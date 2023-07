/FOTO/ Nejslavnější panenka na světě se dočkala filmového zpracování, film Barbie s Margot Robbie a Ryanem Goslingem bude mít premiéru už příští týden. Vedle hereckých hvězd na plátně zazáří i ručně foukané džbány z české sklárny Klimchi v Kamenickém Šenově.

Růžové džbány české sklárny Klimchi v Kamenickém Šenově se dostaly do Barbie domu. | Foto: Klimchi

Právě Rosaline Hobnail džbán a Vysoký Rosaline Hobnail džbán patří k nejprodávanějším výrobkům této kslářské značky a diváci je budou moci spatřit na baru v Barbie domě snů.

„Jsem naprosto nadšený, že naše růžové džbány budou mít svůj velký filmový debut ve filmu Barbie. Je to pro mě obrovská pocta vidět naše výrobky spojené s tak výjimečným projektem a po boku slavných herců. Snažíme se českému sklu dělat dobré jméno v zahraničí a toto je další dílek do skládačky,“ svěřil se zakladatel značky Lukáš Klimčák, který se dostal do letošního výběru Forbes Česko 30 pod 30.

Prohlídka domu filmové Barbie v podání Margot Robbie:

Zdroj: Youtube

Hobnailový džbán je první a nejúspěšnější produkt, který se v rodinné sklárně vyrábí už několik desetiletí. „Plánujeme jít s celým týmem do kina,“ dodal Klimčák.

Není to poprvé, co se severočeské sklo dostalo do Hollywoodu. Ve filmu Na nože: Glass Onion vystupuje na šest desítek unikátních plastik, skulptur ze sklárny Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova.

Alžběta II. má svoji Barbie. A není jediná, panenky slavných stojí tisíce

Zakázku snů, jedinečnou práci na snímku režiséra Riana Johnsona s hercem Danielem Craigem v hlavní roli, museli skláři několik měsíců tajit. První sérii dvaceti exemplářů tvořily velké a detailně propracované skleněné sochy, které se do celku a výsledného tvaru kompletovaly buď za horka přímo na píšťale, nebo v případě těch největších a nejtěžších kusů pomocí speciálního sklářského lepidla, které má stejnost pevnost a čirost jako sklo samotné.

Upoutávka na film Barbie:

Zdroj: Youtube

„Ženské torzo, květina, hlava psa, váza složená z bublin jakoby vytvořených dětským bublifukem, busta zvláštního muže a další objekty, které se během rodily na píšťalách sklářů a pod rukama Jiřího Pačinka, přiváděly Johna a režisérův tým, kterému on-line do USA dokumentoval v podstatě neustále celý proces, k obrovskému nadšení,“ připomněl manažer kunratické sklárny David Sobotka.

Panenka Barbie inspirovala filmový i hudební průmysl. Píseň Barbie Girl jí věnovala skupina Aqua. Dále vznikla celá řada animovaných filmů s touto oblíbenou hračkou v hlavní roli.

K filmu vznikl i soundtrack, k vybraným písním vznikly už i videoklipy. Příkladem je píseň Barbie World od Nicki Minaj a Ice Spice.