, že jim záměrně podal zvýšenou dávku inzulinu. Později se objevily pochybnosti, že ve skutečnosti byla smrt těchto pacientů zcela přirozená. Norris dnes po skoro deseti letech stále zůstává ve vězení, jeho případ je po vypracování nových posudků u britského nejvyššího soudu. Soudce, který ho tenkrát odsoudil na desítky let za mřížemi, nedávno v pořadu BBC prohlásil, že kdyby byl tehdy seznámen se znaleckými posudky, které jsou k dispozici dnes, nejen že by Norrise nikdy neodsoudil, ale jeho případ by se nejspíš před soud ani nedostal…

Jakým způsobem jste sbíral podklady, mluvil jste i s konkrétními oběťmi obvinění?

Podezření bylo jedním z těch projektů, ke kterým člověk sbírá podklady celý život, aniž by o tom věděl. Moje maminka pracovala čtyřicet let jako zdravotní sestra, navíc právě na tom typu oddělení, který ukazujeme i v naší minisérii. Od malička jsem tak doma poslouchal historky z nemocnice, z bezprostřední blízkosti jsem mohl poznávat, co zdravotní sestry prožívají, jak opravdu vypadá jejich práce, která má s realitou vykreslovanou nekonečnými televizními seriály jen málo společného. Nevstupoval jsem díky téhle průpravě do neznámých vod. Mezi případy byla Čechách mediálně nejsledovanější kauza Věry Marešové, zdravotní sestry z Rumburka obviněné z vražd pacientů v tamní nemocnici. S paní Marešovou jsem se setkal. Ptal jsem se jí na její pocity a vnímání celé situace. Stejně tak jsem se sešel i s dalšími aktéry její kauzy včetně představitelů policie a justice, a mluvil jsem s celou řadou odborníků na danou problematiku. Provedení co nejpodrobnějších rešerší považuji za svoji autorskou povinnost, která je pro scénář vždy jedině obohacující. Jako divák okamžitě poznám, zda autor psal o něčem, co má detailně osahané, nebo zda čerpal své poznatky jen z internetu či ze sledování jiných děl na podobné téma.

Zaskočilo vás během těchto rešerší něco, o čem jste netušil?

Ještě víc jsem si uvědomil, jak obtížné je v těchto případech dospět k něčemu, co by se dalo nazvat „absolutní pravdou“. Od soudu většinou podvědomě očekáváme, že je to jakési boží oko, které vše vidí a spravedlivě podle toho rozhodne. Ale právě v těchto případech jsou pravda a lež často tak neuchopitelné, že vyslovit rozhodující verdikt je velmi složité. Coby občan a vlastně i úplně obyčejně jako člověk bych chtěl žít ve světě, kde jsou pravda a lež jasně pojmenovatelné, kde mezi nimi leží jasná hranice. Právě tyhle případy nám ale ukazují, že tohle je někdy jen zbožné přání. Uvědomil jsem si, že pokud mám vyprávět pravdivě, Podezření by tuto ambivalenci mělo zachytit.

Psal jste role přímo pro konkrétní herce a jste spokojen s obsazením?

Jediný, koho jsem měl v hlavě úplně od začátku, byl Ivan Trojan. Zdálo se mi, že by pro něj postava našeho lékaře snad mohla být zajímavá, že by ho mohla bavit v tom, jak se ta figura navenek nějak tváří a přitom uvnitř se odehrává cosi jiného. Jsem šťastný a vděčný, že to Ivan viděl podobně a že jsme se po Hořícím keři mohli znovu pracovně setkat. S Klárou Melíškovou jsme se naopak potkali poprvé a to, co v ústřední roli předvedla, je podle mého ukázka dokonalé herecké metamorfózy. Myslím, že diváci v prvních okamžicích ani nepoznají, že sledují tuhle skvělou držitelku čtyř Českých lvů. Obrovsky šťastný jsem za Denisu Barešovou. Od prvního okamžiku, co jsme ji s režisérem Michalem Blaškem na castingu uviděli, jsme z ní byli u vytržení. A můj obdiv k ní postupem času jen vyrostl. Moc bych jí přál co nejvíc zajímavých hereckých příležitostí, na kterých by svůj mimořádný talent mohla dále rozvíjet. A naposled bych uvedl pana Hanuše, který se chopil postavy advokáta hlavní hrdinky. Pod Michalovým režijním vedením do té figury vnesl ideální poměr vážnosti a komiky, o které jsme vždycky doufali, že by ji advokát Novák mohl mít. A velmi mě těší, že zcela přesní a pravdiví jsou i herci v menších rolích a že dohromady snad vytvářejí svět, ve kterém bude diváky bavit trávit tři a půl hodiny života.

Změnila práce na Podezření nějak váš pohled na náš zdravotní systém?

Obecně si myslím, že naše zdravotnictví je technologicky a co se týče odbornosti lékařů i ošetřujícího personálu na špičkové úrovni. A je to zdravotnictví veřejné, pro všechny, což je mimořádná hodnota, kterou si málo uvědomujeme. Co podle mého názoru těchto kvalit bohužel ne vždy dosahuje, je jakási základní kompetence lidská. Schopnost chovat se k pacientovi s respektem, umět vůči němu projevit empatii, která často pomůže víc než drahé předepsané léky. A také schopnost vnímat zdravotní problém v celé jeho komplexnosti, neléčit jen následek, ale především příčinu. Potřeba generovat zisk popřípadě naplňovat byrokratické požadavky tady někdy vítězí nad zdravým rozumem a snahou pacientovi opravdu pomoct. Jde o určitou odlidštěnost, kterou občas spatřuji i v postoji ostatních institucí vůči člověku, který se ocitne v jejich soukolí. Chápu, že je těžké udržet si pod neustále rostoucím tlakem času a okolností schopnost vidět za každým případem živého člověka. Pokud na tuto snahu ale rezignujeme, tak to jako společnost můžeme zabalit.