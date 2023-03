Chtějí žít jako dospělí, ale vlastně jsou pořád trochu dětmi. Mluví drsně, hádají se s rodiči, jsou samý malér a urputně se snaží ztratit nevinnost. Hrdinové české série Sex O'Clock, která v pátek 10. března vstupuje na platformu Voyo, to vůbec nemají lehké. Zvlášť když táta už nechce mámu, ale jiného tátu.

Maxmilián Kocek a Karolin Omastová v seriálu Sex O'Clock | Foto: se svolením Voyo

Pod desetidílným seriálem trochu připomínajícím Sexuální výchovu na Netflixu jsou podepsaní Karolína Zalabáková a Matěj Randár, kteří mají ambici zachytit, jak těžké je dospívání dnešních teenagerů. V zorném poli je Adam, ústřední hrdina a zároveň vypravěč. Jeho očima sledujeme i ostatní postavy a celé dění. Život ve škole i mimo ni, koníčky, kamarády, rodinné zázemí, jež tvoří rodiče, babička a starší sestra. Každý z nich má své problémy (jež v průběhu seriálu eskalují), ten Adamův zní: jak přijít o panictví?

Cesta k mužnosti

V prvním dílu jej zastihneme v momentě, kdy se zdánlivé jistoty kolem něj začnou hroutit. Taneční partnerka v kurzu mu dá kopačky, protože ho jaksi přerostla, náhradnice z jiného města jím pohrdá a doma to začíná vypadat bledě, neboť táta s mámou i ségra se chovají divně. Rozvod se sice nekoná, jen táta oznámí, že se stěhuje k příteli, a sestra je neplánovaně „v tom“, otec dítěte však odmítá jakoukoli odpovědnost. Dost trablů na jednoho kluka, který se navzdory všemu nehodlá se svými přáteli vzdát a sleduje cestu k mužnosti.

Rozjezd seriálu je trochu rozpačitý a režie (Jan Bártek a spoluautorka scénáře Karolína Zalabáková) místy ztrácí kontrolu nad herci (Petra Bučková ve vypjatých scénách, Jakub Žáček). Téma je však velmi aktuální a do světa dospívajících se autoři dívají s humorem, pochopením i citem pro realitu. Před časem se o něco podobného pokusili tvůrci webseriálu TBH v České televizi (mimochodem je stále k vidění a je dobrý), skvělým počinem byl i#martyisdead pro Mall.TV, jinak ovšem domácí autoři do těchto nejistých mladých vod zabrousí jen málokdy.

Křehcí teenageři

Do vtipných dialogů a svižného tempa vyprávění britské Sexuální výchovy showrunnerky Laurie Nunnové mají tvůrci tikajících sexuálních hodin ještě daleko. Stejně jako do jiné, mrazivější série o náctiletých 13 důvodů proč nebo thrillerově laděných Stranger Things. V každém případě jde ale o poctivou snahu popsat, jak se mají teenageři u nás. Bez servítků a se všemi trabli, které musí řešit a které na ně my starší ve všedním shonu vršíme a občas to podceňujeme. Stejně jako jejich křehkost. Právě onu zjitřenou duši, která nám často uniká (protože teenageři mají tendenci ji maskovat a my se jich málo ptáme), se v novém seriálu daří vystihnout asi nejlépe.

Odráží se v tom i proměna doby, uvolněné vztahy (včetně rodičovských), sobectví a cynismus, tlak sociálních poměrů, sítí i společenských nároků. Jak při tom všem uspět a neselhat, jak ustát školní šikanu i rodiče, kteří místo dětí řeší sebe, jak konečně sbalit holku a snad přitom najít i spřízněnou duši? Jejich cesta je lemována tu vodkou, jindy „éčkem“ (někdy obojím dohromady), euforii střídá zklamání a zkouška charakterů. Dospívání je krušné.

Své napáchala i pandemie, byť její neblahý dopad se ve scénářích projeví nejspíš až s odstupem. Teenageři nežijí lehké životy a jejich nevýhodou je, že jsou méně odolní než starší generace, šikovnější v technologiích, ale také na nich závislejší. „Nabíječku? Nemám. Holt se budeš muset bavit jako normální lidi,“ utrousí na adresu kámošky s vybitým mobilem Adam. Jak tuhle divokou jízdu dospíváním hrdina ustojí a jaký bude na jejím konci? Nechme se překvapit. Autoři Sex O'Clock se snaží mnohé z jejích nepřehledných zákrut aspoň naťuknout.

Uvěřitelní mladí herci

Pochvalu zaslouží herecké obsazení teenagerských rolí: především Tomáš Sean Pšenička a Kryštof Švehlík, bravurně tančící Maxmilián Kocek v hlavní roli je uvěřitelný, jen někdy trochu moc nevýrazný (alespoň dle prvních tří dílů). Z dívek příjemně vybočuje Sára Korbelová v roli Adamovy sestry. Zkušeně své party hrají i dospělí: Petra Bučková, Jan Révai, Csongor Kassai nebo Jana Švandová, jež se po delší době objevuje v roli direktivní babičky.

Příjemný vizuál tvoří záběry zlínských domků a zákoutí (autoři jsou místní rodáci). Otázkou je vypravěčský voice over, špatně se na něj zvyká a možná by si seriál vystačil i bez něj. Za odvahu, chuť dotknout se důležitého tématu i cit pro ně zaslouží tvůrci v každém případě pochvalu.