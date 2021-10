Coby obávaná Yvonne, která vyznává východní nauky, new age i esoteriku a svého Karla stíhá na každém kroku, však narazí na urputnou snahu přátel svého muže znovuobnovit rockovou kapelu. „Miroslav Krobot mě režíroval v představení v Národním divadle, mám ho ráda. Na chviličku jsem si doopravdy myslela, že je můj manžel,“ uvedla herečka na adresu filmu Revival. Spolupráci s Alicí Nellis si jinak velmi pochvaluje. „Poprvé jsme se setkaly při práci na představení Lidský hlas v Černé labuti. Mám ji v úctě a v důvěře. Jsem šťastná, že se můžeme občas potkat při práci,“ doplnila herečka.

Z dalších lze zmínit Jestli jednou odejdu nebo Případ platfus z roku 1985. V této hořké komedii, k níž napsal scénář Zdeněk Svěrák a režíroval ji František Filip, ztvárnila začínající právničku, která znovu pomohla získat lidskou důstojnost učiteli Moutelíkovi v podání Vlastimila Brodského. Z rolí ne zrovna poslušných a rozjívených dcer se tady přerodila do představitelky složitějších charakterních úloh.

Díky svému talentu se z dětské filmové hvězdičky lehce přerodila do respektované herecké persony, což se mnoha jejím vrstevníkům či vrstevnicím nepovedlo. Jedna z nejlepších českých filmových, televizních a divadelních hereček Zuzana Bydžovská, držitelka tří Českých lvů, oslavila 10. října šedesáté narozeniny.

